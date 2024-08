Les tiques prolifèrent en montagne

Les éleveurs et les agriculteurs signalent une forte densité de tiques en altitude. Et ce phénomène est appelé à se renforcer avec le changement climatique.

Bruno Knellwolf / ch media

Plus de «Suisse»

Les tiques sont présentes presque partout en Suisse. Dans notre pays, parmi les quelque 850 espèces de tiques, c'est surtout la tique du mouton (Ixodes ricinus), de la famille des tiques dures, qui est responsable de la transmission de la dangereuse borréliose et d'autres maladies. Les tiques sont porteuses de 25 à 50% des borrélies; dans certaines régions, le taux d'infection par les borrélies est encore plus élevé. En revanche, le virus FSME, qui provoque des encéphalites, est beaucoup moins fréquent chez les tiques.

Les tiques sont normalement beaucoup plus fréquentes dans les régions de basse altitude. Mais le Service d'information agricole suisse (LID) signale désormais que les tiques se propagent de plus en plus dans les régions de montagne et les Alpes. Les éleveurs et les agriculteurs rapportent de nombreuses observations de tiques et de morsures. Les tiques menacent donc surtout les exploitations de pâturage, mais il n'existe pas de données exactes.

Les tiques peuvent attendre patiemment leurs victimes dans l'herbe. Image: KEYSTONE

Michèle Bodmer, directrice du Département clinique de médecine vétérinaire de l'Université de Berne, confirme cette tendance. C'est surtout au cours des cinq dernières années que l'on a signalé davantage de tiques en altitude, ce qui indique qu'il s'agit d'un changement à long terme qui pourrait influencer l'élevage dans les Alpes.

La raison principale est le réchauffement climatique

Les causes sont multiples, mais le changement climatique en est le principal responsable. Il y a de nombreuses années, la tique la plus fréquente en Suisse, la xylocope, était présente jusqu'à une altitude maximale de 1000 mètres.

«Cette limite s'est déplacée à 2000 mètres d'altitude dans le cadre du changement climatique» Caroline Frey de l'Institut de parasitologie de l'Université de Berne au LID.

Des tiques à différents stades de développement, de gauche à droite: une femelle adulte, un mâle adulte, une nymphe et une larve. Image: KEYSTONE

Grâce aux températures hivernales plus douces, les tiques peuvent désormais survivre à des altitudes plus élevées.

Daniele Serio d'Info Fauna confirme l'augmentation du nombre de tiques entre 500 et 1000 mètres en raison du réchauffement. Malgré l'augmentation à moyenne altitude, les tiques restent en général encore relativement rares au-dessus de 1500 mètres.

«Cette année, l'augmentation de l'humidité pendant les mois de printemps et d'été pourrait toutefois avoir entraîné une plus forte propagation des tiques dans les Alpes» Daniele Serio.

En plus des espèces de tiques indigènes, de nouvelles espèces apparaissent en Suisse, favorisées par le changement climatique. Ces tiques sont toutefois encore très rares par rapport aux tiques indigènes. Mais ça pourrait changer et permettre ainsi la transmission de nouveaux agents pathogènes.

Pour les agriculteurs, les dégâts causés par les tiques sont importants. Une infection par les tiques entraîne une forte baisse de la production laitière des vaches et une modification des composants du lait. Cela a des conséquences économiques négatives, en particulier dans les Alpes, où le lait est transformé en fromage. La lutte contre les tiques dans l'agriculture est difficile, il n'existe que très peu de mesures efficaces.

Traduit et adapté par Noëline Flippe