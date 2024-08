«J'ai eu une peur panique»: sa vie bascule après une piqûre de tique

Le parasite s'est fortement répandu en Suisse au cours des dernières années. Pourtant, le taux de vaccination, lui, n'augmente pas. Christoph Hodel a contracté la méningite transmise par les tiques. Il témoigne.

A l'origine, Christoph Hodel était tout simplement épuisé. Il ne se doutait pas encore de ce qui l'attendait à ce moment-là. Il a d'abord pris ses symptômes pour une forte grippe et s'est mis en congé maladie. Il avait du mal à garder la nourriture et vomissait constamment.

Une amie de sa femme, qui travaille à l'hôpital, a fini par soupçonner qu'il pouvait s'agir d'une méningo-encéphalite vernoestivale (FSME), une méningite incurable. Le diagnostic a été confirmé aux urgences et Christoph a été immédiatement hospitalisé. Comme beaucoup d'autres Suisses, il n'était pas vacciné.

Pourtant, à l'exception du canton du Tessin, toute la Suisse est désormais considérée comme une zone à haut risque pour les tiques. Et bien qu'il soit clair que ces petits parasites peuvent transmettre la FSME, le canton d'Argovie ne se situe qu'en milieu de tableau par rapport à l'ensemble de la Suisse avec son taux de vaccination. Cela signifie qu'environ 40% des jeunes (aucune donnée n'est disponible pour les autres groupes d'âge) ne sont pas vaccinés.

Les gens sont régulièrement infectés par la FSME. En 2023, 21 cas ont été recensés en Argovie, le canton d'origine de Christoph Hodel. En 2024, il y en a déjà 12, comme le confirme Margarethe Wiedenmann, médecin cantonale adjointe du département de la santé et des affaires sociales.

Benedikt Wiggli, médecin-chef du service d'infectiologie de l'hôpital cantonal de Baden, a déjà rencontré de nombreux cas de ce type. C'est chez lui qu'atterrissent les patients dont l'évolution est particulièrement grave: perte de conscience, changement de caractère – jusqu'aux patients qui ne sont plus du tout réactifs. Car la FSME est une maladie qui s'attaque au cerveau et peut y provoquer des lésions irréversibles et surtout, comme le souligne Benedikt Wiggli, impossibles à traiter:

«Chacun de ces cas est tragique, surtout parce que la plupart d'entre eux laissent des séquelles permanentes. Notre expérience est la suivante: plus les symptômes sont graves, plus il est probable que l'état du patient reste ainsi, toute sa vie»

Au début, Christoph Hodel pensait que tout irait bien. Jusqu'au jour où il a soudainement ressenti des signes de paralysie. C'était en juin 2021, en pleine saison des tiques, dont Christoph Hodel n'avait pas remarqué la piqûre. En raison de la paralysie hémiplégique qui affecte également son visage, il éprouve désormais des difficultés à se nourrir. A cela s'ajoutent des douleurs insupportables dans le bras et l'épaule.

«J'ai alors eu une peur panique. J'ai trois enfants; que faire si je reste comme ça, avec cette paralysie? Qu'est-ce que je ferai si je ne peux plus jamais reprendre le travail?»

Une crainte qui est loin d'être infondée, selon Benedikt Wiggli de l'hôpital cantonal de Baden.

«Il y a des personnes qui ne peuvent plus reprendre leur travail quotidien en raison de leurs performances cérébrales, parce que, déclenchées par cette maladie, elles ne fonctionnent plus normalement au quotidien. Elles ont besoin de soins en raison des graves séquelles. Et nous, en tant que médecins, nous ne pouvons rien faire.»

Ce sont surtout les adultes qui sont concernés, comme Christoph Hodel. Les enfants le sont moins, mais de tels cas existent aussi chez les petits. Le comportement durant les loisirs joue un rôle décisif dans le risque de contamination. C'est sans doute pour cette raison que la vaccination est considérée jusqu'à présent comme un vaccin complémentaire et non comme un vaccin de base comme le tétanos, qui est loin d'être remis en question par la population comme l'est le vaccin contre la FSME. Christoph a également passé beaucoup de temps dans la nature. Sa propriété se trouve au milieu de la verdure, mais il n'était pas vraiment conscient du danger.

Dans une étude menée en 2018 - cette année-là, le canton d'Argovie a connu le plus grand nombre de contaminations par la FSME (49 cas) -, on s'est interrogé sur les raisons pour lesquelles les gens ne se font pas vacciner malgré le danger. Il en ressort que c'est surtout le faible risque de contracter la FSME et le manque d'informations sur ce que signifie réellement cette maladie qui empêchent les gens de se décider à se faire vacciner.

Benedikt Wiggli confirme certes que les évolutions graves sont rares. Mais le problème, c'est qu'il n'y a absolument rien à faire en cas de complications. Il est également impossible de prévoir qui peut se retrouver visé. C'est pour lui un argument suffisant pour se faire vacciner. Car la FSME est une maladie à prendre très au sérieux. Dans tous les hôpitaux où il a travaillé jusqu'à présent, il y a eu des cas graves de FSME. Des histoires tragiques qui auraient pu être évitées grâce à la vaccination.

Christoph Hodel raconte ce sentiment intense d'être à la merci de tout. Lui aussi était hanté par la peur de ne plus jamais être le même. La thérapie en rééducation l'a aidé à rester positif. Si ce n'est pas pire qu'hier, telle était sa devise à l'époque, c'est une bonne journée. Et chaque petite chose qui allait mieux était source d'encouragement. Christoph Hodel a eu de la chance dans son malheur: la paralysie a fini par disparaître, le monteur électricien a pu reprendre son travail. Cependant:

«Avant la maladie, j'étais chef d'équipe à 100%. Quand je suis revenu après la rééducation avec un taux d'occupation de 20%, je ne pouvais accomplir que des tâches très simples: couper des câbles et autres. Tout ce qui ne faisait pas trop travailler ma tête, et même là, j'étais déjà complètement épuisé au bout d'une demi-heure.»

Ce n'est que petit à petit que Christoph Hodel a pu augmenter sa charge de travail. Il pense aujourd'hui que le pire était l'épuisement qu'il ressentait.

Le risque de contracter la FSME est encore mal évalué, estime Benedikt Wiggli. Le fait que la zone à risque ne se soit autant étendue en Suisse que ces dernières années joue également un rôle. C'est pourquoi les maladies liées à la FSME sont plus fréquentes.

La maladie TBE est surveillée depuis 1984 en Suisse et soumise à déclaration auprès des laboratoires et des médecins depuis 1988. Image: admin.ch

Selon l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), cette augmentation repose sur une dynamique complexe. Celle-ci comprend des changements dans le comportement humain à risque ainsi que les tiques elles-mêmes, par exemple de nouvelles formes de tiques comme la tique dite géante, et le changement climatique.

De tels facteurs influencent à la fois la fréquence et la propagation des tiques et des maladies qu'elles transmettent. C'est pourquoi, à l'exception du canton du Tessin, la vaccination contre la FSME est désormais recommandée à tous à partir de 6 ans en Suisse.

Les hommes davantage touchés

Les hommes sont d'ailleurs particulièrement souvent infectés, c'était également le cas dans le canton d'Argovie en 2023. Sur 21 personnes, 12 étaient des hommes. Avec le nombre de maladies pour 100 000 personnes, l'Argovie se situe dans le top dix (2024: 6e place).

Autrefois, Christoph Hodel ne s'inquiétait pas du danger des tiques. Aujourd'hui, c'est différent. Toute sa famille est vaccinée. Après coup, on est toujours plus intelligent, estime le monteur électricien. Il n'était tout simplement pas conscient du danger. Il résume:

«J'ai eu beaucoup de chance»

C'est une expérience qui l'a marqué. Aujourd'hui, il voit beaucoup de choses d'un autre œil. Il est toujours plus sensible à la lumière du soleil qu'auparavant, sinon il a retrouvé la santé. Christoph Hodel conclut: «ce que j'ai vécu, je ne le souhaite vraiment à personne.»