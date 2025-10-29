larges éclaircies10°
Wine affogato: on teste l'étrange cocktail qui affole internet

Processed with VSCO with a6 preset
Cette association est devenue virale sur les réseaux sociaux.watson: dr

On a testé l'étrange boisson qui affole les réseaux

Depuis quelque temps, vous avez peut-être vu passer sur Instagram la dernière association insolite alimentaire à la mode: la glace vanille et le vin rouge. On a testé pour que vous n'ayez pas à le faire.
29.10.2025, 16:5929.10.2025, 16:59
Marine Brunner
Les réseaux sociaux regorgent d'idées alimentaires plus ou moins heureuses. Cet été, par exemple, on apprenait que les jalapeños congelés pouvaient se mêler au vin blanc (si si! au cas où vous n'auriez pas encore tenté, c'est délicieux), pendant que d'autres tentaient de pimper leur Negroni avec des glaçons à base d'eau de pâtes (on vous en donnera des nouvelles) et que la Gen Z, quant à elle, préférait mettre de la glace... dans sa bière.

Cet automne, c'est une autre association qui a fait palpiter le cœur des foodies et amateurs de cocktails sur les réseaux: la glace vanille au vin rouge. Au point que même le très sérieux ELLE à table a tenté l'expérience, provoquant l'ire de nombreux lecteurs sur Instagram.

«Bordelaise en PLS»
Une commentatrice
«C’est un affront à nos vignerons et vigneronnes»
Une autre
«Je passe mon tour»
Encore une autre
«N’importe quoi… non merci»
Décidément

N'en déplaise aux conservateurs, nous nous laissons tenter. Après tout, comme le précise ELLE, cette association «subtile» s'explique. «La glace couvre le palais, atténue certains arômes et en réhausse d'autres, révélant des dimensions inattendues du vin.»

«La matière grasse doucit les tanins, rendant les vins robustes plus accessibles, et le froid supprime temporairement la perception de l'alcool, laissant s'exprimer les notes fruitées», explique encore le magazine.

Ces stars ont laissé des pourboires astronomiques

Notre test

Manque de bol, le jour de notre test, pas de glace vanille au congélateur. Il nous faut donc nous «rabattre» sur un petit reste de parfum Fior di latte et miel de truffe de la gamme Fine Food, chez Coop. On dira que compte tenu la couleur, ça pourrait faire illusion.

On vous passe la recette détaillée, étant donné qu'il suffit d'associer deux boules de la glace (de votre choix) avec une rasade de vin rouge (également de votre choix). Normalement, même les billes en cuisine ne devraient pas se louper.

Processed with VSCO with a6 preset
Deux boules de notre glace-pas-vanille-mais-comme-si.instagram
Processed with VSCO with a6 preset
Une fois le vin ajouté. Un cocktail-dessert idéal pour Halloween.instagram

Force est d'admettre que l'association, bien qu'étonnante, est redoutable d'efficacité - à la fois rafraîchissante et un poil subversive. Et bien qu'on aurait adoré tenté la version «originale» avec de la vanille, le parfum Fior di latte/truffe se marie tout aussi bien avec notre Primitivo.

Un autre cocktail explosif?

On a recréé le cocktail de Charles III dont Trump n'a pas voulu

Pour changer des desserts très câlins mais un peu bourratifs (on ne vous oublie pas, chers fondants au chocolat et autres tartes tatin), ce cocktail-dessert saura charmer les gourmands à la recherche d'une fin de repas sucrée, tout en légèreté et en originalité. Enjoy! En toute responsabilité, bien sûr.

Alors, curieux? Vous allez tester? On vous attend dans les commentaires...

20 plats américains qui méritent d'être connus
1 / 22
20 plats américains qui méritent d'être connus

La clam chowder est un plat populaire dans tout le pays, mais la meilleure se trouve en Nouvelle-Angleterre.
source: boston globe / boston globe
Pour Dry January, on a goûté du vin désalcoolisé
Video: watson
