larges éclaircies
Ces stars ont laissé des pourboires astronomiques

Teaser Stars die viel Trinkgeld geben
Michael Jordan, Taylor Swift et Post Malone sont très généreux avec les serveurs.Image: watson

Certaines célébrités richissimes n’hésitent pas à sortir leur portefeuille pour remercier le personnel d'un restaurant ou d'un bar. Voici une compilation des plus beaux gestes de stars.
26.10.2025, 07:02
Kendra Kotas
Kendra Kotas

Ils ont des millions sur leur compte en banque et peuvent sans peine laisser un généreux pourboire. Mais certains vont bien au-delà des attentes et offrent de véritables fortunes en remerciement d’un bon service. Voici les plus généreux.

Au menu:
Michael JordanPost MaloneRihannaHarry StylesTaylor SwiftJason DeruloJay-ZJohnny DeppEt on termine par les radins

Michael Jordan

Michael Jordan smiles at reporters after a jury ordered a defunct grocery store chain to pay him $8.9 million for using his name without permission. Friday, Aug. 21, 2015, in Chicago. Jurors had to ca ...
Image: AP/AP

Michael Jordan a récemment ravi plusieurs serveurs dans un restaurant grec où il a laissé un pourboire impressionnant. À Athènes, il fêtait le 40e anniversaire de sa marque en compagnie d'autres basketteurs. Après un somptueux repas à base de fruits de mer, de homard grillé et de brochettes de crevettes, il a laissé un pourboire de 10 000 euros. Rien de surprenant pour un homme dont la fortune est estimée à 3,5 milliards de dollars par Forbes. Un beau geste, malgré tout.

Emma Watson et ces célébrités ont dû rendre leur permis

Post Malone

FILE - Post Malone performs a medley at the 57th Annual CMA Awards on Wednesday, Nov. 8, 2023, in Nashville, Tenn. (AP Photo/George Walker IV, File) Post Malone
Image: keystone

Dans le monde du rap, certains ne sont pas en reste. En 2024, Post Malone a égayé la fête d’une mère célibataire travaillant dans un bar à Houston, au Texas. Bien que les consommations du rappeur aient été payées par ses amis, il a insisté pour prendre l’addition. Celle-ci ne s’élevait plus qu'à un dollar, mais le musicien a toutefois laissé un pourboire de 20 000 dollars, selon Der Spiegel.

La serveuse a confié à Music Mayhem que Post Malone était «la célébrité la plus humble et la plus gentille» qu’elle ait jamais rencontrée.

Rihanna

La star ne donne peut-être pas des pourboires à cinq chiffres, mais elle n’est pas radine pour autant. En 2013, dans un restaurant de Los Angeles, elle aurait demandé à un serveur quel était le plus gros pourboire qu’il ait jamais reçu. Quand il a répondu «100 dollars», elle lui en a donné 200, déclarant: «Maintenant, c’est moi la plus généreuse!», selon TMZ.

FILE - Rihanna shows off her baby bump at The Metropolitan Museum of Art&#039;s Costume Institute benefit gala celebrating the opening of the &quot;Karl Lagerfeld: A Line of Beauty&quot; exhibition on ...
Image: keystone

En 2022, dans un restaurant new-yorkais, elle est restée dîner avec des amies jusqu’à deux heures du matin, et aurait même aidé le personnel à ranger, rapporte le magazine Elle.

Harry Styles

En 2020, Harry Styles, alors en vacances dans les Caraïbes avec Adele et James Corden, a laissé 2020 dollars de pourboire pour une note de 500 dollars.

Harry Styles poses in the press room at the 63rd annual Grammy Awards at the Los Angeles Convention Center on Sunday, March 14, 2021. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Harry Styles
Image: keystone

Un clin d’œil au 2020 Tip Challenge, lancé par Donnie Wahlberg (ex-New Kids on the Block), auquel avaient également participé Tom Selleck et d’autres célébrités.

Harry Styles veut vous donner des orgasmes

Taylor Swift

epa11871383 US singer-songwriter Taylor Swift on the red carpet for the 67th annual Grammy Awards ceremony at Crypto.com Arena in Los Angeles, California, USA, 02 February 2025. EPA/ALLISON DINNER
Image: keystone

La chanteuse Taylor Swift est aussi connue pour sa générosité. En 2013, dans un restaurant de Philadelphie, elle a laissé un pourboire de 500 dollars pour un repas coûtant 800 dollars. Elle a en plus offert deux billets de concert au chef, dont le fils autiste était un fan, selon Der Kurier.

Jason Derulo

Jason Derulo performs at Q102&#039;s iHeartRadio Jingle Ball on Monday, Dec. 16, 2024, at the Wells Fargo Center in Philadelphia. (Photo by Owen Sweeney/Invision/AP) Jason Derulo
Image: keystone

Quant à Jason Derulo, connu pour son amour de lui-même et pour scander son propre nom dans ses chansons, il a aussi du cœur. En 2023, après un repas à Omaha, dans le Nebraska, il a laissé 5000 dollars de pourboire, selon RTL.

Jay-Z

Le roi du rap, Jay-Z, dont la fortune avoisine les 2,5 milliards de dollars, ne se limite pas non plus. En 2011, lors d’une fête à Miami pour la sortie d’un album, il aurait laissé 50 000 dollars de pourboire, après une addition de 250 000 dollars en champagne.

FILE - Jay-Z smiles ahead of the Champions League final soccer match between Borussia Dortmund and Real Madrid at Wembley stadium in London, June 1, 2024. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth, File)
Image: keystone

En 2018, il a donné 11 000 dollars lors d’un anniversaire en boîte de nuit. Une somme qui, rapportée à la note de 80 000 dollars, reste cependant dans la norme américaine, rappelle Business Insider.

Justin Bieber n'est pas le seul: ces stars aussi adorent la Suisse

Johnny Depp

epa11773528 US actor Johnny Depp attends the award ceremony of the Red Sea International Film Festival 2024 in Jeddah, Saudi Arabia, 12 December 2024. The fourth Red Sea International Film Festival ru ...
Image: keystone

Johnny Depp figure également parmi les célébrités généreuses. En 2009, lors d’un dîner dans un steakhouse de Chicago avec une quinzaine d'amis, dans un salon privé, ils auraient dégusté cocktails de crevettes, fruits de mer et vin. L’addition atteignait environ 500 dollars (ce qui est peu pour 15 clients). L'acteur aurait alors ajouté un pourboire de 4000 dollars, selon Der Spiegel. Lors d’une autre sortie, il aurait aussi augmenté de 1500 dollars une note de 2600 dollars.

Et on termine par les radins

Mais à côté de ces généreuses stars, d’autres ont une réputation moins flatteuse. Selon Prestige Online, Katherine Heigl, Tiger Woods et Madonna seraient particulièrement peu enclins à laisser des pourboires, voire n’en laisseraient aucun.

Katherine Heigl arrives at the Los Angeles premiere of &amp;quot;Unforgettable&amp;quot; at the TCL Chinese Theatre on Tuesday, April 18, 2017. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)
Katherine Heigl serait pingre.Image: Jordan Strauss/Invision/AP/Invision

Selon Schweizer Illustrierte, l’ex-mari de Madonna, Sean Penn, aurait ainsi quitté un restaurant après un dîner de 450 dollars sans laisser un centime au personnel. Une serveuse a même raconté sur TikTok que Kylie Jenner se montrait également pingre. Sur une addition de 500 dollars, elle aurait laissé seulement 20 dollars, soit à peine 4% du montant.

Traduit de l'allemand par Joel Espi

Les stars en vacances d'été

1 / 17
Les stars en vacances d'été
Les stars en vacances d'été
Cette humoriste est la sosie de Jim Carrey

