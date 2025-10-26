Michael Jordan, Taylor Swift et Post Malone sont très généreux avec les serveurs. Image: watson

Ces stars ont laissé des pourboires astronomiques

Certaines célébrités richissimes n’hésitent pas à sortir leur portefeuille pour remercier le personnel d'un restaurant ou d'un bar. Voici une compilation des plus beaux gestes de stars.

Ils ont des millions sur leur compte en banque et peuvent sans peine laisser un généreux pourboire. Mais certains vont bien au-delà des attentes et offrent de véritables fortunes en remerciement d’un bon service. Voici les plus généreux.

Michael Jordan

Image: AP/AP

Michael Jordan a récemment ravi plusieurs serveurs dans un restaurant grec où il a laissé un pourboire impressionnant. À Athènes, il fêtait le 40e anniversaire de sa marque en compagnie d'autres basketteurs. Après un somptueux repas à base de fruits de mer, de homard grillé et de brochettes de crevettes, il a laissé un pourboire de 10 000 euros. Rien de surprenant pour un homme dont la fortune est estimée à 3,5 milliards de dollars par Forbes. Un beau geste, malgré tout.

Post Malone

Image: keystone

Dans le monde du rap, certains ne sont pas en reste. En 2024, Post Malone a égayé la fête d’une mère célibataire travaillant dans un bar à Houston, au Texas. Bien que les consommations du rappeur aient été payées par ses amis, il a insisté pour prendre l’addition. Celle-ci ne s’élevait plus qu'à un dollar, mais le musicien a toutefois laissé un pourboire de 20 000 dollars, selon Der Spiegel.

La serveuse a confié à Music Mayhem que Post Malone était «la célébrité la plus humble et la plus gentille» qu’elle ait jamais rencontrée.

Rihanna

La star ne donne peut-être pas des pourboires à cinq chiffres, mais elle n’est pas radine pour autant. En 2013, dans un restaurant de Los Angeles, elle aurait demandé à un serveur quel était le plus gros pourboire qu’il ait jamais reçu. Quand il a répondu «100 dollars», elle lui en a donné 200, déclarant: «Maintenant, c’est moi la plus généreuse!», selon TMZ.

Image: keystone

En 2022, dans un restaurant new-yorkais, elle est restée dîner avec des amies jusqu’à deux heures du matin, et aurait même aidé le personnel à ranger, rapporte le magazine Elle.

Harry Styles

En 2020, Harry Styles, alors en vacances dans les Caraïbes avec Adele et James Corden, a laissé 2020 dollars de pourboire pour une note de 500 dollars.

Image: keystone

Un clin d’œil au 2020 Tip Challenge, lancé par Donnie Wahlberg (ex-New Kids on the Block), auquel avaient également participé Tom Selleck et d’autres célébrités.

Taylor Swift

Image: keystone

La chanteuse Taylor Swift est aussi connue pour sa générosité. En 2013, dans un restaurant de Philadelphie, elle a laissé un pourboire de 500 dollars pour un repas coûtant 800 dollars. Elle a en plus offert deux billets de concert au chef, dont le fils autiste était un fan, selon Der Kurier.

Jason Derulo

Image: keystone

Quant à Jason Derulo, connu pour son amour de lui-même et pour scander son propre nom dans ses chansons, il a aussi du cœur. En 2023, après un repas à Omaha, dans le Nebraska, il a laissé 5000 dollars de pourboire, selon RTL.

Jay-Z

Le roi du rap, Jay-Z, dont la fortune avoisine les 2,5 milliards de dollars, ne se limite pas non plus. En 2011, lors d’une fête à Miami pour la sortie d’un album, il aurait laissé 50 000 dollars de pourboire, après une addition de 250 000 dollars en champagne.

Image: keystone

En 2018, il a donné 11 000 dollars lors d’un anniversaire en boîte de nuit. Une somme qui, rapportée à la note de 80 000 dollars, reste cependant dans la norme américaine, rappelle Business Insider.

Johnny Depp

Image: keystone

Johnny Depp figure également parmi les célébrités généreuses. En 2009, lors d’un dîner dans un steakhouse de Chicago avec une quinzaine d'amis, dans un salon privé, ils auraient dégusté cocktails de crevettes, fruits de mer et vin. L’addition atteignait environ 500 dollars (ce qui est peu pour 15 clients). L'acteur aurait alors ajouté un pourboire de 4000 dollars, selon Der Spiegel. Lors d’une autre sortie, il aurait aussi augmenté de 1500 dollars une note de 2600 dollars.

Et on termine par les radins

Mais à côté de ces généreuses stars, d’autres ont une réputation moins flatteuse. Selon Prestige Online, Katherine Heigl, Tiger Woods et Madonna seraient particulièrement peu enclins à laisser des pourboires, voire n’en laisseraient aucun.

Katherine Heigl serait pingre. Image: Jordan Strauss/Invision/AP/Invision

Selon Schweizer Illustrierte, l’ex-mari de Madonna, Sean Penn, aurait ainsi quitté un restaurant après un dîner de 450 dollars sans laisser un centime au personnel. Une serveuse a même raconté sur TikTok que Kylie Jenner se montrait également pingre. Sur une addition de 500 dollars, elle aurait laissé seulement 20 dollars, soit à peine 4% du montant.

Traduit de l'allemand par Joel Espi

