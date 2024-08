On vous manipule quand vous achetez des oranges

Le choix de cet emballage n'est pas un hasard. Image: www.imago-images.de

Les consommateurs sont régulièrement manipulés par des astuces visuelles lors de leurs achats. Une étude vient de découvrir comment les magasins font paraître les fruits plus beaux.

Laura Helbig / t-online

Il y a certaines choses qui nous paraissent tellement normales qu'on ne se pose même pas la question. Ainsi, peu de gens trouveront étrange que les fruits soient souvent vendus dans des filets de couleur. Pourtant, il ne s'agit pas d'un hasard, mais d'un calcul.

C'est du moins ce que suggère une étude menée par le professeur Karl Gegenfurtner, psychologue de la perception à l'université Justus-Liebig de Giessen (JLU), et son équipe, et publiée dans la revue spécialisée i-Perception. Elle décrit un phénomène appelé «illusion confetti» ou assimilation des couleurs à partir des agrumes et des filets dans lesquels ils sont vendus.

En effet, il est très fréquent que les oranges soient proposées dans des filets orange, les citrons dans des filets jaunes et les citrons verts dans des filets verts. Et cela semble avoir une très bonne raison, comme l'ont découvert Gegenfurtner et son équipe.

Les oranges semblent plus mûres dans les filets orange

Grâce à «l'illusion confetti» ou à l'assimilation des couleurs, les objets prennent la couleur de quelque chose qui se trouve au-dessus. Dans une expérience scientifique réalisée en 2021, des lignes colorées ont été placées sur un cercle blanc. Le cercle prenait alors la couleur qui était placée au premier plan. Il s'agit d'une illusion d'optique.

«L'illusion des confettis» 👇 Image: Karl R. Gegenfurtner

Et cette illusion semble également être utilisée à bon escient par le commerce. Ainsi, les oranges vertes non mûres placées dans un filet orange semblent soudain mûres et juteuses. Mais lorsqu'on les sort du filet à la maison, on voit la couleur réelle du fruit. La couleur du filet est donc responsable du fait que les fruits paraissent meilleurs et plus mûrs qu'ils ne le sont en réalité.

Un autre exemple 👇 Image: Karl R. Gegenfurtner

Le professeur Karl Gegenfurtner, psychologue de la perception, a expliqué «que l'assimilation de la couleur à elle seule a un fort impact sur l'apparence de la couleur». Cela signifie que le simple fait d'utiliser un filet de la couleur correspondante peut entraîner une illusion d'optique – et donc tromper le consommateur.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)