Pavel Durov, patron de Telegram, a été arrêté à son arrivée à Paris

Il a dit avoir ensuite essayé de s'installer à Berlin, Londres, Singapour et San Francisco avant d'opter pour Dubaï, dont il a loué l'environnement des affaires et la «neutralité».

Chantre de la confidentialité, Pavel Durov a raconté en avril, dans un rare entretien vidéo au journaliste américain Tucker Carlson, avoir eu l'idée de lancer une messagerie cryptée après avoir subi des pressions des autorités russes à l'époque de VK , un réseau social qu'il a créé dans son pays d'origine avant de le vendre et quitter la Russie en 2014.

En Russie, où Telegram est un des réseaux sociaux les plus utilisés avec des chaînes pouvant avoir plusieurs centaines de milliers d'abonnés, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Maria Zakharova a affirmé que «l'ambassade de Russie à Paris s'est immédiatement mise au travail, comme il est d'usage» en cas de détentions de citoyens russes à l'étranger.

Avec ses groupes de discussions pouvant accueillir jusqu'à 200'000 personnes, la messagerie est parfois accusée d'augmenter le potentiel viral des fausses informations et la prolifération de contenus haineux, néonazis, pédophiles, complotistes ou terroristes .

La messagerie en ligne lancée en 2013 par Pavel Durov et son frère Nikolaï, sur laquelle les communications sont chiffrées de bout en bout et dont le siège social se trouve à Dubaï, s'est positionnée à contre-courant des plateformes américaines, critiquées pour leur exploitation mercantile des données personnelles.

La justice reproche à Pavel Durov de ne pas agir (absence de modération et de collaboration avec les enquêteurs) contre les utilisations délictuelles de sa messagerie par ses abonnés.

Depuis, à une date qui n'a pas été précisée, une information judiciaire a été ouverte par le pôle cyber (J3) de la Junalco (juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée). Les investigations ont été confiées à l'Unité nationale cyber (UNC) de la gendarmerie nationale et à l'Onaf, l'office national antifraude dépendant des douanes.

L'office chargé de la lutte contre les violences faites aux mineurs (Ofmin) avait émis un mandat de recherche contre Pavel Durov en tant que service coordinateur d'une enquête préliminaire pour des infractions allant de l'escroquerie au trafic de stupéfiants, au cyberharcèlement, à la criminalité organisée en passant par l'apologie du terrorisme et la fraude, a expliqué une des sources proches du dossier.

Il venait de Bakou (Azerbaïdjan) et devait passer au moins la soirée à Paris où il avait prévu de dîner, a ajouté une autre source proche du dossier.

Le patron de Telegram Pavel Durov devait être présenté à la justice dimanche, un mandat de recherche ayant été émis contre lui par des enquêteurs français visant diverses infractions de sa messagerie cryptée. Accompagné de son garde du corps et de son assistante, il a été interpellé samedi soir à l'aéroport du Bourget.

