La nouvelle pub de Heidi Klum indigne

Elles recommencent: Heidi Klum et sa fille Leni, 20 ans, s'affichent ensemble en sous-vêtements. Cette fois-ci, c'est une vidéo en particulier qui ne suscite pas l'enthousiasme.

À 51 ans et avec plus de 30 ans d'expérience dans le mannequinat, Heidi Klum a déjà vécu bien des choses: l'âge d'or en tant que mannequin Victoria Secret, les disputes et les chagrins en tant que directrice de Germanys Next Topmodel, et les critiques parce qu'elle a travaillé comme ambassadrice de marque pour des entreprises comme McDonald's ou fait la promotion d'une collection de mode discount pour Lidl. Des hauts et des bas qui n'ont jamais impressionné le top model. Mais qu'en sera-t-il des critiques qu'elle se ramasse pour sa dernière campagne avec sa fille?

En effet, depuis deux ans, Heidi Klum fait de la publicité avec sa fille - pour la marque de sous-vêtements Intimissimi. Leurs mises en scène ont suscité des critiques, surtout au début. En effet, Leni Klum était à l'époque tout juste majeure et se montrait aux côtés de sa mère, de 31 ans son aînée, dans une lingerie provocante.

Lorsque des affiches publicitaires géantes, sur lesquelles Heidi et Leni Klum posaient librement l'une à côté de l'autre, ont été visibles partout en Allemagne, des vents contraires ont commencé à souffler.

«Elle te touche la culotte»

Aujourd'hui, une tendance similaire se dessine. Pour une nouvelle collection, on les voit à nouveau ensemble en sous-vêtements moulants sur des photos. Cette fois-ci, la campagne est accompagnée d'un film publicitaire qui semble faire froncer les sourcils à certains spectateurs.

Des utilisateurs écrivent notamment à Leni Klum dans la colonne commentaires de son profil Instagram:

«C'est très étrange que tu fasses ça à ta mère»

tandis qu'un autre réagit:

«Étrange, elle te touche la culotte!»

On trouve de nombreux autres commentaires de ce type, lesquels affichent en outre plusieurs milliers de likes. C'est surtout le fait que Heidi Klum ait un léger contact physique avec sa fille au début de la vidéo qui suscite l'irritation.

La vidéo en question 👇 Vidéo: youtube

Au début de cette année, le duo mère-fille a été interrogé dans une interview avec le magazine Glamour sur sa collaboration avec la marque de lingerie. Lorsque les critiques concernant leur grande différence d'âge ont été évoquées, Heidi Klum a répondu :

«Il y aura toujours des gens avec des points de vue différents. Ceux qui sont plus démodés et ceux qui pensent de manière progressiste. Je me rangerai parmi ces derniers»

Pour cette femme de 51 ans, les sous-vêtements de charme sont «quelque chose de naturel». Et la mère de quatre enfants de poursuivre :

«Dans nos photos, nous n'essayons pas de nous surpasser mutuellement en termes de sex-appeal ou d'être particulièrement lascives» Heidi Klum.

Certains critiques considèrent apparemment les choses différemment après avoir vu la nouvelle campagne. Toutefois, Heidi Klum ne s'est pas encore exprimée sur la vidéo promotionnelle, mais uniquement sur les photos. (sow)