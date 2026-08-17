averses éparses21°
DE | FR
burger
Société
People

Mort d’Hayden Panettiere: une overdose suspectée

Mort d’Hayden Panettiere: la piste de l&#039;overdose suspectée
L'actrice américaine Hayden Panettiere, star des séries «Heroes» et «Nashville», est décédée le 16 août 2026 à l’âge de 36 ans.Image: FilmMagic

On en sait plus sur la mort d’Hayden Panettiere

L’actrice américaine Hayden Panettiere, emblématique héroïne des séries Heroes et Nashville, a été retrouvée inconsciente à son domicile en Caroline du Sud. Les secours ne sont pas parvenus à la réanimer. De premiers éléments, relayés par les médias américains, pointent vers une possible overdose.
17.08.2026, 17:2317.08.2026, 17:23

L’annonce a provoqué un véritable onde de choc dans le monde du divertissement. Hayden Panettiere est décédée le dimanche 16 août 2026 à l’âge de 36 ans, dans sa résidence de Greenville, en Caroline du Sud.

Découverte inconsciente par une amie proche, la comédienne n’a pas pu être réanimée par les équipes médicales dépêchées d'urgence sur place. Si les circonstances exactes restent à éclaircir, plusieurs médias américains apportent des précisions marquantes sur ses derniers moments.

Ce qu'ont entrepris les secours

Selon les informations du site américain TMZ, les secours et la police locale ont été alertés dimanche vers 13h50 (heure locale) par un appel au 911. L'appelante, identifiée comme une connaissance de l’actrice, signalait la présence d’une «femme inconsciente» ne répondant plus aux stimulations.

L'actrice Hayden Panettiere est morte à 36 ans

Les ambulanciers ont immédiatement entrepris des manœuvres de réanimation. L'intervention a impliqué la surveillance du rythme cardiaque, l'usage de tubes respiratoires ainsi que l'administration de traitements médicamenteux d'urgence. Malheureusement, les compressions thoraciques n'ont pas permis de rétablir son pouls, et le décès d'Hayden Panettiere a été officiellement constaté à 14h32.

Ce que révèlent des enregistrements

D'après un enregistrement audio obtenu par TMZ, les autorités auraient évoqué une «overdose» et un «arrêt cardiaque» au moment de l’intervention au domicile de la star.

Le département de police de Greenville et le bureau du coroner du comté de Greenville mènent actuellement l'enquête sur son décès. Les forces de l'ordre ont toutefois indiqué que l’enquête préliminaire ne révèle aucun signe d’acte criminel ni de circonstances suspectes.

Cette légende du cinéma suisse a été récompensée à Locarno

La police a précisé au magazine People que la cause officielle du décès ne sera pas divulguée avant l'autopsie.

Une figure emblématique

Révélée en 1994 dans le feuilleton télévisé One Life to Live, Hayden Panettiere s’était imposée grâce à des rôles majeurs dans Heroes, Nashville et la franchise cinématographique Scream.

Elle laisse derrière elle une fille de 11 ans, Kaya, née de son union avec son ancien fiancé, l'ancien boxeur ukrainien Vladimir Klitschko. (jod)

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Après les couacs du Venoge, son directeur nous répond
Après les couacs du Venoge, son directeur nous répond
de Margaux Habert
Pourquoi la nouvelle «Petite maison dans la prairie» divise déjà
Pourquoi la nouvelle «Petite maison dans la prairie» divise déjà
de Hilary Emmett
Pourquoi le monde est accro à Meryl Streep
Pourquoi le monde est accro à Meryl Streep
de Simone Meier
Voici le patio discret où se croisent des VIP du Festival de Locarno
Voici le patio discret où se croisent des VIP du Festival de Locarno
de Frédéric Nejad Toulami
Cet Américain traque sa Rolex au fond d&#039;un lac depuis 30 ans
Cet Américain traque sa Rolex au fond d'un lac depuis 30 ans
de Marine Brunner
Que vaut la série la plus sulfureuse de l&#039;été?
Que vaut la série la plus sulfureuse de l'été?
de Sainath Bovay
Thèmes
Comment l'Europe défie la vague de chaleur
1 / 33
Comment l'Europe défie la vague de chaleur

Dimanche, la température à Paris a atteint 37 degrés.
source: sda / michel euler
partager sur Facebookpartager sur X
On a rencontré K.Maro au Venoge Festival
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Le corps d'Ariana Grande soulève une question majeure
On a eu tort de commenter le corps des femmes. Point. Mais cet excès de cruauté ne nous pousse-t-il pas un peu trop aujourd'hui à vouloir faire amende honorable, et faire comme si de rien n'était? L'annonce d'Ariana Grande remet en lumière une frontière devenue floue, celle qui sépare le jugement de l'inquiétude. Décryptage.
Pendant de nombreuses années, on a été collectivement odieux. Pas juste «les magazines» ou «les réseaux sociaux». Pas simplement «eux». Vous, moi, nous.
L’article