L'actrice américaine Hayden Panettiere, star des séries «Heroes» et «Nashville», est décédée le 16 août 2026 à l’âge de 36 ans. Image: FilmMagic

On en sait plus sur la mort d’Hayden Panettiere

L’actrice américaine Hayden Panettiere, emblématique héroïne des séries Heroes et Nashville, a été retrouvée inconsciente à son domicile en Caroline du Sud. Les secours ne sont pas parvenus à la réanimer. De premiers éléments, relayés par les médias américains, pointent vers une possible overdose.

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L’annonce a provoqué un véritable onde de choc dans le monde du divertissement. Hayden Panettiere est décédée le dimanche 16 août 2026 à l’âge de 36 ans, dans sa résidence de Greenville, en Caroline du Sud.

Découverte inconsciente par une amie proche, la comédienne n’a pas pu être réanimée par les équipes médicales dépêchées d'urgence sur place. Si les circonstances exactes restent à éclaircir, plusieurs médias américains apportent des précisions marquantes sur ses derniers moments.

Ce qu'ont entrepris les secours

Selon les informations du site américain TMZ, les secours et la police locale ont été alertés dimanche vers 13h50 (heure locale) par un appel au 911. L'appelante, identifiée comme une connaissance de l’actrice, signalait la présence d’une «femme inconsciente» ne répondant plus aux stimulations.

Les ambulanciers ont immédiatement entrepris des manœuvres de réanimation. L'intervention a impliqué la surveillance du rythme cardiaque, l'usage de tubes respiratoires ainsi que l'administration de traitements médicamenteux d'urgence. Malheureusement, les compressions thoraciques n'ont pas permis de rétablir son pouls, et le décès d'Hayden Panettiere a été officiellement constaté à 14h32.

Ce que révèlent des enregistrements

D'après un enregistrement audio obtenu par TMZ, les autorités auraient évoqué une «overdose» et un «arrêt cardiaque» au moment de l’intervention au domicile de la star.

Le département de police de Greenville et le bureau du coroner du comté de Greenville mènent actuellement l'enquête sur son décès. Les forces de l'ordre ont toutefois indiqué que l’enquête préliminaire ne révèle aucun signe d’acte criminel ni de circonstances suspectes.

La police a précisé au magazine People que la cause officielle du décès ne sera pas divulguée avant l'autopsie.

Une figure emblématique

Révélée en 1994 dans le feuilleton télévisé One Life to Live, Hayden Panettiere s’était imposée grâce à des rôles majeurs dans Heroes, Nashville et la franchise cinématographique Scream.

Elle laisse derrière elle une fille de 11 ans, Kaya, née de son union avec son ancien fiancé, l'ancien boxeur ukrainien Vladimir Klitschko. (jod)