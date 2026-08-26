Les célébrités pleurent la mort de Dolly Parton
La légende de la musique country Dolly Parton s’est éteinte à l’âge de 80 ans ce mardi 25 août. Peu après l'annonce de son décès par sa famille, les causes de sa mort ont été révélées: la chanteuse s'est éteinte à l'hôpital des suites d’un combat fulgurant contre le cancer. Cette disparition soudaine provoque une immense vague d'émotion à travers le monde, où figures politiques et stars du divertissement multiplient les hommages pour saluer la mémoire d'une icône planétaire.
Donald Trump
Le président américain Donald Trump a annoncé, en réaction au décès de Parton, que les drapeaux seraient mis en berne dans tout le pays pendant une semaine. «Il n'y a jamais eu personne comme Parton et il n'y aura plus jamais personne comme elle», a écrit le président américain dans un communiqué sur Truth Social.
D'ailleurs, l'Empire State Building s'est illuminé en rose en hommage à la chanteuse:
Miley Cyrus
La star de la pop américaine pleure sa marraine. Miley Cyrus a publié sur X une vidéo d'une prestation commune avec Dolly Parton. Elle y a ajouté:
Reminder that Dolly Parton didn't leave this world as some fragile lady, she left like a hot rockstar in heels & leather. pic.twitter.com/JICqAvp9u7— Miley Official (@MileyCyrusBz) August 25, 2026
Paul McCartney
«Ses textes, son chant et sa philanthropie étaient sans égale», a écrit l'ancien membre des Beatles Paul McCartney sur Instagram. Ce fut le plus grand honneur pour lui lorsque Parton a interprété sa chanson Let it Be.
Sabrina Carpenter
Sur Instagram, la star de la pop a partagé un cœur brisé. «Oh Dolly! La seule chose que j'ai pu dire après notre première rencontre, c'est: C'est vraiment un ange sur terre.»
Elle gardera en mémoire le rire, les conversations, la sagesse et le regard espiègle sur la vie de Parton pour les jours de pluie, a poursuivi Carpenter.
Elle a également publié des photos de tournages communs. Les deux géantes de la pop s'étaient associées pour le morceau Please Please Please.
Eminem
Le rappeur Eminem, de son vrai nom Marshall Mathers, regrette dans une publication sur les réseaux sociaux de n'avoir jamais rencontré Dolly Parton en personne. En revanche, il partage une lettre dans laquelle Dolly le félicite personnellement pour son entrée au Rock'n'Roll Hall of Fame.
«Même pour un gamin qui écoutait principalement du rap, elle était une idole», a écrit Eminem.
I'm sorry we never got a chance to meet, but getting this note from Dolly really had a an impact on me. She definitely didn't have to take the time to do it. Even for a kid who mostly listened to rap music, she was an icon. A superstar in every sense. Rest easy Dolly. And thank… pic.twitter.com/LPHi3cKe5m— Marshall Mathers (@Eminem) August 25, 2026
Cindi Lauper
La compagne de route de Dolly Parton s'est exprimée sur Instagram avec un message émouvant. Elle a bien du mal à imaginer un monde sans son amie, a écrit Lauper.
Lauper a accompagné son message d'une photo en noir et blanc d'elle et Dolly.
Elton John
Sir Elton John s'est confié au magazine Variety. Il s'est dit sous le choc et anéanti par la nouvelle de la mort de Parton, selon le musicien et auteur-compositeur britannique lauréat d'un Oscar.
Dionne Warwick
La chanteuse pop américaine et quintuple lauréate d'un Grammy Award était une amie de Parton. Sur X, elle a publié une photo d'une prestation commune et a écrit:
I will certainly miss her laugher, jokes and her being. Rest well and in total peace my friend. My heart is heavy. pic.twitter.com/4sVARNLX0z— Dionne Warwick (@dionnewarwick) August 25, 2026
Joan Jett
La chanteuse de rock américaine a, elle aussi, partagé la route de Dolly Parton. Elle a salué en Dolly une artiste unique, altruiste et terre-à-terre – ainsi qu'une musicienne géniale.
Dolly was a one of a kind, altruistic, down to earth, musical genius. Working with her was one of the highlights of my career. JJ* pic.twitter.com/yRj22npIlg— Joan Jett & the Blackhearts (@joanjett) August 25, 2026
Barack Obama
L'ancien président américain rappelle sur X les origines très modestes dans lesquelles Dolly Parton a grandi. «Née dans une cabane d'une seule pièce, elle a remporté onze Grammys et un Emmy, a bâti un empire commercial et a aidé des millions d'enfants à apprendre à lire», a écrit Obama. «Et comme si tout cela ne suffisait pas, elle a contribué à stimuler la recherche qui a mené au vaccin Moderna contre le Covid. Quelle vie!»
It’s hard to imagine many people having a bigger impact than Dolly Parton. Born in a one-room cabin, she earned 11 Grammys and an Emmy, built a business empire, helped millions of kids learn to read, and — as if that wasn’t enough — helped accelerate the research that led to the… https://t.co/gl4KGm4vnk— Barack Obama (@BarackObama) August 25, 2026
Kelly Clarkson
La multiple lauréate d'un Grammy qualifie Parton, dans une publication sur X, de personne qui savait faire en sorte que tous ceux qui la croisaient se sentent spéciaux et bienvenus – exactement comme un ami de longue date. «Comme des millions d'autres personnes, son cœur et sa voix vont me manquer», a écrit Clarkson.
Dolly Parton had a way of making everyone feel special, and seen, and welcomed, and as if you were old friends. I will miss her heart and her voice as I am sure millions will. What an incredible gift and talent she was and still is with an amazing catalogue of art she has left… pic.twitter.com/swUmwRG0XJ— Kelly Clarkson (@kellyclarkson) August 25, 2026
Reba McEntire
La célèbre chanteuse de country américaine Reba McEntire a remercié son amie Dolly dans une publication sur Instagram pour «toutes les choses magnifiques que tu as faites pour nous ici-bas.» Au cours de leurs carrières, toutes deux avaient enregistré plusieurs chansons ensemble.
Alison Moyet
La célèbre chanteuse britannique de pop et de blues Alison Moyet a fait ses adieux à Parton sur X. Elle a rendu hommage à Dolly en tant que musicienne, autrice et femme qui a toujours su procurer un sentiment de bien-être.
Dolly Parton. A bubbling brook.— Alison Moyet (@AlisonMoyet) August 25, 2026
The effortless, mellifluous voice. The writer. The musician.
The woman who could unfailingly make you feel good, while with sleight of hand she undid you.
Ah, Dolly. How wonderful it must have been to know with certainty you were that good.
R.I.P
Jeff Bezos
Le fondateur d'Amazon et multimillionnaire Jeff Bezos a écrit sur X que Dolly avait passé sa vie à montrer aux gens ce que signifie diriger avec amour:
Dolly spent her whole life showing us what it means to lead with love. Lauren and I are so grateful to have known her. She lifted everyone with her music, her generosity, and her joy. Sending our sincere condolences to her family and everyone she touched. pic.twitter.com/rgt9rpY5Jy— Jeff Bezos (@JeffBezos) August 25, 2026
Les Jacksons
Les membres restants de la famille Jackson ont qualifié Parton, dans une déclaration sur Instagram, de «pionnière» qui a inspiré des générations entières à travers le monde grâce à son talent extraordinaire, sa gentillesse et sa générosité.
Oprah Winfrey
La personnalité de la télévision américaine Oprah Winfrey a écrit sur Instagram que «La fille des Smoky Mountains du Tennessee» avait vécu une vie bien plus grandiose que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. «Parton a apporté la lumière et a ainsi rendu tout le monde meilleur.»
Bill Clinton
L'ancien président américain Bill Clinton a décrit Parton sur X comme une personnalité unique qui racontait les histoires des «Américains du quotidien» avec honnêteté, humilité et cœur: «Elle était toujours convaincue qu'il fallait donner en retour, en particulier à travers ses efforts pour promouvoir l'alphabétisation.»
Dolly Parton was one of a kind—a great songwriter and performer who told the stories of everyday Americans with honesty, humility, and heart. She rose high from her East Tennessee roots and never forgot where she came from. And she always believed in giving back, especially in…— Bill Clinton (@BillClinton) August 25, 2026
Bernie Sanders
L'homme politique démocrate, qui s'est présenté à plusieurs reprises à la présidence américaine, rend hommage à Parton non seulement en tant qu'artiste, mais aussi en tant que philanthrope de toujours et défenseure de l'alphabétisation, de l'éducation, des soins de santé et de l'aide d'urgence. Sanders souligne également son engagement en faveur de la communauté LGBTQ+.
Dolly Parton was one of the great entertainers of our era. She was not only a talented musician & songwriter, but a lifelong philanthropist and advocate for literacy, education, LGBTQ+ rights, healthcare and disaster relief.— Sen. Bernie Sanders (@SenSanders) August 25, 2026
Her music and humanity touched millions. She will be…
Priscilla Presley
«Repose en paix, Dolly» écrit Priscilla Presley, l'actrice et ex-femme de la légende du rock Elvis Presley, dans une publication sur Instagram. Après leur divorce, Elvis lui aurait chanté la chanson d'amour de Parton I Will Always Love You sur le chemin de la sortie du tribunal.
(cpf/her)