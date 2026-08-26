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Voici les premières réactions au décès de Dolly Parton

FILE - Dolly Parton, left, and Miley Cyrus perform &quot;Jolene&quot; at the 61st annual Grammy Awards in Los Angeles on Feb. 10, 2019. (Photo by Matt Sayles/Invision/AP, File) Dolly Parton,Miley Cyru ...
Dolly Parton, ici en concert avec Miley Cyrus. (Photo d'archives)Image: keystone

Les célébrités pleurent la mort de Dolly Parton

Dolly Parton est décédée à l'âge de 80 ans. De nombreuses personnalités lui ont rendu hommage.
26.08.2026, 09:3626.08.2026, 10:39

La légende de la musique country Dolly Parton s’est éteinte à l’âge de 80 ans ce mardi 25 août. Peu après l'annonce de son décès par sa famille, les causes de sa mort ont été révélées: la chanteuse s'est éteinte à l'hôpital des suites d’un combat fulgurant contre le cancer. Cette disparition soudaine provoque une immense vague d'émotion à travers le monde, où figures politiques et stars du divertissement multiplient les hommages pour saluer la mémoire d'une icône planétaire.

Table des matières
Donald Trump
Miley Cyrus
Paul McCartney
Sabrina Carpenter
Eminem
Cindi Lauper
Elton John
Dionne Warwick
Joan Jett
Barack Obama
Kelly Clarkson
Reba McEntire
Alison Moyet
Jeff Bezos
Les Jacksons
Oprah Winfrey
Bill Clinton
Bernie Sanders
Priscilla Presley

Donald Trump

Le président américain Donald Trump a annoncé, en réaction au décès de Parton, que les drapeaux seraient mis en berne dans tout le pays pendant une semaine. «Il n'y a jamais eu personne comme Parton et il n'y aura plus jamais personne comme elle», a écrit le président américain dans un communiqué sur Truth Social.

Image
Image: sc/truth social
Dolly Parton, légende de la country, est décédée
Dolly Parton, légende de la country, est décédée

D'ailleurs, l'Empire State Building s'est illuminé en rose en hommage à la chanteuse:

Vidéo: watson

Miley Cyrus

La star de la pop américaine pleure sa marraine. Miley Cyrus a publié sur X une vidéo d'une prestation commune avec Dolly Parton. Elle y a ajouté:

«Je tiens à rappeler que Dolly Parton n'a pas quitté ce monde comme une frêle dame. Mais comme une rockstar torride en talons hauts et tenue en cuir»

Paul McCartney

«Ses textes, son chant et sa philanthropie étaient sans égale», a écrit l'ancien membre des Beatles Paul McCartney sur Instagram. Ce fut le plus grand honneur pour lui lorsque Parton a interprété sa chanson Let it Be.

Sabrina Carpenter

Sur Instagram, la star de la pop a partagé un cœur brisé. «Oh Dolly! La seule chose que j'ai pu dire après notre première rencontre, c'est: C'est vraiment un ange sur terre.»

Elle gardera en mémoire le rire, les conversations, la sagesse et le regard espiègle sur la vie de Parton pour les jours de pluie, a poursuivi Carpenter.

«Je t'aimerai toujours»

Elle a également publié des photos de tournages communs. Les deux géantes de la pop s'étaient associées pour le morceau Please Please Please.

Eminem

Le rappeur Eminem, de son vrai nom Marshall Mathers, regrette dans une publication sur les réseaux sociaux de n'avoir jamais rencontré Dolly Parton en personne. En revanche, il partage une lettre dans laquelle Dolly le félicite personnellement pour son entrée au Rock'n'Roll Hall of Fame.

«Même pour un gamin qui écoutait principalement du rap, elle était une idole», a écrit Eminem.

Cindi Lauper

La compagne de route de Dolly Parton s'est exprimée sur Instagram avec un message émouvant. Elle a bien du mal à imaginer un monde sans son amie, a écrit Lauper.

«Tellement de fois dans ma vie, je me suis demandé: Que ferait Dolly?»

Lauper a accompagné son message d'une photo en noir et blanc d'elle et Dolly.

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Elton John

Sir Elton John s'est confié au magazine Variety. Il s'est dit sous le choc et anéanti par la nouvelle de la mort de Parton, selon le musicien et auteur-compositeur britannique lauréat d'un Oscar.

«Elle était une géante de la scène artistique – unique et irremplaçable, avec le plus grand des cœurs»

Dionne Warwick

La chanteuse pop américaine et quintuple lauréate d'un Grammy Award était une amie de Parton. Sur X, elle a publié une photo d'une prestation commune et a écrit:

«Son rire, ses blagues et simplement tout son être vont me manquer. J'ai le cœur lourd»

Joan Jett

La chanteuse de rock américaine a, elle aussi, partagé la route de Dolly Parton. Elle a salué en Dolly une artiste unique, altruiste et terre-à-terre – ainsi qu'une musicienne géniale.

«Travailler avec elle a été l'un des points forts de ma carrière»

Barack Obama

L'ancien président américain rappelle sur X les origines très modestes dans lesquelles Dolly Parton a grandi. «Née dans une cabane d'une seule pièce, elle a remporté onze Grammys et un Emmy, a bâti un empire commercial et a aidé des millions d'enfants à apprendre à lire», a écrit Obama. «Et comme si tout cela ne suffisait pas, elle a contribué à stimuler la recherche qui a mené au vaccin Moderna contre le Covid. Quelle vie!»

Kelly Clarkson

La multiple lauréate d'un Grammy qualifie Parton, dans une publication sur X, de personne qui savait faire en sorte que tous ceux qui la croisaient se sentent spéciaux et bienvenus – exactement comme un ami de longue date. «Comme des millions d'autres personnes, son cœur et sa voix vont me manquer», a écrit Clarkson.

Reba McEntire

La célèbre chanteuse de country américaine Reba McEntire a remercié son amie Dolly dans une publication sur Instagram pour «toutes les choses magnifiques que tu as faites pour nous ici-bas.» Au cours de leurs carrières, toutes deux avaient enregistré plusieurs chansons ensemble.

Alison Moyet

La célèbre chanteuse britannique de pop et de blues Alison Moyet a fait ses adieux à Parton sur X. Elle a rendu hommage à Dolly en tant que musicienne, autrice et femme qui a toujours su procurer un sentiment de bien-être.

Jeff Bezos

Le fondateur d'Amazon et multimillionnaire Jeff Bezos a écrit sur X que Dolly avait passé sa vie à montrer aux gens ce que signifie diriger avec amour:

«Avec sa musique, sa générosité et sa joie de vivre, elle a donné des ailes à tout le monde»
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Les Jacksons

Les membres restants de la famille Jackson ont qualifié Parton, dans une déclaration sur Instagram, de «pionnière» qui a inspiré des générations entières à travers le monde grâce à son talent extraordinaire, sa gentillesse et sa générosité.

Oprah Winfrey

La personnalité de la télévision américaine Oprah Winfrey a écrit sur Instagram que «La fille des Smoky Mountains du Tennessee» avait vécu une vie bien plus grandiose que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. «Parton a apporté la lumière et a ainsi rendu tout le monde meilleur.»

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Bill Clinton

L'ancien président américain Bill Clinton a décrit Parton sur X comme une personnalité unique qui racontait les histoires des «Américains du quotidien» avec honnêteté, humilité et cœur: «Elle était toujours convaincue qu'il fallait donner en retour, en particulier à travers ses efforts pour promouvoir l'alphabétisation.»

Bernie Sanders

L'homme politique démocrate, qui s'est présenté à plusieurs reprises à la présidence américaine, rend hommage à Parton non seulement en tant qu'artiste, mais aussi en tant que philanthrope de toujours et défenseure de l'alphabétisation, de l'éducation, des soins de santé et de l'aide d'urgence. Sanders souligne également son engagement en faveur de la communauté LGBTQ+.

Priscilla Presley

«Repose en paix, Dolly» écrit Priscilla Presley, l'actrice et ex-femme de la légende du rock Elvis Presley, dans une publication sur Instagram. Après leur divorce, Elvis lui aurait chanté la chanson d'amour de Parton I Will Always Love You sur le chemin de la sortie du tribunal.

(cpf/her)

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