Le mari de Christine Quinn a été emmené par les forces de l'ordre mardi.

Cette star de téléréalité vit un cauchemar

L'ex-star de Selling Sunset Christine Quinn vit un drame: son mari a été arrêté mardi pour des faits de violences domestiques présumés, avec «arme mortelle». En 2019, Christine avait organisé un mariage grandiose, largement relayé sur Netflix.

L'ex-diva de Selling Sunset Christine Quinn a passé un début de semaine dramatique, selon des informations relayées par le média PageSix. En effet, la police a été appelée mardi après-midi vers 14 heures pour se rendre à son domicile. La raison de cette intervention est plus que sérieuse: le mari de la star, Christian Dumontet - surnommé Christian Richard dans l'émission culte diffusée sur Netflix qui suit des agents immobiliers ultra-glamours - a été arrêté pour des violences domestiques présumées.

Le richissime entrepreneur Tech a été arrêté devant sa villa de Los Angeles.

Selon Fox 10, Quinn et Dumontet auraient été «impliqués dans une dispute domestique». Dumontet aurait jeté un sac contenant une bouteille en verre sur sa femme. Il n'aurait pas touché son épouse, mais le sac a heurté l'enfant du couple, âgé de deux ans, le blessant. Pour l'heure, l'on n'en sait pas plus sur l'état du bambin. Cependant, des ambulanciers l'ont pris en charge sur place.

Arme «mortelle»

Des médias américains ont obtenu les images en direct de l'arrestation. Sur celles-ci, l'on peut apercevoir le CEO de RealOpen, en peignoir, pieds nus et menotté, être emmené jusqu'à un véhicule de police.

source: The Image direct; twitter

La police de Los Angeles a de son côté confirmé à PageSix que l'ingénieur a été inculpé pour «agression avec une arme mortelle». Selon les archives publiques, Christian semble toujours en détention, et est contraint de payer une caution de 30 000 dollars.

Quant à Christine, elle serait actuellement dans un endroit indépendant, en compagnie de son fils.

«Christine a quitté la maison et est montée dans l'ambulance avec son fils» PageSix

Un mariage XXL...puis la chute

Si vous n'êtes pas très familier avec ce couple qui a été très exposé dans la saison 3 de la télé-réalité Selling Sunset, voici une petite séance de rattrapage.

Christian Dumontet a fait fortune en tant qu'ingénieur Tech. Il est le CEO de RealOpen, une agence immobilière permettant aux clients d'acheter ou de vendre une maison avec des cryptomonnaies. Au sein de la boîte, sa célèbre épouse tient les rênes du département marketing. Pour rappel, Quinn avait tourné de façon rocambolesque ses (très hauts) talons de la célèbre agence de courtiers tenue par les jumeaux Jason et Brett, pour s'investir dans ce projet.

Le casting des débuts de Selling Sunset. La série Netflix suivait des courtiers ultra bling-bling dans leurs périples pour vendre des villas de luxe. Christine a quitté le programme après la saison 5, pour s'investir dans RealOpen. image: x

De mémoire de fan de Selling Sunset, le mariage entre Quinn et Dumontet a été l'un des plus gros événements de l'émission (ça, et l'annonce du couple Jason-Chrishell). C'est en décembre 2019, le jour de la Saint-Valentin (Christine ne laisse jamais rien au hasard), que le prestigieux duo avait convolé.

Le mariage avait été en tout point à l'image de la «baddie» du groupe Oppenheim: too much, kitsch, gothique, avec une sacrée dose de fabuleuse insolence.

En bref, c'était l'antithèse de celui so classy et (so fade) de Mary Fitzgerald: sur le thème Winter Wonderland, on eu droit à des invités en blanc, et à une mariée en robe noire Galia Lahav, montée sur des échasses Louboutin rouges rubis, qui a fait son entrée dans un carrosse digne de Maléfique.

La déco était à mi-chemin entre Barbie et la famille Addams: des cygnes blancs et noirs, des trônes et des moulures à gogo sur un parterre de vaisselle Casa Perrin, et, bien entendu, un cake monté aussi dark que les pensées de la fondatrice des portes ouvertes «Burger et Botox».

source: x

Pour son mariage, Christine a vu grand, large et emplumé. source: x

source: x

source: x

source: x

Après avoir quitté Selling Sunset, Christine n'avait - apparemment, selon l'image publique projetée - pas quitté son univers de princesse. Un livre (How to be a boss bitch), des covers de magazines et des apparitions lors des plus prestigieux défilés: tout semblait rouler pour la diva.

Elle paraissait filer le parfait amour aux côtés de son mari, qui, contrairement à elle, est très discret sur les réseaux et garde la plupart de ses comptes privés.

«Il est à l'opposé de moi à tous points de vue, parce que j'aime me montrer. J'aime être fabuleuse. Lui ne se soucie pas de s'habiller, ou de bien paraître. Il ne se soucie pas de tout ça» Christine, lors d'une interview accordée à Bustle en 2020.

Selon les propos de la belle, le duo, très amoureux, semblait sur la même longueur d'onde. A tel point que Christine déclarait au magazine People: «Nous sommes tellement semblables sur tous les points (...) Nous sommes tous les deux créatifs, motivés, entreprenants et avons toujours vécu selon nos propres règles.»

La petite famille semblant nager dans le bonheur. image: instagram

En mai 2021 naissait leur fils Christian Georges. Le rêve s'est poursuivi quand le duo a emménagé dans une demeure ayant appartenu à la veuve de Hugh Hefner, Crystal.

«J'ai pu vivre dans la maison que j'ai toujours voulue et j'ai trouvé l'homme de mes rêves (...) Je suis comme Blanche-Neige: c'est mon château!» source: people.com

Mais ce 19 mars, alors que Christian se faisait emmener par les forces de l'ordre, les coulisses de ce conte de fées se sont révélées plus sombres que le tableau qui était offert aux flashs des paparazzis. La star de télé-réalité n'a pas encore publié de déclaration officielle sur les événements de la semaine. De plus, selon PageSix, «l'on ne sait pas encore si elle envisage de rester avec le père de son enfant». Affaire à suivre, donc.