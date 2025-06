Italie: un touriste détruit une œuvre d'art en s'asseyant dessus

Vidéo: watson

Ce touriste n'aurait pas dû s'asseoir sur une œuvre d'art

Dans un musée de Vérone, en Italie, un touriste qui souhaitait un souvenir avec la «chaise de Van Gogh» une célèbre oeuvre d'art, l'a brisée en s'asseyant dessus. Une plainte a été déposée.

On peut pardonner les accidents s'ils sont dus à la maladresse. Un peu moins quand ils sont dus à la bêtise. Le Palazzo Maffei de Vérone, en Italie, a dénoncé sur ses réseaux sociaux la destruction de l’une de ses œuvres par un couple de touristes.

Sur les images datant du mois d’avril, mais diffusées par le musée il y a quelques jours, on peut voir un homme se faire prendre en photo par une femme pendant que celui-ci fait semblant de s’asseoir sur une chaise ornée de strass Swarovski. Baptisée «La chaise de Van Gogh» l’œuvre est signée par l’artiste italien Nicola Bolla et se veut une réplique du tableau La Chaise de Vincent avec sa pipe (1888).

La Chaise de Vincent avec sa pipe est un tableau réalisé par le peintre néerlandais Vincent Van Gogh en 1888 à Arles, en France. Image: National Gallery

Lorsque l’homme a voulu s'asseoir, la chaise s’est écroulée sous son poids. D'après le Palazzo Maffei, le couple a pris la fuite avant que quiconque ne puisse constater les dégâts et prévenir la police. Les deux nigauds n'ont toujours pas été identifiés.

«C'est le cauchemar de tous les musées» Vanessa Carlon, la directrice du Palazzo Maffei

L'œuvre brisée est signée de l'artiste italien Nicola Bolla et est ornée de cristaux en verre poli Swarovski.

Les images ont été diffusées dans un souci de prévention. Vanessa Carlon, la directrice du Palazzo Maffei, a appelé les visiteurs «à respecter les œuvres d'art». Bien qu'elle paraisse aussi solide qu'une véritable assise, la chaise a en réalité une structure creuse et tient debout grâce à du papier aluminium, précise à la BBC l'historienne de l'art Carlotta Menegazzo. Elle souligne que l'œuvre comportait un message interdisant de la toucher et qu'elle était posée sur un piédestal. «Il est donc évident que ce n'est pas une vraie chaise», conclut-elle.

Le musée a porté plainte contre X et n'a pas souhaité préciser la valeur de l'œuvre, mentionnant tout au plus que l'incident avait eu lieu il y a moins de quatre semaines et que l'œuvre avait été restaurée.

«C'est un geste idiot (...) mais j'y vois aussi un côté positif, artistique» Nicola Bolla, auteur de l'œuvre d'art

Elle a depuis fait son retour parmi la collection du Palazzo Maffei qui compte 650 pièces exposées. Situé dans la ville de Roméo et Juliette, ce musée expose des œuvres allant de l'Antiquité à nos jours.