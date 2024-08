Baby, baby, ohhhh

Justin et Hailey Bieber sont parents

Le couple a annoncé la venue au monde de l'enfant le plus attendu de l'année, sur le compte Instagram de Monsieur, vendredi soir 23 août.

Cette fois-ci, ça y'est! Un baby Bieber a pointé le bout de son nez!

«BIENVENUE À LA MAISON», a indiqué Justin en légende de la publication, qui montre un minuscule pied potelé et le doigt savamment manucuré de la nouvelle maman, Hailey. Après des mois de tractations internes et de spéculations déchaînées dans la rédaction de watson, le chanteur canadien de 30 ans, a révélé que le nom de l'enfant était Jack Blues Bieber.

«WELCOME HOME JACK BLUES BIEBER 🐻», précise la légende. instagram

Le couple, marié depuis 2018, avait fait part de l'heureuse nouvelle de sa grossesse en mai, accompagnés de photos de leur renouvellement de vœux à Hawaï. Pour l'occasion, Hailey avait pris la pose en voile et longue robe blanche en dentelle, mettant en valeur son ventre arrondi.

Image: instagram @haileybieber

Peu de temps après la révélation, une source a déclaré en exclusivité à Us Weekly que Justin et Hailey «ne pourraient pas être plus excités» de devenir parents. «Ils sont ravis et très reconnaissants d’agrandir leur famille.» Bien que les deux «aient traversé des moments difficiles récemment, cela ressemble à la lumière au bout du tunnel», avait ajouté l'informateur.

Depuis, la future maman et top model de 27 ans n'avait cessé de nous régaler avec ses looks plus charmants les uns que les autres, qui mettaient en avant son joli petit ventre de la taille d'une noix.

Les heureux grands-parents n'ont pas manqué de faire part de leur excitation sur les réseaux sociaux. Pattie Mallette, la maman de Justin, a tweeté: «FELICITATIONS @justinbieber et Hailey. JE T'AIME POUR TOUJOURS BÉBÉ JACK!!»

Auquel Stephen Baldwin, le père de Hailey, a répondu en ajoutant: «Amen, félicitations à vous et que Dieu continue de bénir notre famille.» (mbr)