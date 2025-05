Mikaela Shiffrin fait sensation à «The Voice»

Vidéo: watson

Cette star du ski a un talent caché

La skieuse alpine Mikaela Shiffrin n'est pas qu'une athlète multi-récompensée. C'est aussi une musicienne, comme on a pu le voir dans la version américaine de The Voice.

Lucas Zollinger

Mikaela Shiffrin est une légende du ski. Avec 101 victoires en Coupe du monde, huit titres de championne du monde et deux victoires olympiques, elle est considérée comme la skieuse la plus titrée au monde. Le talent musical de Shiffrin est cependant moins connu. La jeune femme de 30 ans peut non seulement se déplacer sur les pistes à une vitesse fulgurante, mais sait également jouer de la guitare et chanter – et elle le fait étonnamment bien.

C'est du moins ce que pensent Kelsea Ballerini et Michael Bublé, deux des juges de la saison actuelle de l'émission télévisée américaine «The Voice». C'est là que Shiffrin a joué lors de la finale de la saison, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus.

Shiffrin n'était pas une participante officielle au casting. Dans un segment intermédiaire, elle était censée enseigner aux juges comment devenir de meilleurs skieurs et en retour apprendre d'eux comment mieux chanter. Voici la scène entière sur YouTube:

Mikaela a chanté Breathe (2 AM) d’Anna Nalick, accompagnée de sa guitare. Elle a fait forte impression: le musicien canadien à succès Michael Bublé est resté sans voix.

«Puis-je voter pour elle aussi?» Michael Bublé.

Shiffrin chante depuis longtemps

Shiffrin démontre depuis des années qu’elle a également du potentiel en tant que musicienne. L'Américaine publie souvent des vidéos d'elle chantant et jouant de la guitare sur les réseaux sociaux. Dans une récente publication, elle a teasé son apparition dans «The Voice»:

«Je suis tellement excitée de partager quelque chose de très fun avec vous tout bientôt»

Shiffrin souhaite-t-elle se lancer dans l'industrie musicale après sa brillante trajectoire de skieuse? Quoi qu'il en soit, ses ballades ravissent déjà ses fans sur les réseaux sociaux, comme le montrent les commentaires. (lzo)