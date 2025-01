Le visage de Jocelyne Wildenstein a marqué les esprits.

La célèbre «femme chat» née en Suisse est décédée

Carnet noir: Jocelyne Wildenstein, surnommée la «femme chat» en raison de ses nombreuses chirurgies, est décédée subitement à Paris le 31 décembre 2024. Née en Suisse, cette extravagante femme du monde était sous le feu des projecteurs depuis les années 90.

Ricarda Heil / t-online

Peu avant le début de l'année, une photo noire a été publiée sur le profil Instagram de Jocelyne Wildenstein - avec les mots:

«Je suis au paradis»

Son partenaire, le créateur de mode Lloyd Klein, a également partagé la photo sur son profil et a écrit: «Bientôt ensemble, Jocelyne Wildenstein». Quelques heures plus tard, les deux messages ont été supprimés. Mais la nouvelle s’est vite répandue: la célèbre femme chat est morte.

Comme le rapporte CNN, son fiancé a confirmé le décès de l'extravagante mondaine à la demande de l'agence de presse AFP. Selon l'homme de 57 ans, Jocelyne Wildenstein est décédée d'une embolie pulmonaire dans un palace parisien, le 31 décembre à 21 heures 30. La Suissesse avait 84 ans. Selon un reportage du site d'information français Public, elle n'aurait que 79 ans.

Un divorce qui a fait grand bruit

Née à Lausanne, Jocelyne Wildenstein est devenue célèbre dans les années 1990 après que son visage a commencé à changer.

Petit à petit, ses yeux n'étaient plus seulement en forme d'amande, mais ont commencé à ressembler à ceux d'un chat. Les joues sont également devenues plus pleines, la peau plus ferme, les lèvres plus volumineuses. La rumeur disait que Jocelyne Wildenstein voulait se «transformer» en chat parce que son mari duquel elle a fini par divorcer avait un grand cœur pour les léopards, les tigres et les lions.

La femme chat a été en couple avec le marchand d'art milliardaire Alec Wildenstein pendant plus de 20 ans. Ils ont eu deux enfants ensemble. Puis leur mariage a pris fin, engendrant une guerre patrimoniale.

Leur divorce en 1999 a fait grand bruit dans les médias. Jocelyne Wildenstein a surpris son mari, qui avait alors presque 60 ans, avec un mannequin de 19 ans dans leur chambre commune. Après une longue procédure de divorce, la starlette a reçu plus de 2 milliards de dollars, ainsi que 100 millions de dollars supplémentaires de pension alimentaire annuelle.

Ces dernières années, Jocelyne Wildenstein était en couple avec le créateur de mode Lloyd Klein. Ils étaient ensemble depuis 2004. Cette relation était également très agitée. En 2016, elle l'avait agressé dans l'un de ses appartements au 51e étage de la Trump Tower à New York, et l'avait grièvement blessé avec une paire de ciseaux. Lloyd Klein a réussi à se sauver en poussant la femme chat dans un placard. Quelques mois plus tard, le couple s'était tout de même fiancé.