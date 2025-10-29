Ce n'est pas la première fois que mère et fille posent ensemble en petite tenue. image: instagram x getty x watson

«Inapproprié»: La nouvelle pub de Heidi Klum et sa fille fait réagir

Dans une campagne de pub pour une marque de lingerie, Heidi Klum et sa fille Leni se montrent à nouveau très intimes, ce qui n'a pas plu à tout le monde.

Elena Rothammer / t-online

Plus de «Société»

Un article de

Depuis 2022, Heidi Klum et sa fille Leni prêtent leur image à la marque de lingerie italienne «Intimissimi». En octobre 2024, trois générations se sont même exposées dans les publicités: Erna, la mère de Heidi Klum, était également de la partie. Cette année, Heidi et Leni sont à nouveau entre elles dans une nouvelle campagne.

Sur Instagram, les deux mannequins ont partagé le clip publicitaire. Cette fois, elles ne font pas la promotion de dessous, mais de t-shirts et de pulls. Cependant, elles sont tout de même visibles en sous-vêtements. Sur les images kitsch à souhait, on peut apercevoir les deux femmes se blottissant dans les bras l'une de l'autre, ou faire la ronde en riant aux éclats.

La pub en question 👇 Vidéo: instagram

Une grande partie de leurs followers se sont montrés enthousiastes face aux images. L'on trouve de nombreux commentaires tels que «vous êtes tellement belles», «vous êtes géniales toutes les deux», ou encore «meilleur duo». D'autres ont laissé de nombreux émojis cœur.

Cependant, par le passé, ces campagnes Intimissimi ont régulièrement alimenté la controverse. Le fait de voir la mère et la fille poser ensemble en simple lingerie a soulevé un certain malaise auprès des internautes, et les clips promotionnels ont déclenché une vague de réactions virulentes.

La controverse ne date pas d'hier 👇

Cette fois encore, la publication n'échappe pas aux commentaires négatifs, bien que ceux-ci soient moins nombreux qu'auparavant. On trouve notamment les remarques suivantes:

«Je me sens mal à l'aise quand je vois ça» source: instagram

«C'est inapproprié» instagram

«C'est un peu étrange...... 😵‍💫😖» instagram

Cela dit, Leni Klum ne se laisse pas atteindre par ces remarques. «J'essaie de toujours me rappeler que, peu importe ce que l'on fait, il y aura toujours quelqu'un à qui cela ne plaît pas. On n'a tout simplement aucune influence là-dessus et on ne doit pas se concentrer trop fortement sur le négatif», a-t-elle notamment déclaré au magazine Glamour en mars.

Un avantage inattendu lui vient de la barrière de la langue. Elle confie:

«La majorité des commentaires sont en allemand, et je ne saisis même pas correctement une grande partie d'entre eux. Cela m'est évidemment d'une grande aide.» Leni, propos relayés par le magazine Glamour

Heidi Klum a quant à elle évoqué les reproches concernant les campagnes dans son interview avec le média People. «Beaucoup de gens disent: 'Oh, je ne sais pas si mère et fille devraient faire quelque chose comme ça ensemble'», a déclaré la quinquagénaire. Mais pour sa part, elle est fière de cette collaboration.

Selon ses mots, ses enfants sont habitués à son côté désinhibé.

«J'ai toujours affiché une grande liberté vis-à-vis de mon corps. Au jardin, si je bronze, c'est parfois seins nus. Je suis Européenne... c'est la seule façon dont mes enfants me connaissent» Heidi Klum au magazine People

Leni Klum est née de la relation entre Heidi Klum et Flavio Briatore, le manager italien de Formule 1. Par ailleurs, Heidi a eu trois autres enfants (deux fils et une fille) avec son ex-mari Seal. En 2019, elle a épousé le guitariste de Tokio Hotel, Tom Kaulitz. De son côté, Leni Klum est en couple avec Aris Rachevsky, depuis 2019 également.