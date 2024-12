Angelina Jolie et Brad Pitt sont officiellement divorcés

Angelina et Brad, c'est légalement «over».

Enfin! Angelina Jolie et Brad Pitt ont mis un terme à huit ans de négociations et de bataille juridique. L'actrice se dit «épuisée».

Après huit ans de bataille judiciaire, les stars hollywoodiennes Angelina Jolie (49 ans) et Brad Pitt (61 ans) peuvent enfin mettre un terme à leur mariage. Les acteurs ont signé les papiers de divorce le 30 décembre, selon une déclaration de l'avocat de Jolie, James Simon, obtenue par plusieurs médias américains.

Jolie est épuisée, mais également soulagée que cette partie d'un long processus soit désormais terminée, selon le magazine People, entre autres, citant la déclaration de l'avocat de Angelina Jolie. Cette dernière a demandé le divorce d'avec Brad Pitt il y a plus de huit ans et a laissé à ses enfants tous les biens qu'ils partageaient auparavant avec Pitt, selon le communiqué.

«Depuis ce temps, elle se concentre sur la recherche de la paix et de la guérison pour sa famille» média people

Il n’y a eu pour le moment aucun commentaire de la part de Brad Pitt.

Tout a commencé avec M. et Mme Smith

Pendant de nombreuses années, «Brangelina» a été considéré comme le couple glamour par excellence à Hollywood. Ils se sont rencontrés sur le tournage du film Mr. et Mme Smith (2005) et se sont mariés en 2014 dans leur domaine viticole Château Miraval sur la Côte d'Azur.

Le couple figurait parmi les mieux rémunérés de l’industrie cinématographique et soutenait des causes sociales et humanitaires dans le monde entier. Ils ont eu trois enfants ensemble. Pitt a également assumé le rôle de père des trois enfants adoptés de Jolie.

Mais à l'automne 2016, le mariage a pris fin et Jolie a demandé le divorce. Elle a accusé Pitt d'être violent envers elle et les enfants. Des années de conflits persistants ont suivi. Selon People, Jolie et Pitt ont été déclarés légalement célibataires en 2019. Cet accord de divorce marque donc« l’épilogue de l’un des divorces les plus longs et les plus controversés de l’histoire de Hollywood», note Le Parisien. (rbu/sda/dpa)