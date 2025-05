Kanye n'en a jamais fini avec ses péripéties.

Kanye West aurait une dette monstrueuse à Majorque

Kanye West se repose sur l'île des Baléares de Majorque depuis plusieurs semaines. Mais sa présence a provoqué un tel mécontentement que la police a dû être appelée.

Michelle Nuhn / watson.de

Plus de «Société»

«Encore une», comme aime à le dire DJ Khaled. Parce qu’il ne se passe pas un jour sans que Kanye West ne fasse parler de lui.

Si ses succès musicaux en étaient responsables dans les années 2000, ce sont aujourd'hui surtout des gros titres scandaleux qui entourent le rappeur. Qu'il s'agisse de déclarations antisémites ou de sa relation en dents de scie avec Bianca Censori, l'Américain domine la presse à potins.

Il n’est donc pas surprenant qu’un nouveau chapitre de faits plus ou moins louches s'ajoute au grand livre des embrouilles du rappeur à scandales. Le contenu du chapitre, le voilà: lors de son récent séjour à Majorque, Kanye West aurait accumulé des dettes d'un demi-million d'euros. Rien que cela.

Une réhabilitation de luxe

Le rappeur profite des bienfaits de l'île des Baléares depuis plus d'un mois. Il réside là-bas dans l'ancienne propriété du top model Claudia Schiffer. Selon le média Hola!, Bianca Censori est également de la partie. Le couple a profité d'un séjour dans une clinique de réadaptation exclusive, The Balance Rehab Clinic, qui coûte la modique somme de 100 000 dollars la semaine. On ne sait pas les raisons qui ont poussé les deux tourtereaux à se rendre dans cet endroit qui offre une guérison holistique.

Sur place, écrit le média espagnol, Kanye et Bianca se font aussi une thérapie par le shopping, et ont même acheté une vingtaine de goodies érotiques, dont «un ours en peluche entièrement habillé en cuir BDSM».

Or, tout a un prix; il ne fait aucun doute que leur petit séjour leur coûtera quelques euros. Mais, de toute évidence, Kanye n'est pas très près de ses sous et ne vérifie pas ses dépenses religieusement. A tel point que certains médias espagnols rapportent que le rappeur n'a pas honoré certaines de ses factures liées à ses petites vacances.

Comme le rapporte le Mallorca Magazine (via Ultima Hora), l'homme de 47 ans a désormais accumulé des dettes abyssales. Il s'agit notamment d'un loyer impayé de 400 000 euros pour son domaine de vacances, du séjour dans la clinique de luxe, et d'une facture de 15 000 euros dans un restaurant de Palma de Majorque.

Selon le musicien, «un problème avec le virement bancaire» serait à l'origine des paiements manquants - on dit que l’argent arrivera dans les prochains jours.

Sur l'île, la grogne est vive du côté des locaux. Ils en ont assez de Kanye West. La police nationale de Palma de Majorque a déjà engagé des poursuites contre lui. Les autorités avaient déjà été alertées d'un cas suspect de fraude.

Le trublion du rap ne sera probablement pas très content de faire à nouveau la une des journaux, de façon négative. Il venait d’annoncer qu’il souhaitait laisser derrière lui son passé antisémite controversé. À sa manière habituelle, il a publié une série de tweets sur X dans lesquels il déclarait qu'il en avait «assez de l'antisémitisme» et qu'il aimait «tout le monde».

Par la suite, il s'est même excusé pour ses déclarations passées et a demandé pardon: «Dieu, pardonne-moi pour la douleur que j'ai causée.»

Cependant, l'Anti-Defamation League (ADL), une organisation américaine qui lutte contre la discrimination et la diffamation des Juifs, a averti dans une interview à Billboard que le volte-face apparent du rappeur devait être observé avec prudence.