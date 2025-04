Ce que cache «Cousins», le nouveau morceau dérangeant de Kanye West

Le rappeur américain Kanye West, habitué des frasques et des déclarations qui font polémique, fait cette fois parler de lui avec sa musique. Dans un nouveau morceau, il aborde un chapitre troublant de son enfance.

Michelle Nuhn / watson.de

Il ne se passe presque plus un jour sans que Kanye West ne fasse les gros titres. Après avoir connu de nombreux succès musicaux et raflé plusieurs Grammys dans les années 2000, le rappeur a connu une chute spectaculaire ces dernières années.

Une descente que le public a pu observer en direct et largement orchestrée par l'Américain lui-même, que ce soit par son comportement ou ses propos controversés.

Ces derniers temps, il les a surtout diffusés via ses réseaux sociaux – comme c'est encore le cas aujourd'hui. Mais ce qu'il affirme actuellement risque de choquer la plupart des gens. Kanye West parle dans une de ses dernières chansons de relations sexuelles dérangeantes.

Des souvenirs évoqués

Diffusion de symboles antisémites, banalisation de l'Holocauste ou encore accusations de proxénétisme portées contre son ex Kim Kardashian: la liste des déclarations douteuses de Kanye West est longue. On pourrait donc penser que plus rien de ce qui sort de la bouche (ou du clavier) du rappeur américain ne devrait surprendre.

Mais ce n'est apparemment pas tout à fait le cas, comme le prouve sa dernière tirade sur X. Il y affirme avoir eu une relation sexuelle avec son cousin lorsqu'il était enfant. C'est du moins ce qu'il laisse entendre dans un extrait du clip de sa nouvelle chanson Cousins.

Il explique dans un tweet: «Cette chanson s'appelle Cousins et parle de mon cousin qui est en prison à vie pour avoir tué une femme enceinte quelques années après que je lui ai dit qu'on ne regarderait plus de pornos ensemble.»

«Peut-être que dans mon état égocentrique, je pensais que c'était de ma faute de lui avoir montré ces magazines pornos à six ans et qu'on ait ensuite rejoué ce qu'on avait vu.»

Avant de conclure:

«Je m'appelle Ye et j'ai sucé la queue de mon cousin jusqu'à l'âge de 14 ans».

Des déclarations incertaines

La part de vérité dans les dernières déclarations du rappeur est incertaine. En revanche, l'existence de ce cousin et son incarcération pour meurtre sont des faits connus. Par le passé, Kanye West et son ex-femme Kim Kardashian en avaient déjà parlé publiquement.

Dans une interview de l'époque avec Jimmy Kimmel, il avait confié à l'animateur: «Mon cousin est en prison pour meurtre, et je l'aime. Il a fait quelque chose de mal, mais je l'aime toujours».

Il est néanmoins surprenant qu'il rende soudainement publique sa prétendue relation trouble avec un membre de sa famille. Dans sa nouvelle chanson, l'interprète de Gold Digger rappe entre autres qu'il a «dit à son cousin de n'en parler à personne».