Kanye est en roue libre.

Kanye West: c'est de pire en pire

Affublé d'un costume noir du KKK (Ku Klux Klan) lors d'une interview, le rappeur de 44 ans a déclaré n'avoir jamais voulu d'enfants avec Kim.

Kanye compte-t-il arrêter un jour sa course à l'abattage des limites de la décence? Après - entre autres - s'être auto-proclamé nazi dans des tirades en ligne, et vendu des t-shirts à croix gammées dont il a fait la publicité pendant le Super Bowl, le rappeur vient de remettre l'ouvrage sur le métier du très mauvais bad buzz.

Il a notamment accordé une interview tout de noir vêtu d'un costume du genre Ku Klux Klan, l'organisation raciste américaine.

A un moment donné, Kanye a troqué un t-shirt «Sean John», la marque fondée par «Diddy» Combs, pour une robe du style KKK. capture provenant du daily mail

Durant la séquence, qui a été diffusée sur YouTube dimanche, Kanye explique avoir fait faire la sombre tenue «sur mesure», ainsi qu'une version blanche. Le rappeur de 44 ans donne la réplique à DJ Akademiks et se lance dans une diatribe sur son mariage avec Kim Kardashian. Il y explique qu'il ne souhaitait initialement pas avoir d'enfants avec Kim Kardashian.

Difficile d'y croire, mais cette séquence est réelle. Vidéo: YouTube/K-Man

DJ Akademiks «Quand on parle de Kim, les gens pourraient dire : "Eh bien, c'est toi qui l'as choisie. Tu t'es investi là-dedans.»

Kanye West «Absolument. C'était ma faute (...) Je ne voulais pas avoir d'enfants avec cette personne après les deux premiers mois passés avec elle, mais ce n'était pas le plan de Dieu.»

Pour rappel, Kanye West et Kim Kardashian partagent quatre enfants: leurs filles North, 11 ans, Chicago, 7 ans, leurs fils Saint, 9 ans, et Psalm, 5 ans. Les ex se sont séparés après six ans de vie commune en 2021, à la suite des comportements erratiques de Kanye, notamment en raison de ses troubles bipolaires supposés.

Ils ont finalisé leur divorce en 2022 et chacun a obtenu la garde partagée. Cette même année, West a épousé Bianca Censori, une architecte australienne, qui fait régulièrement la Une des médias en raison de ses tenues ultra-légères sur les tapis rouges.

La «guerre» est déclarée entre Kim et Kanye

Les déclarations plus que véhémentes de Ye pourraient avoir été tenues en réaction aux tensions existant entre lui et Kim au sujet de la garde des enfants, avance le NewYork Post. En effet, récemment, la star de télé-réalité a convoqué une réunion d'urgence après avoir découvert que sa fille avait participé sans son autorisation à une chanson impliquant le rappeur P. Diddy.

Autrement dit, Kanye West a fait participer leur fille North à une chanson avec Sean «Diddy» Combs, lequel est en prison pour trafic sexuel. West a partagé son nouveau titre intitulé Lonely Roads Still Go to Sunshine sur son compte X.

Le morceau s'ouvre sur la voix de Combs, qui remercie Ye de son soutien. Plus loin résonne la voix de North, 11 ans: «When you see me shining, then you see the light» («Quand tu me vois briller, alors tu vois la lumière»).

Selon TMZ, North aurait participé à l'enregistrement lors d'un voyage au studio de son père. En découvrant cela, Kim n'est pas restée les bras croisés. Dans une série de SMS rendus publics par le Daily Mail, l'on peut constater qu'un véritable bras de fer a eu lieu entre les deux ex.

Kim J’ai envoyé des papiers pour qu’elle (ndr: North) ne soit pas dans la chanson de Diddy, pour la protéger.

Kanye Rectifie-les ou ça va être la guerre, et aucun de nous ne sortira indemne des retombées publiques.

Kanye Vous allez devoir me tuer.

Kim aurait réclamé une réunion d'urgence à ses avocats, à laquelle Kanye ne se serait pas rendu. Mais il aurait accepté de ne pas sortir le titre... avant de, visiblement, se raviser. Il a en effet posté le morceau sur X quelques jours plus tard, provoquant une nouvelle colère de Kim.

Les enfants, une «marque»

Durant l'interview accordée à DJ Akademiks, Kanye a en outre abordé la question de la représentation commerciale de ses rejetons, reprochant à Kim de ne pouvoir faire ce qu’il veut de leurs enfants en termes marketing: leurs noms sont déposés, et c'est elle qui est propriétaire de la marque.

«Je n’ai ni la propriété du nom ni de l’image, ni même 50-50 avec mes enfants. Alors comment peut-on parler de garde partagée? (...) Mes enfants sont des célébrités et je n’ai pas mon mot à dire. Cette femme blanche et cette famille blanche ont donc le contrôle de ces enfants noirs très influents qui sont pour moitié les enfants de Ye.» Les propos de Ye relayés par le Daily Mail.

Voilà qui ne risque pas d'apaiser l'atmosphère entre le trublion du rap et Kim. Cette dernière, rappelle Voici, avait dû interrompre l’une des visites de North chez son père en apprenant que l’influenceur controversé Andrew Tate s'y trouverait également.

Poursuivis en Roumanie pour trafic d’êtres humains, les frères Andrew et Tristan ont également été poursuivis pour agression sexuelle au Royaume-Uni et aux États-Unis, mais n'ont pas été condamnés, rappellent Voici et le média People. Andrew est également poursuivi par son ex-petite amie Bri Sternpour violences conjugales. Selon Page Six, la nuit où Kim est venue chercher sa fille, Tate et West ont enregistré un podcast ensemble, «passant des heures à discuter».