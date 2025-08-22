Ce célèbre rappeur arrêté pour s'être promené «presque nu»

en partie ensoleillé16°
People

Lil Nas X arrêté pour s'être promené «presque nu»

Lil Nas X a notamment posé avec un cône de signalisation orange au-dessus de la tête, comme le montrent les photos publiées par TMZ.tmz

Le tabloïd TMZ est le premier média à avoir partagé une vidéo de Lil Nas X (de son vrai nom Montero Lamar Hill) se pavanant dans un boulevard de Los Angeles presque désert, vers 4h du matin, vêtu uniquement d'un slip blanc et de bottes de cow-boy.
22.08.2025, 06:0522.08.2025, 06:05
La police n'a pas confirmé l'identité du chanteur, mais a indiqué au Los Angeles Times que vers 5 h 50, des policiers se sont rendus au 11 000, boulevard Ventura, l'une des artères principales de la ville californienne, suite à plusieurs signalements concernant un «homme nu marchant dans la rue».

«A un moment donné, il s'est même placé un cône de signalisation orange sur la tête»
TMZ
Dans une vidéo obtenue par TMZ, le chanteur s'adresse directement à la personne qui le filme: «Vas-y bébé!» ou encore «ne sois pas en retard à la soirée ce soir».
Dans une vidéo obtenue par TMZ, le chanteur s'adresse directement à la personne qui le filme: «Vas-y bébé!» ou encore «ne sois pas en retard à la soirée ce soir».

«A leur arrivée, le suspect s'est rué sur les agents. Il a été placé en garde à vue et emmené à l'hôpital pour une possible surdose, puis arrêté pour avoir agressé un agent de police», a assuré à l'AFP un porte-parole de la police de Los Angeles.

Analyse
Pourquoi ce couple de stars nous fait autant de bien

Après avoir été menotté, le musicien de 26 ans, connu pour ses tubes Old Town Road et Industry Baby, a été transporté à l'hôpital local pour une possible overdose, a confirmé un porte-parole du LAPD. Si Lil Nas X peut toujours faire face à des accusations... mais pour l'instant, il est toujours hospitalisé pour le moment, selon TMZ.

Ouvertement homosexuel et connu pour ses tenues flamboyantes, Lil Nas X a rapidement détonné dans le monde du rap. Son duo avec le chanteur de country Billy Ray Cyrus, était jusqu'à récemment la chanson la plus certifiée de tous les temps par la Recording Industry Association of America (RIAA), qui représente l'industrie, selon le magazine spécialisé Billboard. (mbr)

