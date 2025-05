Vidéo: watson

C'était le chaos

Le rappeur s'est produit ce week-end au stade Vélodrome de Marseille. Deux soirées sold-out et un brin chaotiques, entre mouvements de foule, dégradations et confrontations avec la police.

Jul, le rappeur numéro 1 de l'Hexagone, s'est produit vendredi et samedi soir au stade Vélodrome de Marseille. Les deux concerts du rappeur marseillais ont été marqués par des incidents à l’intérieur et à l’extérieur du stade, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus. Au total, sur les deux soirées, 33 personnes ont été interpellées, dont certaines en sont venues aux mains avec les forces de l'ordre.

«Il y a eu 33 interpellations sur les deux soirs, pour dégradations, violences contre personnes dépositaires de l'autorité publique et revente illicite de billets» La préfecture de police





Selon la police, une centaine de personnes sans billets ont tenté de pénétrer dans le stade samedi soir vers 20 heures, soit une heure avant le début du spectacle, forçant la gendarmerie à intervenir. La boutique du club de l'Olympique de Marseille, située au pied du Vélodrome, a également été la cible de «dégradations», mais «il n'y a pas eu de pillage», a précisé la préfecture.

Record de fréquentation

Plus de 73 000 personnes, dont de nombreuses célébrités de la culture et du sport, ont assisté à chacun des deux concerts, soit un nombre record de 150 000 spectateurs au stade Vélodrome vendredi et samedi. Jul a par ailleurs invité une pléthore d'artistes à partager la scène avec lui. Le 26 avril dernier, le rappeur avait battu le «record de fréquentation» au Stade de France en réunissant 97 816 spectateurs. Les billets pour chacune des dates de sa tournée se sont écoulés en quelques minutes lors de leur mise en vente l'an passé.

