Vidéo: watson

Ce détail n'a échappé à personne

Lors de son concert au Stade de France, le rappeur Jul est arrivé suspendu depuis les airs. A ses pieds, tout le monde a remarqué ce détail aussi important qu'iconique.

Plus de «Divertissement»

Pour sa seule date parisienne au Stade de France, Jul a fait une entrée spectaculaire ce samedi 26 avril. Venu du ciel, le prolifique rappeur est descendu en rappel du toit de l'édifice, portant un accessoire qui le représente bien: des claquettes Adidas accompagnées de chaussettes. Ce qui, comme chacun sait, est un fashion faux-pas difficile à assumer pour le commun des mortels, mais qui a toujours fait partie de l'ADN de Jul - avec le survêt', bien sûr.

Cette arrivée n'est pas sans rappeler celle de Tom Cruise lors des Jeux olympiques de Paris, ou encore celle de Johnny Hallyday, qui était apparu sur le toit du Stade de France en 1998. Le rappeur marseillais a fait son entrée au son de Capata, une musique corse, rendant ainsi hommage à ses origines, puisque son père vient de l'île de Beauté.

Son show, d'une durée de 2h30, s'est déroulé devant 97 816 spectateurs. Avec ce nombre, le rappeur de 35 ans bat le record d'affluence du Stade de France qui était détenu par Johnny Hallyday et Indochine. Impressionnant, mais pas si surprenant, puisque Jul est le plus gros vendeur d'albums de sa catégorie, avec un palmarès d’or et de platine.

Plusieurs artistes sont venus partager la scène avec lui, tels que Dystinct, Naza, Mister You, PLK ou Poupie. Le concert, qui affichait complet puisque l'intégralité des billets a été vendue en quelques minutes, a permis aux plus déçus de suivre l'événement en direct sur une plateforme en ligne, pour la modique somme de 10 euros.