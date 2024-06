Si les influenceurs «flexent» trop sur les réseaux, ils s'exposent à certains risques. image: instagram/tiktok

«J'ai trop fait la conne»: elle n'aurait pas dû exposer ses vacances de rêve

Alors qu'elle passe des vacances de rêve à Marbella, l'influenceuse Léa Mary a vécu une mésaventure après avoir publié des stories.

Vous ne la connaissez certainement pas - à moins que vous n'ayez appris par cœur l'annuaire des influenceurs qui se sont exilés à Dubaï - mais Léa Mary est célèbre sur les réseaux sociaux. Elle a connu une certaine hype depuis sa participation à l'émission les Princes et les Princesses de l'amour, et a amassé une petite fortune en s'exposant sur diverses plateformes de charme.

Léa Mary aime poser de façon naturelle. image: instagram

Ses comptes TikTok et Instagram sont respectivement suivis par plus de 400 000 et deux millions de followers. Avec une telle base de fidèles, la jeune femme de 26 ans devrait savoir qu'exposer son Lifestyle à base de paillettes et de bijoux de luxe comporte des risques. Notamment celui d'instiller jalousies, envies... et plans plus diaboliques.

Léa Mary expose souvent ses vacances en ligne 👇

Un petit snack tout simple, sans chichis. vidéo: @tiktok

photo: instagram

L'influenceuse vient d'en faire les frais. Alors qu'elle passe des vacances façon «bling» à Marbella, en Espagne, la jolie brune n'a pas résisté à la tentation de se mettre en scène pour une série de vidéos et selfies la mettant à son avantage. Snacks flottant dans une piscine, lunettes de soleil plantées sur le nez, paysage à couper le souffle et cocotiers, Léa Mary se la joue Georgina Rodriguez.

En vidéo 👇 Vidéo: extern / rest

Les stories n'ont visiblement pas uniquement capté l'attention de ses fans, mais également celle de personnes mal intentionnées et intéressées par ses effets personnels.

Léa Mary a en effet saisi ses réseaux cette semaine, en pleurs, pour annoncer qu'elle avait été... cambriolée. C'est en revenant à sa chambre qu'elle aurait découvert qu'on lui avait tout volé: ses sacs, ses bijoux Chanel, ses montres, et même son permis de conduire. Seuls son passeport et sa carte bancaire ont été épargnés, explique-t-elle en sanglotant.

Dans sa publication, Léa Mary dit amèrement regretter d'avoir exposé son mode de vie luxueux:

«Tout ce que j'avais, ils me l'ont pris. J'ai plus rien, les gars»

«J'avais des trucs sentimental dans mon sac, on m'a tout volé» La faute est d'origine.

«J'ai trop oublié que je suis connue» Oui, c'est vrai que c'est un détail.

«J'ai trop fait la conne» On juge pas, nous.

«J'ai filmé ma vue, je l'ai mise en story» Suivi de: «vous allez finir en enfer»

Léa Mary devant sa boite à bijoux.

Il faut dire que l'entrepreneuse s'est bâtie une solide fortune. Selon ses déclarations, elle aurait «amassé plus de 2,6 millions de dollars grâce à ses affaires en ligne, y compris la gestion de biens immobiliers», relaie le site Urban Hit et Public.

Le message de désarroi de l'influenceuse n'était plus accessible ce jeudi sur ses plateformes. Par contre, la vidéo a été relayée sur les réseaux, et également via les canaux du média Public.

La détresse de Léa Mary 👇 Vidéo: twitter

De plus, plusieurs de ses fans ont exprimé leur soutien à la starlette:

vu sur tiktok

Sur le compte Insta de Public, les internautes ont fait preuve de moins de sollicitude:

«Il te reste tes jolies dents bien blanches 😂»

«J'espère que vous allez arrêter de montrer vos bijoux, sacs, vêtements... sinon la vie ne vous aura rien appris ...Vous pouvez vendre vos boucles d'oreilles pour tout racheter»

«Pourquoi tu te filmes 🙄🙄🙄»

«Merci pour ce bon moment de franche rigolade 😂»

Décidément, la jolie brune a vécu des événements qui secouent. Elle a récemment été interviewée dans le cadre des inondations qui ont touché Dubai.

Et en 2023, elle avait en outre assuré avoir été agressée à Londres - sa version des faits avait cependant été remise en cause par une partie des internautes.

Dans le sillage de cette mésaventure, l'entrepreneuse en a profité pour rappeler à ses fans l'importance de miser sur la sécurité quand on s'expose en ligne. Comme quoi... À toute chose malheur est bon!