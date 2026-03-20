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Chuck Norris est mort à l'âge de 86 ans

«J&#039;adore être ici, dans la neige. Il n&#039;y a rien de plus beau que ces paysages», confiant Chuick Norris a ses fans à l&#039;occasion de la nouvelle année: «A une année 2026 formidable!»
«J'adore être ici, dans la neige. Il n'y a rien de plus beau que ces paysages», confiait Chuick Norris à ses fans à l'occasion de la nouvelle année: «A une année 2026 formidable!»Image: instagram

Chuck Norris est mort

Chuck Norris, champion d’arts martiaux devenu une figure emblématique du cinéma d’action et vedette de la série à succès Walker, Texas Ranger, est décédé. Il avait 86 ans.
20.03.2026, 15:1020.03.2026, 15:28

Chuck Norris est mort à 86 ans, a annoncé sa famille vendredi, au lendemain de son hospitalisation à Hawaï. Elle dit qu’il est parti «en paix», entouré des siens. Figure majeure du cinéma d’action américain, Norris s’était d’abord forgé une réputation réelle dans les arts martiaux avant de devenir acteur.

Il avait notamment affronté Bruce Lee dans The Way of the Dragon, puis enchaîné les succès avec Missing in Action, Delta Force ou Code of Silence. Quand sa carrière au cinéma a ralenti, il a retrouvé un second souffle à la télévision avec Walker, Texas Ranger, diffusée de 1993 à 2001.

Dans ses dernières années, il était aussi devenu une figure culte des mèmes internet, symbole d’invincibilité virile et ultra-américaine. (jah)

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