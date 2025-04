Jennifer Lawrence en décembre dernier à Los Angeles. La star de Hunger Games a accouché ces derniers jours, selon People. Keystone

Jennifer Lawrence est maman

L'actrice américaine de 34 ans et son mari ont accueilli leur deuxième enfant à la fin du mois de mars.

Pas de communiqué officiel pour le petit frère ou la petite soeur de Cy, le fils de 3 ans de Jennifer Lawrence et de son mari Cooke Maroney. Le couple a été aperçu en promenade ce lundi dans New York et des sources ont confirmé la naissance de l'enfant à People. Le magazine n'a pas pu joindre les représentants de l'actrice dans l'immédiat.

Job passion

L'actrice avait fait part de sa seconde grossesse via une publication Instagram et l'intermédiaire d'un article dans Vogue, en octobre 2024. Une source avait confirmé l'information dans la foulée dans People, ajoutant que Jennifer Lawrence était «ravie».

«Elle adore être maman. Elle est ravie d'être à nouveau enceinte. Le moment est idéal pour elle. Son fils aura 3 ans à l'arrivée du nouveau bébé» Une source de People, en octobre 2024

Depuis la naissance de son premier fils, Jennifer Lawrence, mariée avec le galeriste new-yorkais Cooke Maroney depuis 2019, a expliqué avoir adopté une approche différente de sa carrière et à être plus sélective dans les projets qu'elle acceptait.

Jennifer Lawrence et son mari Cooke Maroney à New York, en août 2023. GC Images

En 2022, elle s'était confiée dans Vogue sur les joies de la maternité. «Le matin suivant mon accouchement, j’ai eu l’impression que ma vie avait recommencé. Comme si, maintenant, c’était le premier jour de ma vie. Je suis restée bouche bée. J’étais tellement amoureuse», avait-elle glissé au magazine.



Ce qui ne l'empêchera pas d'être bien occupée ces prochains mois, puisqu'elle s'occupe toujours de la production de films avec sa société de production, Excellent Cadaver. L'actrice vient également de boucler le tournage du film Die, My Love de Lynne Ramsay, aux côtés de Robert Pattinson. Le film doit sortir dans le courant de l'année 2025.