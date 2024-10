Eve Gilles, Miss France 2024, s'est livrée en toute intimité. Image: watson

Miss France fait une révélation touchante

Alors qu’elle s'apprête à rendre sa couronne bientôt, Eve Gilles s’est confiée sur le mal neurologique qui la ronge depuis son enfance.

Eve Gilles, Miss France 2024, a révélé ce samedi 26 octobre dans une interview pour Konbini qu'elle souffre depuis l'enfance d'une maladie neurologique et invisible, la dyskinésie paroxystique.

«J'ai une maladie invisible, mais pour autant je sais vivre avec. Et je vis très bien avec» Eve Gilles. Konbini

Cette maladie touche entre une personne sur 150 000 et une personne sur un million. Les symptômes se manifestent par une perte de contrôle des bras, des jambes et du visage. Des mouvements qu'elle ne contrôle pas pendant un certain temps, entre 25 et 40 secondes, selon ses dires.

Pour la contrôler, elle prend un médicament depuis l'âge de 14 ans qui l'apaise. Elle est également capable de sentir quand une crise va se produire, ce qui lui permet de se prévenir.

«Quand je fais une crise, je ferme les yeux. Quand je sens mes yeux partir, je ne veux pas qu'on me voit comme ça» Eve Gilles. Konbini

Un secret gardé durant son élection

Eve Gilles a préféré être discrète lors de l'élection de Miss France. Cette jeune femme de 21 ans a toujours su s'adapter à sa maladie, même lorsqu'elle participe au concours de beauté le plus important de son pays. «J'ai même fait une crise pendant un couronnement», révèle-t-elle. Elle en a fait une autre lors d'une cérémonie des Jeux olympiques, mais elle assure que «à chaque fois, personne ne le voit».

«Je n'avais pas envie d'être élue parce que je suis cette pauvre petite fille avec cette maladie. Je ne vois pas ma maladie comme une tare. C'est plutôt pour moi une force qui m'a fait grandir.» Eve Gilles.

Avec son témoignage, Eve Gilles souhaite visibiliser cette maladie et espère surtout inspirer celles et ceux qui souffrent de maladies invisibles «et qui ne savent pas comment réagir, qui ont peur de rêver trop grand», achève-t-elle.