Safiétou Kabengele, 26 ans, est la grande favorite de Miss Grand International. instagram safietoukabengele_mgf

Elle a brisé un tabou

En défilant lors du concours de beauté Miss Grand International à Bangkok, Safiétou Kabengele a surpris le public avec un geste. Sur les réseaux sociaux, elle fait le buzz.

Ce n'est pas uniquement sa beauté ou sa démarche qui ont fait la différence ce mardi 22 octobre lors de la phase pré-éliminatoire de Miss Grand International à Bangkok, en Thaïlande. C'est un geste en particulier qui a attiré tous les regards: lors de son passage en bikini, Safiétou Kabengele, candidate française originaire du département de l’Eure, a arraché sa perruque. Elle a ensuite défilé, crâne rasé, avec une attitude de conquérante à faire pâlir de jalousie tous les mannequins de ce monde.

La vidéo en question:

Vidéo: instagram

Et elle a bien fait, car cela lui a permis de remporter le prix «Grand Best Performance» et une place parmi les favorites du public.

Rares sont les mannequins noires et encore moins les miss à se montrer sans une perruque. Ce geste signifiait beaucoup: d'abord assumer sa beauté naturelle, mais aussi, selon certains, assumer son alopécie, une pathologie qui fait perdre les cheveux. Jada Smith, l'épouse de Will Smith, souffre par exemple de cette pathologie.

Safiétou Kabengele, 26 ans, qui est également gestionnaire d'import-export dans la logistique, a l'habitude de se montrer sans perruque.

instagram safietoukabengele_mgfFollowMessage

«Je l’assume totalement et ça fait partie de ma personnalité. Dès le départ, rester soi-même et rester authentique, ça a marché» Safiétou Kabengele sur la chaîne Youtube @Hope.dpt.

Dans les commentaires sur Instagram, les internautes sont subjugués:

«Elle les a toutes dévorées»

«C'est ce genre de femmes dont on a besoin pour faire évoluer les mentalités»

Certains internautes se demandent pourquoi elle n'a pas été couronnée Miss Normandie au concours de Miss France 2024, elle qui s'était pourtant présentée.

«Ils sont passés à côté d'une miss France et d'une miss Univers»

«Le comité de Miss France est rempli de vieilles personnes de Droite qui n’ont qu’un seul modèle de beauté en tête issu d’une France du Moyen-Âge»

Le concours de Miss Grand 2024, peu connu en Europe, est très regardé en Asie. Les miss défilent sur des talons à plateforme et font un show digne d'un défilé Victoria's Secret. On est bien loin des chorégraphies un peu coincées de Miss France et de leur sourire figé.

La finale de Miss Grand 2024 a lieu ce vendredi 25 octobre. Les votes du public compteront en partie dans la décision finale des juges.

