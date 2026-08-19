La venue de Ye en Russie fait réagir jusqu'en Russie, où il prévoit deux dates. Image: keystone

Kayne West va jouer en Russie et ça divise tout le pays

Kanye West prévoit deux concerts à Saint-Pétersbourg en octobre prochain. Alors qu’un entretien avec Vladimir Poutine est évoqué, l’annonce de sa venue divise la classe politique locale et suscite déjà de vives réactions en Russie.

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Le rappeur américain controversé Kanye West, également connu sous le nom de Ye, a annoncé deux concerts pour le mois d’octobre à Saint-Pétersbourg, la capitale touristique russe, en plein cœur de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine. Un choix qui n'a rien d'anodin, alors que la star est désormais privée de scène à Londres, Prague, Rome ou encore Paris.

Une rencontre entre le musicien et le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, serait «également envisageable si l’emploi du temps du président le permet», a déclaré la députée Svetlana Zhourova. Auparavant, les organisateurs avaient indiqué que West «rêvait» d’un tel entretien.

Les prestations dans la ville natale de Poutine sont prévues pour les 10 et 11 octobre à la Gazprom Arena, une enceinte nommée d’après le géant gazier d'Etat du même nom et capable d’accueillir jusqu’à 80 000 spectateurs lors de concerts. Mais, pour rappel, l’Occident a frappé ce colosse de l’énergie de sanctions en raison de son rôle dans le financement de la guerre d’agression russe contre l’Ukraine.

Les billets les plus abordables, vendus pour l’équivalent d’environ 100 euros, se sont écoulés en très peu de temps, d’après les médias russes. De même, les billets VIP, initialement proposés à 160 000 roubles (environ 1 600 euros), ne sont plus disponibles. Mardi, il restait encore des places comprises entre 21 000 et 50 000 roubles.

Vladimir Poutine pourrait rencontrer Ye. Image: keystone

Vague de contestation

L’annonce de la star a suscité une vive effervescence en Russie, y compris dans les cercles loyaux au Kremlin. Le député Nikolaï Novikov a exigé que le rappeur, s’il souhaite empocher de l’argent en Russie, exprime au préalable son «soutien moral» à la guerre contre l’Ukraine. Faute de quoi, le concert devrait être annulé.

D’autres parlementaires ont quant à eux reproché au musicien un penchant pour le dictateur Adolf Hitler. Les ultranationalistes du mouvement anti-occidental Sorok Sorokov ont annoncé leur intention de passer au peigne fin les paroles du rappeur afin de déceler d’éventuels contenus interdits en Russie, comme la glorification des drogues.

A l'inverse, Yelena Drapeko, députée siégeant à la commission de la culture du Parlement, s’est dite reconnaissante envers le musicien pour sa venue «dans un contexte d'hystérie antirusses générale» en Occident. Elle a rappelé qu'il comptait de nombreux fans en Russie. Dès 2024, à la suite d'une visite de Kanye West à Moscou pour l'anniversaire d'un designer, des rumeurs persistantes avaient déjà couru sur l'organisation de futurs concerts.

Kanye West figure parmi les musiciens les plus influents, mais aussi les plus polarisants. L’ex-mari de Kim Kardashian s’est distingué à de nombreuses reprises par des propos racistes et antisémites. Ces dérapages lui ont d'ailleurs déjà valu des annulations de spectacles, comme en juillet dernier en Italie.

(sda/jod)