Netflix a fait un remake de la Petite maison dans la prairie.

Pourquoi la nouvelle «Petite maison dans la prairie» divise déjà

A première vue, la nouvelle «Petite Maison dans la prairie», série diffusée sur Netflix depuis juillet, promet une fresque familiale pleine de nostalgie. En réalité, elle remet sur le devant de la scène les tensions qui traversent aujourd'hui la société états-unienne autour de son passé et de son identité.

Hilary Emmett / the conversation

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Un article de The Conversation

Il est temps de ressortir les robes à carreaux: Netflix s'apprête à dévoiler une nouvelle adaptation des célèbres récits de la frontière américaine de Laura Ingalls Wilder. La série revisite La Petite Maison dans la prairie (1935), le plus connu de ses ouvrages.

Depuis près d'un siècle, les récits romancés que Wilder a tirés de son enfance sur la frontière américaine des années 1870 et 1880 occupent une place à part dans la culture des États-Unis. Ses emblématiques livres pour enfants – huit volumes publiés entre 1932 et 1943 - ont rapidement conquis un lectorat international.

Ensemble, ils se sont vendus à plus de 73 millions d'exemplaires et ont profondément façonné l'image populaire de l'Amérique pionnière.

L'adaptation télévisée tout aussi emblématique du réalisateur américain Michael Landon n'a jamais quitté les grilles de rediffusion depuis sa première diffusion, de 1974 à 1983. Pendant la pandémie de Covid-19, elle a connu un spectaculaire regain de popularité qui ne s'est toujours pas démenti : pour la seule année 2024, la série a cumulé 13,3 milliards de minutes de visionnage en streaming.

Pourquoi un remake?

Mais comment une nouvelle génération de spectateurs accueillera-t-elle la famille Ingalls et son expérience de la vie dans une Amérique encore en pleine construction ?

Au-delà de ces excellents chiffres en streaming, plusieurs signes laissent penser que le moment est propice à une relecture de la vie dans les Grandes Plaines. Que ce soit dans les années 1930 ou dans les années 1970, la Petite Maison dans la prairie a toujours prospéré en période de crise et de bouleversements.

Il est d'ailleurs frappant de constater que l'adaptation de Michael Landon a été lancée juste après le choc pétrolier de 1973. Les traumatismes liés au pétrole semblent curieusement raviver la nostalgie de l'époque où l'on se déplaçait à cheval.

Dans les périodes de souffrance collective, l'univers de Laura Ingalls Wilder offre une vision de la simplicité qui apparaît comme un antidote aux turbulences du monde moderne. Pour certains, il a même servi de mode d'emploi pour vivre les confinements liés au Covid.

Son talent pour transformer les privations de la vie rurale en un cocon chaleureux trouve également un écho dans notre fascination actuelle pour les tradwives, les momfluencers, les adeptes de l'autosuffisance ou encore l'esthétique cottagecore.

La véritable histoire

La véritable histoire de Laura Ingalls Wilder et de sa famille, au fil de leur périple à travers le Minnesota, le Kansas et le Dakota du Sud, est loin d'être aussi simple et idyllique. Ils ont connu de profondes difficultés: la pauvreté, la maladie et même des périodes où ils ont frôlé la famine.

Allez, on se fait le générique? Vidéo: YouTube/LesGeneriques

En outre, les représentations déshumanisantes du peuple osage dans les romans passent sous silence le déplacement violent des peuples autochtones auquel ont participé la famille de Wilder et les autres «pionniers». Elles perpétuent les stéréotypes racistes qui ont servi à justifier cette dépossession.

La vie de Laura Ingalls Wilder dans le Missouri n'avait d'ailleurs rien de romantique non plus: elle continua à vivre dans des conditions difficiles jusqu'à la publication de la Petite Maison dans les grands bois, premier volume de la série, à l'âge de 65 ans, comme le raconte cet article du New Yorker consacré à la vie de Wilder dans le Missouri.

La fille de Laura était journaliste

Même alors, le succès de Laura Ingalls Wilder n'a rien eu d'un heureux hasard. Son unique enfant, Rose Wilder Lane, était parvenue à échapper à la vie agricole dans le Missouri pour devenir l'une des journalistes indépendantes les mieux rémunérées des États-Unis.

Elle publiait dans les plus grands magazines de son époque et écrivait des biographies parfois controversées de personnalités telles que Herbert Hoover (président des États-Unis de 1929 à 1933, ndlr) ou Charlie Chaplin.

C'est Rose qui a encouragé sa mère à transformer ses souvenirs d'enfance en romans. Les deux femmes ont ensuite étroitement collaboré à l'écriture de la série de livres. Mais Rose n'a pas seulement apporté au duo mère-fille son réseau littéraire et son expérience du monde de l'édition: elle y a aussi apporté ses convictions politiques.

Rose fut l'une des figures de proue des débuts du mouvement libertarien aux États-Unis. Avec Ayn Rand et Isabel Paterson, elle fut qualifiée par William F. Buckley de l'une des «trois furies» du libertarianisme. Sous son influence, les souvenirs d'enfance de Laura furent remodelés en récits exaltant la résilience, l'ingéniosité et l'autonomie américaines, en accord avec ses propres convictions politiques.

Le résultat a consacré une vision de la Frontière - et, par extension, de l'Amérique - comme un espace de liberté exceptionnelle mais réservée aux colons blancs. Les critiques suscitées par la représentation des personnages autochtones et noirs dans l'oeuvre de Wilder n'ont cessé de s'intensifier au fil des décennies.

En 2018, cette contestation a conduit l'American Library Association à retirer le nom de Laura Ingalls Wilder de son prestigieux prix de littérature jeunesse.

La Petite Maison dans la prairie a donc toujours été, explicitement comme implicitement, une oeuvre politique. L'adaptation télévisée de Michael Landon s'est inscrite dans cette tradition, même si sa vision de la vie dans les Grandes Plaines aurait sans doute déplu à Rose Wilder Lane.

Si sa représentation nostalgique de la conquête de l'Ouest restait fidèle à l'imaginaire des Wilder, la série abordait aussi des questions de société très présentes dans les années 1970, notamment le racisme et les violences sexuelles. Ces héritages contradictoires sont réapparus au grand jour lorsque Netflix a annoncé une nouvelle adaptation en janvier 2025.

La commentatrice politique américaine et personnalité des médias Megyn Kelly a aussitôt écrit sur X:

«Netflix, si vous transformez la Petite Maison dans la prairie en série woke, je ferai de son échec ma mission personnelle»

Melissa Gilbert, qui incarnait Laura Ingalls dans la série des années 1970, n'a pas tardé à répliquer. Elle a invité Megyn Kelly à «revoir la série originale. Il n'y avait pas grand-chose de plus woke à la télévision que ce que nous faisions».

Au coeur des guerres culturelles

La nouvelle adaptation de Netflix devra trouver sa propre place dans les guerres culturelles qui traversent aujourd'hui les Etats-Unis.

Son casting multiethnique témoigne d'une volonté manifeste de répondre aux critiques visant le racisme des ouvrages originaux. Dans sa communication autour de la série, Netflix insiste notamment sur le fait d'avoir fait appel à un conseiller culturel osage et d'avoir travaillé en concertation avec la nation osage.

La série introduit également une famille autochtone de colons, en écho à l'Indian Homestead Act de 1875, qui offrait aux autochtones la possibilité de s'installer sur des terres agricoles appartenant au «domaine public».

Dans les faits, cependant, accéder à ces terres avait un coût considérable: les Autochtones devaient renoncer à leur appartenance tribale ainsi qu'à leur conception profondément ancrée de la propriété collective des terres.

En conséquence, des familles comme celle représentée dans la série auraient été très rares à l'époque. Elles étaient bien plus susceptibles d'être expulsées de leurs propres terres que d'en obtenir de nouvelles.

Dans le même temps, l'esthétique baignée de soleil et résolument prairie chic de la ville d'Independence séduira sans doute les amateurs d'images «instagrammables» célébrant la beauté et la grandeur des paysages américains. La bande-annonce s'attarde sur d'immenses étendues d'herbes dorées et verdoyantes, où des enfants en tablier jouent dans un décor soigneusement composé.

Si l'on en juge par ces premiers indices, la série semble donc vouloir séduire ces deux publics aux attentes opposées. Ces tensions intrinsèques font d'ailleurs d'une nouvelle adaptation des récits de Laura Ingalls Wilder une manière particulièrement appropriée de célébrer le 250ème anniversaire des Etats-Unis.

Rares sont les oeuvres qui incarnent à ce point le récit national américain. Pour le meilleur comme pour le pire, la Petite Maison dans la prairie raconte l'histoire de l'Amérique.

Cet article a été publié initialement sur The Conversation. Watson a changé le titre et les sous-titres. Cliquez ici pour lire l'article original

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