«J'ai envie de baiser»: Kanye West poursuivi pour harcèlement sexuel

L'histoire se serait terminée en queue de poisson: l'influenceuse aurait été promue à un poste plus élevé, pour 4 millions de dollars. Cependant, à peine un mois plus tard, Kanye l'aurait licenciée.

Pisciotta aurait également reçu des photos intimes d’employés, «homme et femmes», «actuels et anciens» de Yeezy, poursuit PageSix. Le rappeur se serait en outre masturbé alors qu'il était au téléphone avec elle.

Parallèlement à ces messages «grossiers», il aurait partagé des détails explicites sur les actes sexuels qu'il souhaitait expérimenter, ainsi que des photos et des vidéos de lui ayant des relations sexuelles avec d'autres femmes.

Extrait des SMS, relayés par TMZ et PageSix

«Tu vois, mon problème, c'est que j'ai envie de baiser, mais après avoir baisé, je veux qu'une fille me dise à quel point elle s'est fait baiser pendant que je les baise. Ensuite, je veux qu’elle me trompe.»

La jeune femme assure qu'à cette époque, elle gagnait également de belles sommes d'argent grâce à son compte OnlyFans. Cependant, toujours selon PageSix, Ye aurait demandé à la trentenaire d'être davantage «près de Dieu» et de supprimer son compte en 2022. En compensation des pertes financières envisagées, le rappeur de 46 ans lui aurait promis d'augmenter son salaire... à 2 millions de dollars par an.

Kanye West est poursuivi par une de ses anciennes assistantes personnelles, selon les médias TMZ et PageSix, qui se sont appuyés sur des documents judiciaires.

Le trublion du rap américain est dans la sauce. L'une de ses anciennes assistantes, également mannequin OnlyFans, a porté plainte pour «licenciement abusif», et «harcèlement sexuel», relaient de nombreux médias.

