Vidéo: watson

People

La Toile s'acharne sur la fille de Kim Kardashian

North West, la fille de Kim Kardashian et Kanye West, est dans la sauce. Elle est en effet montée sur scène pour interpréter une chanson culte du Roi Lion, à l'occasion du 30e anniversaire du chef-d'oeuvre de notre enfance. Devant sa prestation, la Toile s'est étranglée.

Plus de «Divertissement»

Pauvre North! La fille de Kim et Kanye a à peine eu le temps de goûter à la douce chaleur des projecteurs, qu'elle se fait déjà incendier sur les réseaux.

La fillette de 10 ans a en effet donné de la voix lors d'un ciné-concert au Hollywood Bowl, à Los Angeles, ce week-end. Celui-ci a été organisé à l'occasion du 30e anniversaire du film Disney Le Roi Lion.

North a interprété la chanson qui a bercé une partie de l'enfance de nombre d'entre nous: «Je voudrais déjà être roi» («I Just Can’t Wait to Be King»). Rappelez-vous, dans le dessin animé, c'est Simba, Nala et Zazu qui faisaient un show d'enfer dans la savane.

Le film culte de Disney est sorti en 1994.

Devant la centaine de personnes présentes dans le public, la fille aînée de Kim semblait très à l'aise dans son immense costume jaune de lionceau. Elle a même participé (de façon bieeen timide) à la petite choré, sous le regard bienveillant de sa petite famille, notamment Kim et Ye themselves, et de ses frères et sœur, Saint, Chicago et Psalm.

La version de North 👇 Le costume de North n'a pas laissé les internautes de marbre. source: x

Il faut dire que la micro-star a déjà l'habitude de la foule, puisqu'elle a rejoint son trublion de papa sur scène lors d'une listening party géante, à l'Accor Arena de Paris, en février dernier.

La Toile en mode troll

Jusque-là, tout va bien: il s'agit d'un jour banal dans la vie d'un nepo-baby biberonné aux caméras. Mais voilà, depuis que des vidéos de la prestation de North ont été relayées sur le net, les critiques ne cessent de fuser.

Les utilisateurs X ou Instagram ne se sont pas contentés de troller la voix de North; c'est parti en vrai débat sociétal sur le népotisme. Nombreux sont ceux qui n'ont pas apprécié que la rappeuse en herbe ait pu décrocher un rôle aussi en vue à un si jeune âge, uniquement grâce à ses parents célèbres. Pour le coup, c'est vrai qu'on doute qu'elle ait jamais dû passer de casting. Mais sait-on jamais? On est peut-être mauvaise langue.

Du coup, on trouve pléthore de commentaires en ligne du style:

«Le népotisme est littéralement la meilleure chose avec laquelle naître» Un utilisateur sur X, relayé par le Dailymail.

«Le pire cas de népotisme dont j'ai été témoin» Vu sur x.

«Tout artiste ou parent d'un jeune artiste qui a passé des années à s'entraîner dans la danse et le chant a le droit d'être extrêmement offensé par ce choix de casting...» Vu sur Instagram, par @entertainmenttonight.

Mais encore:

C'est surtout la tessiture de la fillette qui a attiré toute l'attention online:

«Dire qu'elle "chante", c'est un peu fort» Un expert The Voice sur Instagram.

«Cette gamine ne peut pas chanter, ce qui est terrible pour elle parce qu'elle pense qu'elle en est capable» Un expert, Vegas.

«Personne n'a acheté de billets pour voir une gosse habillée comme un poulet. Nous devons, en tant que société, maintenir les gens à des normes plus élevées et arrêter de laisser la richesse et la gloire dicter ce que nous autorisons. Le vrai talent devrait TOUJOURS être le standard» Vu sur instagram.

Impossible à vérifier, mais cet utilisateur prétend que cet enfant a auditionné pour le rôle décroché par North:

Les réactions sur la prestation de North West, elles sont: Normales! C'est scandaleux que ces gosses de riches puissent avoir des jobs prestigieux sans lever le petit doigt! Ennuyeuses! Vous allez encore nous saouler longtemps avec ces nepo-babies? On ne se réjouit pas du mioche de Justin et Hailey Bieber, vous allez en parler tous les jours. Scandaleuses! Cette enfant n'a rien demandé. Elle s'éclate à chanter sur scène, et les gens lui envoient de la haine. Compréhensibles. On aurait tous voulu être à sa place. Si on nous en donnait l'opportunité, nous aussi on se déguiserait en canari devant des centaines de gens, à Hollywood.

Une armée pour North

Le clash en ligne était tellement virulent qu'une armée de défenseurs a volé au secours de North:

«La performance du Roi Lion de North West était si mignonne – c'est une enfant, vous avez besoin de tous vous calmer!!»

«Le monde est vraiment si cruel parfois. North a joué pour une pièce de théâtre, et ils déchirent cette petite fille en ligne. Ce n'est qu'une enfant..»

C'est vrai que nous, on apprécie plus la version animée «old school» de Simba. Mais on ne veut pas être trop durs; ça demande quand même du courage de monter sur scène habillé en canari. Non?