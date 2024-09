Le patron de LA 2028 a confié quelques secrets sur les coulisses de la prestation de Tom Cruise lors de la cérémonie de clôture, à Paris. Keystone

Les coulisses (et le salaire) de Tom Cruise aux JO de Paris enfin révélés

L'organisateur des Jeux olympiques de Los Angeles 2028 a livré quelques détails croustillants sur la performance de l'acteur légendaire le mois dernier, lors de la cérémonie de clôture de Paris. Un véritable rodéo organisationnel - et pour une rémunération pour le moins surprenante.

Voilà plus d'un mois que les JO de Paris se sont achevés en fanfare et feux d'artifices. Si vous avez la mémoire courte - ou étiez trop occupé à savourer cette chaude soirée du 11 août 2024 pour camper devant la télévision - un bref rappel des faits.

Une seule condition

Ce soir-là, Tom Cruise avait secoué les tripes du monde entier en s'élançant du toit du Stade de France, pour traverser une mer de fans en furie, accepter le drapeau olympique des mains de la maire de Los Angeles Karen Bass et de l'athlète Simone Biles, avant d'enfourcher sa moto.

Au terme d'une chevauchée épique qui l'avait conduit de la tour Eiffel à un avion militaire, l'acteur de Top Gun avait fini par sauter en parachute au-dessus des collines de Los Angeles et du légendaire panneau Hollywood. Autant dire une belle brochette de cascades pour le comédien de 62 ans.

Tom Cruise avait tenu absolument à ne pas avoir recours à une doublure. Keystone

«C'est incroyable à quelle vitesse il est arrivé à Los Angeles, n'est-ce pas?», a plaisanté Casey Wasserman, président et directeur général de LA28, lors d'un panel organisé à Santa Monica ce mardi et rapporté par The Hollywood Reporter. Evidemment, l'idée d'avoir recours à Tom Cruise pour cette mise en scène de 15 minutes retransmise en direct à la télévision a été mise très vite sur la table par les organisateurs. «Le meilleur dans tout ça, c'est que nous lui avons présenté le projet sur Zoom», ricane le concepteur.

Le plan initial prévoyait de faire appel à un cascadeur cagoulé faire pour le gros du travail. Environ cinq minutes après le début de la conversation, Tom Cruise accepte - mais à une seule condition.

«Je suis partant. Mais seulement si je peux tout faire» Tom Cruise, lors d'une discussion avec Casey Wasserman.

Par «tout», entendez ses propres cascades, comme il en a l'habitude pour la franchise Mission Impossible.

Le salaire de Tom Cruise

Si le producteur en charge du projet, Ben Winston, a émis quelques doutes quant à la faisabilité des désirs de la star et à son investissement, il a vite été rassuré. «Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un comme lui au monde», a-t-il confié au Hollywood Reporter. «Il n'y a pas de meilleur collaborateur.»

En parlant de «mission impossible», le déroulé des opérations et le tournage de la séquence laisse pantois. «Il a terminé le tournage de Mission Impossible à 18 heures à Londres et il est monté directement dans un avion», a raconté mardi Casey Wasserman. «Il a atterri à Los Angeles à 4 heures du matin et a filmé la scène où il monte dans un avion militaire.»

«A Los Angeles, il fait deux sauts depuis l'appareil. Il n'a pas aimé le premier, alors il a fait un deuxième saut» Casey Wasserman, selon The Hollywood Reporter.

«Puis il s'est rendu en hélicoptère de Palmdale au panneau Hollywood, il a filmé de 13 heures à 17 heures, s'est rendu en hélicoptère à l'aéroport de Burbank et est retourné à Londres». Aussi simple que ça.

Un investissement d'autant plus impressionnant que Tom Cruise l'a accompli gratuitement. Il n'a touché aucun salaire pour sa participation épique aux Jeux olympiques - à l'exception d'avoir encore, si c'était possible, contribué à sa légende. (mbr)