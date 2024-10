La petite amie de Liam Payne fait un aveu déchirant après sa mort

Les hommages se sont multipliées pour saluer la mémoire de Liam Payne, l'ancienne star des One Direction, décédé le 16 octobre à Buenos Aires.

Les hommages se sont multipliées pour saluer la mémoire de Liam Payne, l'ancienne star des One Direction, décédé le 16 octobre à Buenos Aires. image: instagram/watson

Kate Cassidy, la petite amie de l'ex-membre des One Direction, a rendu un vibrant hommage à son compagnon sur Instagram, une semaine après sa chute mortelle d'un balcon à Buenos Aires.

Plus de «Société»

«Je ne sais même pas par où commencer», débute la publication, accompagnée d'une série de photos du couple lors de leurs beaux moments. «Mon coeur est brisé d'une manière que je ne peux exprimer avec des mots», poursuit la jeune femme de 25 ans, qui partageait la vie du chanteur depuis deux ans.