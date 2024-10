De nouvelles informations sur les heures ayant précédé le drame de Liam Payne ont émergé. A droite: Kate Cassidy, la petite amie de la star. image: getty x montage x twitter

Prostituées et violence: les dernières heures de la star des One Direction

La petite amie de Liam Payne, Kate Cassidy, se sentirait «trahie» et «blessée» après que la police a interrogé deux prostituées qui affirment avoir fait la fête avec le chanteur juste avant sa mort.

Les jours passent, et l'on en apprend toujours plus sur les dernières heures du chanteur des One Direction, qui a perdu la vie à Buenos Aires mercredi dernier, après une chute du 3ème étage de son hôtel.

Selon plusieurs médias américains, le chanteur de 31 ans a fait plusieurs rencontres avant le drame. La presse a recueilli le témoignage de diverses personnes qui étaient dans l'hôtel ce jour-là. Il y avait notamment une femme, que le Daily Mail surnomme Rebecca.

Celle-ci explique avoir été «secouée» par le comportement chaotique du jeune homme qu'elle a aperçu à plusieurs reprises dans le hall. A un moment donné, Liam a même jeté son ordinateur sur le sol, dans un geste de colère.

«Tout le monde, en particulier le personnel, était vraiment choqué. C'est un hôtel haut de gamme et son comportement était tellement déplacé.» Rebecca au DailyMail.

Rebecca est alors partie à sa rencontre pour lui demander si tout allait bien. Ce à quoi il a répondu:

«J'étais dans un boysband. C'est pourquoi je suis foutu comme ça»

Juste avant cette séquence, Rebecca assure que Liam restait dans le lobby «comme s'il souhaitait désespérément que quelqu'un le reconnaisse». Il a invité le groupe de la jeune femme à se joindre à lui dans l'ascenseur, affirmant: «Très bien, allez, montez dans l'ascenseur avec moi, j'adore les câlins.»

Dans l'ascenseur, Liam aurait «fait semblant d'étrangler» une femme qui était probablement avec lui. «Même si c'était léger, c'était vraiment dérangeant» pour les spectateurs, a opiné Rebecca au Daily Mail.

Deux invitées inattendues

Juste avant le drame, toujours selon le Daily Mail, Liam aurait fait la fête avec deux prostituées, âgées de 25 ans.

Les femmes, dont l'identité n'a pas été révélée, se sont entretenues sous serment avec le procureur principal Marcelo Roma et ont déclaré qu'elles avaient été invitées à l'hôtel CasaSur Palermo après avoir été appelées via un service d'escorte.

Elles seraient arrivées à l'hôtel vers 11h30 et auraient passé quelques heures à boire avec la pop star. Les travailleuses du sexe affirment cependant qu’elles n'ont pas consommé de drogue avec Payne et qu’il semblait «normal». Par contre, elles ne sont pas parties avant 16h, car Payne ne voulait pas les payer, ce qui a généré des tensions, rapporte Page Six. Un témoin aurait assisté à l'un des échanges houleux. Le chanteur se serait exclamé:

«Je vais vous donner 20 000 $ juste parce que je le peux. J’ai 55 millions de dollars et j’aime aider les gens.» Propos relayés par Page Six

Selon le Parquet national pénal, les deux femmes «avaient déjà quitté l'hôtel» au moment où le chanteur s'est effondré vers la mort. Elles ont remis leur portable à la police, et se sont montrées très «coopératives».

«Enorme trahison»

Liam avait une petite amie bien connue, l'influenceuse Katelyn Cassidy, depuis près de deux ans. Celle-ci, dévastée par la mort de son petit ami, a demandé aux fans en deuil de lui laisser «l'espace nécessaire pour digérer en privé» le décès de l'artiste.

Pour l'heure, il est impossible de savoir si Liam a trompé sa partenaire. Cependant, il est établi que Liam était mécontent que sa chérie reparte d'Argentine sans lui.

Le couple glamour a officialisé en 2022. source: instagram

En effet, Kate est restée aux côtés de Liam à Buenos Aires pour soutenir Niall Horan, un autre membre des «1D», qui donnait un concert le 2 octobre. Mais le couple est resté plus longtemps que prévu sur place. L'influenceuse aurait été frustrée que leur déplacement de cinq jours se transforme en un long voyage de deux semaines.

Dans les dernières stories TikTok partagées par le duo, l'on peut entendre Kate déclarer: «Honnêtement, j’aime l’Amérique du Sud, mais je déteste rester trop longtemps au même endroit.»

La jeune femme a donc pris les choses en main, bookant un billet pour rentrer aux Etats-Unis, bien que Liam «l'ait suppliée de rester avec lui».

«Il était vraiment mécontent de ça (...) Il s'est assuré qu'elle le savait» Un ami du couple, relayé par Page Six.

C'est donc quelques jours après que le chanteur des One Direction ait été livrée à lui-même qu'il a apparemment commencé à consommer de l'alcool et des drogues.

Les amoureux s'affichaient souvent ensemble sur les réseaux. image: instagram

D'ailleurs, des images de sa chambre d'hôtel ont été largement partagées sur les réseaux sociaux, et l'on pouvait y apercevoir différentes substances et des briquets, indiquant une «possible consommation de drogue.»

Si Kate Cassidy ne s'est pas exprimée par rapport aux deux travailleuses du sexe, un proche du couple a confié au New York Post qu'elle est «dévastée» par cette escalade d'événements tragiques. «Elle vient juste d'entendre parler des prostituées. Elle n’en savait rien. Elle a juste dit qu’elle devait réfléchir à tout ça».

«C'est évidemment une énorme trahison pour elle, et cela fait très mal. Elle n'a pas arrêté de pleurer. Elle bénéficie d'un bon système de soutien autour d'elle, mais la situation est allée de mal en pis. Elle ne va pas bien.» Un proche du couple, au New York Post.

Dernière information en date, la police enquêterait sur deux membres du personnel de l'hôtel de Buenos Aires, qui auraient fourni des drogues dures à Liam Payne avant sa mort.

Comme le relaie Paris Match, il s'agit d'un aide-ménage et d'un autre homme, tous deux suspectés «d'avoir caché les substances dans une boîte à savon Dove afin de la faire entrer clandestinement dans la chambre de l'intéressé». Affaire à suivre, donc.