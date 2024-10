L'acteur a connu de bien grandes souffrances en ce bas monde. image: shuttertock

Le pénis d'Al Pacino a passé un sale moment

Al Pacino s'est livré sans limites dans ses mémoires, publiées le 11 octobre. Il y évoque son pipou meurtri.

Plus de «Société»

L'iconique acteur de 84 ans a raconté un épisode douloureux dans ses mémoires sorties sous nos latitudes le 11 octobre, et intitulées Sonny Boy.

Les mémoires de Al Pacino promettent quelques révélations fracassantes.

Dans celles-ci, il revient sur un accident qui l'a hanté, une des expériences les plus «embarrassantes de sa vie», selon ses mots. Enfant, la star aimait prendre des risques et avait le goût de l'aventure.

Ainsi, alors qu'il n'était âgé que de dix ans, il s'est mis au défi de marcher sur une fine clôture de fer, qui était toujours humide de la pluie du matin.

«Bien sûr, j'ai glissé et je suis tombé, et la barre de fer m'a frappé directement entre mes jambes.» Al Pacino.

Le compagnon de Noor Alfallah se souvient avoir «tellement souffert qu'il gémissait de douleur, et pouvait à peine rentrer chez lui à pied. Il a été secouru par un homme qui l'a vu plié en deux dans la rue, et qui l'a porté jusqu'à l'appartement d'une tante. Là, le jeune Pacino et sa famille ont attendu la visite d'un médecin.

«J'étais allongé sur le lit, mon pantalon complètement baissé autour de mes chevilles, tandis que les trois femmes de ma vie - ma mère, ma tante et ma grand-mère - examinaient mon pénis dans une semi-panique (...) J'ai pensé, mon Dieu, s'il te plaît, emmène-moi maintenant, alors que je les entendais se chuchoter des choses pendant qu'elles effectuaient leur inspection.» Al Pacino.

Heureusement, ce fut plus de peur que de mal, et notre bon vieux «Al» écrit, non sans humour que son membre «est resté attaché, tout comme le traumatisme».

L'iconique Parrain raconte cette anecdote dans une section plus large, discutant de sa capacité «à tromper régulièrement la mort.» Il se décrit même comme un chat avec plus de neuf vies. «J’ai eu plus d’accidents que je ne peux en compter», sourit-il du bout de sa plume.

Dans Sonny Boy, l'acteur de Scarface raconte également comment il a fait faillite au cours de sa carrière qui a connu un succès fou sur plusieurs décennies, et qui lui a valu un Oscar.