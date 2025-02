Ce Suisse a participé à l'événement running le plus décrié

Un défi similaire sous le feu des critiques

L'ancien candidat de «Koh-Lanta» Dorian Louvet, par ailleurs influenceur et excellent coureur à pied, a prévu de participer en 2025 aux sept marathons les plus prestigieux de la planète: les «Majeurs», composés de Tokyo, Boston, Londres, Berlin, Chicago et New York, mais aussi de Sydney depuis la fin de l'année 2024. Si son initiative intitulée «Miles of Discovery» a d'abord été saluée, Louvet s'est retrouvé au cœur d'une polémique ces derniers jours, en raison du futur impact climatique de son défi. Mais plus que son empreinte, c'est surtout la médiatisation du projet, parrainé par le média français RMC Sport, qui a hérissé de nombreux athlètes professionnels et amateurs.