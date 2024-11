La «pleine lune du givre» va ramener le froid

La pleine lune revient. Et avec elle, le froid: les températures frôleront les 0°C en fin de semaine dans de nombreuses localités de Romandie.



C'est quoi déjà une pleine lune? La pleine lune se produit lorsque la face visible de la Lune, depuis la Terre, apparaît entièrement illuminée par le Soleil. La pleine lune est le contraire de la nouvelle lune.

Quand aura lieu la pleine lune de novembre?

C'est tout soudain. Ce vendredi 15 novembre à très exactement 2h27, la lune sera pleine. Soit dans la nuit de jeudi à vendredi.

Que faut-il savoir sur la pleine lune du 15 novembre?

Comme en septembre et octobre, la lune de novembre sera une «super lune», soit elle sera le plus proche possible de la Terre, c'est ce qu'on appelle le périgée. A cette occasion, elle apparaît plus grande et plus brillante qu'habituellement.

La pleine lune de novembre se place dans le signe du taureau, signe de terre. On le dit loyal et fidèle, mais souvent têtu et maudit en amour. Peut-être une occasion rêvée pour mettre sur pause ses pulsions et prendre du temps pour soi-même.

La pleine lune de novembre est souvent appelée la Pleine Lune du Castor dans plusieurs traditions. Ce nom vient des cultures amérindiennes et de la colonisation en Amérique du Nord: novembre était le mois où les trappeurs posaient leurs pièges pour attraper des castors avant que les rivières ne gèlent. D'autres noms traditionnels incluent parfois la Pleine Lune du Givre, en lien avec le gel et le froid qui commencent à s'installer en novembre. Ce sera donc peut-être le moment de penser à protéger les plantes en pot de votre balcon?

Comment observer la pleine lune du 15 novembre 2024?

Selon MétéoSuisse, la nuit de jeudi à vendredi devrait offrir un ciel dégagé sur la plus grande partie de la Suisse romande.