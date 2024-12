Ce lundi a lieu le dernier phénomène astronomique de l'année

Si 2024 touche à sa fin, l'année nous réserve encore un petit événement cosmique pour nous tenir en haleine: la Lune Noire du 30 décembre. Oui, ça sonne dramatique, mais ne sortez pas vos capes de sorcière tout de suite.

Concrètement, la Lune Noire, c’est une nouvelle lune un peu spéciale. Quand deux nouvelles lunes se produisent dans un même mois calendaire, la deuxième prend le titre de Lune Noire. Il s'agit d'un phénomène pas si fréquent, qui arrive tous les deux ans et demi environ et qui a donc de quoi rendre curieux.

Pourquoi on devrait s’y intéresser?

Là où ça devient plus ou moins intéressant, c’est dans sa symbolique. Invisible à l’œil nu, elle invite à l’introspection et à faire le ménage dans nos vies, juste avant de sauter à pieds joints dans la nouvelle année. C’est un peu la Marie Kondo de l’astrologie, en somme. Est-ce que ça vous apporte de la joie? Non? Hop, oust.

Placée sous le signe du Capricorne, cette Lune Noire ne plaisante pas. Elle pousse à poser des bases solides pour l’avenir. Vous pourriez ressentir une envie soudaine de planifier vos objectifs 2025, de ranger vos finances ou de commencer ce fameux Vision Board pour vous aider à manifester l'homme parfait et l'appart-terrasse avec vue sur le lac. C'est donc l'occasion parfaite de vous servir enfin de Pinterest, ce réseau social que tout le monde adore, mais dont personne ne sait à quoi il sert.

Capricorne oblige, c’est aussi le moment de réfléchir à des changements durables. En gros, c’est l’occasion idéale pour arrêter de procrastiner et enfin s’inscrire à ce cours de pilates (jusqu'à ce que vous en ayez marre).

Et du coup, on fait quoi?

Si vous êtes du genre à y croire à fond (voire trop), rien ne vous empêche de faire votre petite liste de souhaits pour l'année à venir (mais surtout de tout ce que vous jetez aux oubliettes), le tout accompagné d'un bon verre de vin, d'une bougie et de votre playlist «clean girl» ou «that girl» préférée.

Sinon, ne faites rien. En vrai, ça vous regarde et personne n'est obligé de vous entendre vous extasier sur vos résolutions que vous aurez déjà abandonnées le 6 janvier prochain.

En bref

Cette Lune Noire du 30 décembre est c'est le dernier petit bijou cosmique de l'année, histoire de vous faire faire un point avant le grand saut dans cette année 2025 qui, spoiler, promet d'être pire que 2024.

Désolée.

