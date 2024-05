Haley Baylee a provoqué bien malgré elle un mouvement général sur les internets. image: dr

A cause de cette influenceuse, les stars sont bloquées sur les réseaux

Depuis le Met Gala, la Toile est en ébullition. De nombreux internautes appellent à bloquer les stars sur les réseaux sociaux, en raison de leur silence face à la situation au Proche-Orient. Une influenceuse a mis le feu aux poudres.

TikTok est en pleine révolution. De nombreux internautes ont en effet décidé de bloquer les stars, juste après le Met Gala. Kim Kardashian, Kevin Hart, Beyoncé, Tom Brady, Taylor Swift...des listes de noms ne cessent de s'échanger sur le réseau possédé par ByteDance. Mais que s'est-il passé exactement? On vous explique.

«Let them eat cake»

Voici plusieurs jours que le hashtag #blockout2024 a envahi les réseaux. Sa cible? Toutes les personnalités publiques qui, selon les meneurs de cette campagne, n'ont pas utilisé leurs grosses plateformes pour s'exprimer publiquement sur les divers conflits sanglants qui déchirent la planète, notamment au Congo, au Soudan, ou encore au Proche-Orient.

Tout a commencé au Met Gala.

Comme chaque année, les stars ont défilé sous la houlette de la papesse de la mode Anna Wintour, dans leurs voluptueux froufrous valant des milliers de francs. En périphérie de l'événement, de nombreux influenceurs en ont fait de même. Chacun a rivalisé d'imagination pour coller le plus au thème - le Jardin du Temps - et s'assurer un effet «Wow» sur la Toile.

Cependant, une influenceuse en particulier n'est pas passée inaperçue. Il s'agit de Haley Baylee (Haley Kalil de son vrai nom), une Américaine de 31 ans aux 9,9 millions d'abonnés sur TikTok. La créatrice de contenu originaire du Minnesota a en effet enfilé une fastueuse création pour l'occasion, et s'est couronnée d'une imposante coiffe florale qui lui donnait l'air d'une aristo en goguette à la fête du Printemps.

La tenue de Haley Baylee au Met.

Cependant, pour l'une de ses vidéos TikTok, cette ex-Miss Minnesota USA a choisi un audio issu du film Marie-Antoinette de 2006. On l'entend dire, sur une musique rock:

«Let them eat cake» «Qu'ils mangent de la brioche»

La vidéo en question 👇 Vidéo: extern / rest

La phrase a provoqué un tollé sans précédent. Il faut dire que la formule est attribuée (sans fondements solides) à Marie-Antoinette, qui n'aurait trouvé que cette réponse quand on lui aurait fait remarquer que son peuple manquait de pain. La malencontreuse ironie de cette phrase illustre désormais le fossé abyssal de perception existant entre les élites et les classes populaires.

En choisissant cet audio, Haley Baylee a provoqué bien malgré elle la grogne de milliers de viewers. Et a visiblement réveillé la fibre historienne de nombreuses personnes, lesquelles se sont mis en tête d'organiser une véritable révolution sous le hashtag #Blockout2024, appelant au boycott de stars, mais également des marques.

Nombre d'internautes ont en outre pointé du doigt la somme astronomique que les vedettes ont dû payer pour assister au Met - soit quelque 75 000 dollars - et ont dénoncé le fait que les people se pavanent dans le faste, en ignorant la misère traversée par de nombreuses victimes de guerres dans le monde.

«Voici les célébrités que vous devriez bloquer, parce qu’elles refusent d’utiliser leurs comptes, leur influence et leurs voix et croient que nous divertir est tout ce dont nous avons besoin» Un internaute, relayé par le média Midi Libre.

«L’union fait la force, c’est nous qui avons le pouvoir. Grâce à nous ils sont quelqu’un. Sans nous ils ne sont rien» Vu sur X.

Les utilisateurs n'hésitent pas à partager leurs listes de noms, ainsi que leur ressenti.

Une guillotine digitale

Le trend a également débarqué en France, où certains ont suggéré de bloquer Mastu, Joyca, Theodort, Tibo in Shape, Squeezie, Inox, Michou, ou encore Lena Situations.

Résultat: Haley Baylee et ses pairs multicélèbres ont écopé d'une lourde sentence: la «guillotine digitale». Il ne s'agit pas, comme l'expliquent les instigateurs, de se désabonner aux comptes, mais bien de les bloquer, afin que leur taux d'engagement fonde comme neige au soleil - et par là, leurs revenus publicitaires.

«On leur a donné leurs plateformes. Il est temps de les leur reprendre», explique notamment une créatrice de contenu. «On reprend nos vues, et notre argent».

Le phénomène a pris une telle ampleur que, selon le média spécialisé Social Blade, Kim Kardashian a perdu près de 810 000 followers sur son compte Instagram en quelques jours. The Rock a perdu près de 398 000 followers, Beyoncé quelque 696 000 fidèles, et Zendaya s'est délestée d'environ 166 000 abonnés.

De longues excuses

En plus de noms de stars à bloquer, la phrase «watching from district 12» a également fleuri sur les réseaux. Il s'agit d'une référence directe au film Hunger Game, nous informe le site ladn.eu, «dans lequel des ultras riches habillés de manière extravagante assistent à des combats d'arènes sur fond de domination sociale et de luttes des classes».

Face au tollé, Haley a bien été obligée de saisir ses réseaux. L'Américaine a publié une vidéo d'excuse, dans laquelle elle explique de long en large n'avoir pas été invitée au Met Gala; elle a simplement participé comme «host», comme de nombreux autres influenceurs.

«Je ne fais pas partie de l'élite, je suis une personne normale» Haley Baylee.

En ce qui concerne l'audio, Haley s'est confondue en excuses, assurant avoir simplement opté pour un son tendance:

«Je suis tellement désolée d'avoir choisi un audio qui a pu être perçu comme malveillant »

Quant au fait qu'elle ne s'est pas exprimée sur les événements au Proche-Orient, la mannequin assure qu'elle n'est «tout simplement pas assez informée» pour transmettre une opinion éclairée.

«Ce sont des questions très complexes (...) je ne suis pas assez informée pour parler de cela (....) de la mort et des destructions de façon significative et éducative» Haley Baylee.

Les réactions n'ont pas tardé. Certains ont creusé dans ses précédentes publications, mettant en lumière son appartement de luxe et son train de vie ostentatoire.

«Quel privilège de ne pas avoir à trop réfléchir à quoi que ce soit» Vu su X.

«100 % de la première moitié de ses propos est trash et égocentrique, la seconde moitié, c'est elle qui joue sur la façon de parler d'une chose sans en parler» Un internaute.

«Elle a évité de nommer la Palestine et a parlé d'elle pendant 8 minutes entières » Un utilisateur TikTok.

Pour l'heure, il est difficile d'évaluer si le hashtag #blockout2024 restera un simple trend, ou s'il va se transformer en un véritable mouvement social. Quoi qu'il en soit, ce phénomène est mondial, et illustre une fois encore le poids des réseaux sociaux dans le débat sociétal.