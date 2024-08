Fiancé chaman, neveu violent...

La famille royale de Norvège est empêtrée dans les scandales

Les tempêtes se suivent et ne se ressemblent pas pour la monarchie norvégienne, alors qu'un mariage se profile pour la princesse Märtha Louise et son chaman autoproclamé.

Niels Anner, Copenhague / ch media

Samedi marque un grand jour pour la fantasque princesse Märtha Louise, 52 ans: elle se marie dans le pittoresque village du fjord de Geiranger. L'heureux élu? Durek Verrett, un Américain de 49 ans condamné aux Etats-Unis pour violation de domicile et dommages à la propriété, qui se décrit accessoirement comme un «chaman» et un «pharaon réincarné».

La princesse Märtha Louise et son futur mari, le très clivant Durek Verrett, sont ensemble depuis 2019. instagram

Un futur marié peu recommandable

Considéré comme un théoricien du complot par le reste du monde, Durek Verrett affirme pouvoir soigner le Covid-19 avec des médaillons - qu'il a évidemment commercialisé à prix d'or. Il prétend également disposer de pouvoirs de guérison contre le cancer. Ses déclarations sur le fait que les enfants ayant des problèmes de santé pouvaient être infestés par des esprits maléfiques lui ont valu d'être qualifié de «dangereux» par le chef du gouvernement norvégien, Jonas Store, en 2013.

La désapprobation populaire et familiale n'a guère découragé Märtha Louise, qui soutient son fiancé contre vents et marées. D'ailleurs, la princesse partage avec lui sa passion pour les méthodes de guérison alternatives et de voyance. Après avoir utilisé à plusieurs reprises son titre de princesse pour soutenir les activités commerciales de son compagnon, elle a fini par renoncer à ses droits royaux, face à la polémique générale.

Ce qui n'a pas empêché sa famille de trouver un arrangement avec le couple. Le roi Harald et la reine Sonja, ainsi que tout le gratin royal de Norvège, assisteront au mariage. Enfin, à une exception près: son neveu, Marius Hoiby, s'est «désisté». Il faut dire que le jeune fils de la princesse héritière Mette-Marit doit faire face à ses propres soucis.

Le «presque prince» accusé de violences

Début août, sous l'emprise de la cocaïne, le «presque prince», mécano, surfeur et beau-fils du prochain roi de Norvège, âgé de 27 ans, est soupçonné d'avoir battu sa petite amie au point qu'elle ait dû être hospitalisée. Le jeune homme aurait également saccagé l'appartement de la jeune femme, surfeuse et influenceuse. Lorsque la police est arrivée, l'agresseur présumé avait disparu. Un couteau était encore planté dans le mur.

Marius Hoiby et sa mère, la princesse Mette-Marit, en 2016. Image: UK Press

Marius Borg Hoiby, bien qu'il ne soit pas un membre officiel de la Maison royale, prend part à de nombreux événements en sa qualité de membre de la famille royale élargie. Arrêté et interrogé dans la foulée de l'agression, il a en grande partie avoué les faits et s'est excusé dans un communiqué officiel. Il a reconnu avoir été violent sous l'effet de l'alcool et de la cocaïne et mentionné sa lutte contre des problèmes psychologiques.

Cela aurait pu s'arrêter là. Mais peu de temps après, d'autres accusations ont ébranlé l'actualité. Le «presque prince» aurait également maltraité deux ex-petites amies.

«Marius fait comme si c'était la première fois que cela arrivait» Nora Haukland, l'une de ses ex

Il aurait en outre exercé des violences physiques et psychologiques à son encontre, dont «coups, étranglements, cris, menaces».

En juillet, Marius Hoiby partageait encore une photo avec sa petite amie. Il a été arrêté le 4 août.

Si c'est un choc pour le public, ce n'est pas non plus une surprise totale. En 2017, Marius Hoiby avait déjà reçu une amende pour consommation de cocaïne, suivi d'une seconde en 2023 pour avoir fumé du cannabis. En 2016, il s'était fait remarquer en vendant des objets à titre privé sur une plateforme en ligne - et en indiquant comme adresse le château royal d'Oslo, alors qu'il n'y vivait pas.

Après les accusations, les médias ont commencé à enquêter de manière plus approfondie. Le journal à sensation Dagbladet a rapporté que plusieurs criminels faisaient partie du cercle d'amis de Marius Hoiby; il fréquente des héritiers millionnaires, des stars de la téléréalité, mais aussi des trafiquants de drogue. D'autres l'ont critiqué comme étant un «pseudo-prince» qui n'apprend manifestement rien de ses mésaventures.

Finalement, peut-être vaut-il mieux que le turbulent neveu royal s'abstienne d'assister au mariage de sa tante Märtha Louise. Chaque scandale en son temps.

Traduit et adapté par Noëline Flippe