en partie ensoleillé12°
DE | FR
burger
Société
Santé

Voici l'âge où l'on est le plus malheureux, selon la science

Woman Alone With Dog At The Waterfront A woman sits with her dog on a wooden deck by the water in Amsterdam, Netherlands, on September 10, 2025. The dog, wearing a red harness, rests quietly beside he ...
Vers la fin de la quarantaine, la satisfaction de vie décline, puis le bonheur reprend de la vigueur.Image: www.imago-images.de

Voici l'âge où les gens sont le plus malheureux

Une étude internationale révèlerait à quel moment de la vie le moral est au plus bas. La crise de la quarantaine pourrait jouer un rôle. La bonne nouvelle: après ce passage creux, le bonheur revient.
30.09.2025, 11:5630.09.2025, 11:56

Tout au long de leur existence, les gens traversent des phases plus heureuses et d’autres plus sombres. Cela peut arriver très tôt dans la vie et se reproduire à un âge avancé. Mais à quel moment atteint-on réellement le creux de la vague? C’est la question à laquelle un économiste britannique a tenté de répondre.

Son analyse s’appuie sur les données de 14 millions de personnes issues de 40 pays européens, des Etats-Unis et de 168 autres Etats. L’étude prend en compte 21 différents indicateurs liés au bien-être: crises psychologiques, anxiété, inquiétudes, solitude, tristesse, stress, douleurs physiques, troubles du sommeil, sentiment d’échec ou d’infériorité. La situation politique et économique de chaque pays a également été intégrée à l’évaluation.

Alors?

Le point bas survient en moyenne à 49 ans, soit au milieu de la vie, selon cette étude. Ce constat statistique s’observerait quel que soit l’indicateur choisi et même après prise en compte de variables comme le revenu, le mariage ou le niveau d’éducation. Ce moment correspond, selon les résultats, souvent à une période de remise en question – ce qu’on appelle la «crise de la quarantaine». C’est aussi l’âge où l’on peut être confronté à des problèmes de santé sérieux ou à la disparition de proches, ce qui pousse à réfléchir différemment à son existence. On apprend alors progressivement à accepter ses forces et ses faiblesses.

Heureusement, la tendance s’inverserait ensuite. Plusieurs raisons peuvent expliquer cela, selon les chercheurs. Les enfants, devenus adultes, quittent le nid, ce qui réduit à la fois les tensions et la pression financière. Beaucoup choisissent aussi de se recentrer sur l’essentiel. Ceux qui entreprendraient ce recentrage avant d’atteindre la crise de la quarantaine peuvent influencer positivement leur niveau de bonheur. La clé, c'est d’abandonner ses attentes irréalistes.

Le changement d’heure nuit à notre santé

L’étude note, toutefois, des différences: les personnes moins diplômées affichent moins de bonheur et sont davantage touchées par les «deaths of despair» (suicides, overdoses, abus d’alcool). A l’inverse, mariage, éducation et revenus supérieurs sont associés à un moindre mal-être. (jah/vro)

Vous vous inquiétez pour vous ou l'un de vos proches?

Parlez-en et faites-vous aider 24 heures sur 24, c'est confidentiel et gratuit:
La Main Tendue (adultes, 24/7) au 143
Pro Juventute (jeunes, 24/7) au 147
Urgences médicales au 144
stopsuicide.ch

Afficher plus
Plus d'articles Société? L'actu c'est par ici
«Des escrocs ont usurpé mon identité»: ce patron romand raconte
«Des escrocs ont usurpé mon identité»: ce patron romand raconte
de Sven Papaux
La femme-objet est de retour
1
La femme-objet est de retour
de Margaux Habert
Ce jeune Suisse veut être retraité à 30 ans, mais son plan est risqué
3
Ce jeune Suisse veut être retraité à 30 ans, mais son plan est risqué
de Deborah Stoffel
Pourquoi vous devriez vous méfier de cette routine star des réseaux
Pourquoi vous devriez vous méfier de cette routine star des réseaux
de Margaux Habert
Face à l'échec cuisant du Cybertruck, Musk dégaine son plan B
1
Face à l'échec cuisant du Cybertruck, Musk dégaine son plan B
de Oliver Wietlisbach
La Chine juge les escalators dangereux et réglemente leur usage
La Chine juge les escalators dangereux et réglemente leur usage
de Benjamin Weinmann
Thèmes
On a testé: les nouveaux cookies Migros
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Granit Xhaka brise un record vieux d'un demi-siècle
2
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
3
On a goûté les derniers cookies de chez Migros et voici notre avis
«J'ai pleuré toute la matinée»: les adieux de Hollywood à Redford
Après le décès de l'acteur, Jane Fonda, Scarlett Johansson, Demi Moore et bien d'autres ont eu des mots émouvants à son encontre.
Des décennies durant, il a été le plus beau. Et le meilleur. Même après s'être progressivement retiré du monde du cinéma, il est resté le plus populaire, le père spirituel de tous ceux qui, dans l'industrie cinématographique américaine, revendiquent leur indépendance, leur engagement et leur conscience. Robert Redford représentait l'Américain idéal. Généreux, serein, responsable.
L’article