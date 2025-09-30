Vers la fin de la quarantaine, la satisfaction de vie décline, puis le bonheur reprend de la vigueur. Image: www.imago-images.de

Voici l'âge où les gens sont le plus malheureux

Une étude internationale révèlerait à quel moment de la vie le moral est au plus bas. La crise de la quarantaine pourrait jouer un rôle. La bonne nouvelle: après ce passage creux, le bonheur revient.

Tout au long de leur existence, les gens traversent des phases plus heureuses et d’autres plus sombres. Cela peut arriver très tôt dans la vie et se reproduire à un âge avancé. Mais à quel moment atteint-on réellement le creux de la vague? C’est la question à laquelle un économiste britannique a tenté de répondre.

Son analyse s’appuie sur les données de 14 millions de personnes issues de 40 pays européens, des Etats-Unis et de 168 autres Etats. L’étude prend en compte 21 différents indicateurs liés au bien-être: crises psychologiques, anxiété, inquiétudes, solitude, tristesse, stress, douleurs physiques, troubles du sommeil, sentiment d’échec ou d’infériorité. La situation politique et économique de chaque pays a également été intégrée à l’évaluation.

Alors?

Le point bas survient en moyenne à 49 ans, soit au milieu de la vie, selon cette étude. Ce constat statistique s’observerait quel que soit l’indicateur choisi et même après prise en compte de variables comme le revenu, le mariage ou le niveau d’éducation. Ce moment correspond, selon les résultats, souvent à une période de remise en question – ce qu’on appelle la «crise de la quarantaine». C’est aussi l’âge où l’on peut être confronté à des problèmes de santé sérieux ou à la disparition de proches, ce qui pousse à réfléchir différemment à son existence. On apprend alors progressivement à accepter ses forces et ses faiblesses.

Heureusement, la tendance s’inverserait ensuite. Plusieurs raisons peuvent expliquer cela, selon les chercheurs. Les enfants, devenus adultes, quittent le nid, ce qui réduit à la fois les tensions et la pression financière. Beaucoup choisissent aussi de se recentrer sur l’essentiel. Ceux qui entreprendraient ce recentrage avant d’atteindre la crise de la quarantaine peuvent influencer positivement leur niveau de bonheur. La clé, c'est d’abandonner ses attentes irréalistes.

L’étude note, toutefois, des différences: les personnes moins diplômées affichent moins de bonheur et sont davantage touchées par les «deaths of despair» (suicides, overdoses, abus d’alcool). A l’inverse, mariage, éducation et revenus supérieurs sont associés à un moindre mal-être. (jah/vro)