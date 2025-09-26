en partie ensoleillé12°
DE | FR
burger
Société
Automne

Le changement d’heure nuit à notre santé

ZUR ZEITUMSTELLUNG IN DER NACHT VOM SAMSTAG, 25. MAERZ, AUF DEN SONNTAG, 26. MAERZ 2017, STELLEN WIR IHNEN HEUTE, FREITAG, 24. MAERZ 2017, FOLGENDES BILDMATERIAL ZUR VERFUEGUNG --- A person adjusts an ...
Le 26 octobre, il faudra reculer les horloges d'une heure.Image: KEYSTONE

Le changement d’heure nuit à notre santé

Le passage à l’heure d’hiver est imminent. Les montres seront bientôt remises à l’heure «normale». Concrètement: une heure de sommeil en plus, davantage de lumière le matin, mais des soirées plus rapidement plongées dans l’obscurité.
26.09.2025, 09:3026.09.2025, 09:30

Le dimanche 26 octobre 2025, à 3 heures du matin, les horloges en Suisse seront reculées d'une heure. Ce sera le début de l’heure d’hiver.

Une nouvelle étude américaine révèle que ce rituel saisonnier engendre du stress à court terme et présente des risques pour la santé à long terme.

Des chercheurs de la Université de Californie ont calculé, pour l’ensemble des Etats et comtés des Etats-Unis, l’exposition à la lumière des habitants et les effets que provoque le changement d’heure sur leur organisme.

Voici à quoi devrait ressembler l'automne en Suisse cette année

Il ressort de leur analyse que le passage à l’heure d’été – qui nous fait perdre une heure de sommeil – a des effets néfastes. Juste après ce basculement qui a lieu en mars, les infarctus et les accidents de la route sont plus fréquents. Les gens souffrent aussi davantage de troubles du sommeil et de manque de repos.

Leurs performances au travail se dégradent, l’irritabilité augmente. Les chercheurs ont même observé que les juges prononcent des peines plus sévères juste après le passage à l’heure d’été.

Autre constat notable: les scientifiques californiens ont découvert que la santé est meilleure chez les habitants de la région est d’un fuseau horaire qu’à l’ouest. La raison: le soleil s’y lève plus tôt. Les habitants de l’est se réveillent naturellement plus tôt et subissent donc moins fortement les effets du changement d’heure.

Voici pourquoi on a inventé l'automne

Ils perdent ainsi moins de sommeil en été, ce qui réduit leur risque de dépression et d’infarctus. Leur espérance de vie est aussi plus élevée. Mais avec le passage à l’heure d’été, tout le monde est contraint d’adopter le rythme biologique des habitants de l’ouest, considéré comme moins sain, avec des effets négatifs sur la santé.

La chronobiologiste Eva Winnebeck a déclaré auprès du Tages Anzeiger qu’une heure normale et permamente serait préférable. Selon elle, l’heure d’été complique le réveil le matin, surtout quand les soirées sont longues:

«Une organisation temporelle uniforme faciliterait un mode de vie plus sain».

Mais malgré plusieurs tentatives récentes pour abolir l’heure d’été, celle-ci reste toujours en vigueur. (nib)

Adapté de l'allemand par Tanja Maeder

L'actu en Suisse c'est par ici
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
de Sermîn Faki
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
de Fred Valet
Des vaches romandes sont victimes de Trump
Des vaches romandes sont victimes de Trump
de Stefan Bühler
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
5
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
3
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
de Antoine Menusier
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
de Sven Papaux
Thèmes
Des mèmes sur l'automne, parce que c'est joli, l'automne:
1 / 16
Des mèmes sur l'automne, parce que c'est joli, l'automne:
source: watson
partager sur Facebookpartager sur X
Les films les plus attendus de cet automne
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
3 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
3
Les plus lus
1
La Suisse suspend les paiements pour les systèmes Patriot américains
2
Attention à ces changements de loi en octobre
3
Ces pièces de 2 euros valent jusqu'à 90 000 francs suisses
On a une bonne nouvelle concernant la couche d'ozone
La couche d'ozone «guérit»: elle devrait se reconstituer vers 2050, révèle l'ONU mardi. Une tendance positive qui reflète selon elle «le succès de l'action internationale».
La couche d'ozone se rétablit et son trou devrait complètement disparaître dans les prochaines décennies, a indiqué l'ONU mardi. Selon un bulletin de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) des Nations unies, le trou dans la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique était plus petit en 2024 que ces dernières années, «une nouvelle scientifique encourageante pour la santé des populations et de la planète».
L’article