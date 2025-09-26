Le 26 octobre, il faudra reculer les horloges d'une heure. Image: KEYSTONE

Le changement d’heure nuit à notre santé

Le passage à l’heure d’hiver est imminent. Les montres seront bientôt remises à l’heure «normale». Concrètement: une heure de sommeil en plus, davantage de lumière le matin, mais des soirées plus rapidement plongées dans l’obscurité.

Le dimanche 26 octobre 2025, à 3 heures du matin, les horloges en Suisse seront reculées d'une heure. Ce sera le début de l’heure d’hiver.



Une nouvelle étude américaine révèle que ce rituel saisonnier engendre du stress à court terme et présente des risques pour la santé à long terme.

Des chercheurs de la Université de Californie ont calculé, pour l’ensemble des Etats et comtés des Etats-Unis, l’exposition à la lumière des habitants et les effets que provoque le changement d’heure sur leur organisme.

Il ressort de leur analyse que le passage à l’heure d’été – qui nous fait perdre une heure de sommeil – a des effets néfastes. Juste après ce basculement qui a lieu en mars, les infarctus et les accidents de la route sont plus fréquents. Les gens souffrent aussi davantage de troubles du sommeil et de manque de repos.

Leurs performances au travail se dégradent, l’irritabilité augmente. Les chercheurs ont même observé que les juges prononcent des peines plus sévères juste après le passage à l’heure d’été.

Autre constat notable: les scientifiques californiens ont découvert que la santé est meilleure chez les habitants de la région est d’un fuseau horaire qu’à l’ouest. La raison: le soleil s’y lève plus tôt. Les habitants de l’est se réveillent naturellement plus tôt et subissent donc moins fortement les effets du changement d’heure.

Ils perdent ainsi moins de sommeil en été, ce qui réduit leur risque de dépression et d’infarctus. Leur espérance de vie est aussi plus élevée. Mais avec le passage à l’heure d’été, tout le monde est contraint d’adopter le rythme biologique des habitants de l’ouest, considéré comme moins sain, avec des effets négatifs sur la santé.

La chronobiologiste Eva Winnebeck a déclaré auprès du Tages Anzeiger qu’une heure normale et permamente serait préférable. Selon elle, l’heure d’été complique le réveil le matin, surtout quand les soirées sont longues:

«Une organisation temporelle uniforme faciliterait un mode de vie plus sain».

Mais malgré plusieurs tentatives récentes pour abolir l’heure d’été, celle-ci reste toujours en vigueur. (nib)

