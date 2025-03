Ces indices expliquent pourquoi les kangourous sautent

Des chercheurs lèvent le voile sur l’évolution du saut des kangourous. Image: dr

Comment les kangourous ont appris à sauter

Des chercheurs australiens pensent avoir trouvé une piste sur l’origine des bonds du kangourou en étudiant un cousin quadrupède, le kangourou-rat musqué, qui ne saute pas.

Pourquoi le kangourou saute-t-il? Des chercheurs pensent avoir identifié une piste grâce à l'un de ses cousins, un petit marsupial des forêts humides isolées d'Australie.

Les kangourous et les wallabies sont les deux seuls animaux de grande taille à se déplacer en bondissant sur leurs deux pattes, expliquent des scientifiques de l'université Flinders, dans le sud de l'Australie, et l'on ignore pour quelle raison.

Les chercheurs, dont les travaux ont été publiés jeudi dans la revue scientifique Australian Mammalogy, pensent avoir décelé un indice chez le kangourou-rat musqué, un marsupial d'une vingtaine de centimètres de long, lointain cousin des kangourous et vivant dans les forêts humides d'Australie.

Un rat-kangourou. Image: Handout / Université Flinders/AFP/Archives

Cet animal est le seul de la famille des macropodidés (dont font partie les kangourous et les wallabies) à ne pas s'adonner aux bonds, rappelle la chercheuse Amy Tschirn. Les chercheurs exposent:

«En tant que seul macropodidé qui ne saute pas, le kangourou-rat musqué apporte un éclairage déterminant pour savoir comment et quand l'emblématique moyen de locomotion par le bond a évolué en Australie.»

Ces scientifiques ont suivi la trace de ces petits mammifères à travers les forêts humides de l'extrême nord de l'Etat du Queensland (nord-ouest). Ils ont pu observer que ces quadrupèdes se déplaçaient en sautillant certes grâce à leurs pattes arrière, mais, précision importante, en gardant leurs pattes avant au sol. Cette découverte suggère l'existence d'une étape au cours de l'évolution, entre la marche à quatre pattes et le déplacement par bonds sur deux pattes, expliquent les chercheurs:

«Peut-être que cela a commencé avec un ancêtre qui se mouvait sur ses quatre pattes, comme les autres marsupiaux, puis un animal qui sautait comme les (kangourous-rats musqués), et enfin que cela évolué avec ces kangourous au bond emblématique que l'on observe aujourd'hui en Australie.»

Parmi les animaux pesant plus de 5 kg, kangourous et wallabies sont les deux seuls animaux se déplaçant en bondissant, d'après les scientifiques. Plusieurs rongeurs plus petits sont également capables de sauter. Les chercheurs disent espérer découvrir des fossiles de lointains marsupiaux pour mieux comprendre la trajectoire évolutive des kangourous d'aujourd'hui. (jah/afp)