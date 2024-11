Cette vidéo a enflammé TikTok, et désormais, il y a une tendance Honey Packet sur le réseau social.

Les ados américains ne parlent que de ça: voici le Viagra pour jeunes

C'est une tendance sexuelle qui se répand sur les campus aux Etats-Unis et sur TikTok. On l'appelle Honey Packet, mais cette substance soi-disant naturelle n'est pas sans danger.

Les vieux ont le Viagra. Les jeunes ont le Honey Packet. Avouez, ça sonne plutôt bien. Et avec le mot «miel» dedans, on a presque envie de croire les yeux fermés que c'est uniquement composé d'ingrédients naturels. C'est en tout cas ce que le Honey Packet promet. Autre promesse? Booster la sexualité et prolonger l'érection de ces messieurs. Et clairement, ce produit s'adresse aux mâles alpha. Les différents packagings montrent des chevaux, des panthères ou encore des dragons... parce que les abeilles, c'est mignon, mais c'est pas très viril.

Ça change du miel avec le petit ourson.

Le nom de cette substance a surgi dans un micro-trottoir posté sur TikTok, qui a déjà été vu plus de 400 000 fois. Une étudiante de l'université d'Arizona demande à ses congénères...

«...Que font les universitaires dans ce campus qui plongerait les universitaires d'un autre campus dans le coma?»

En gros, qu'est-ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus cool. Plusieurs garçons répondent «Honey Packet». L'un va jusqu'à dire qu'il en prend quatre doses les soirs où il a des relations sexuelles.

On ne sait pas vraiment ce que contiennent ces Honey Packets et c'est bien ça le problème. Au mieux, comme l'explique USA Today, c'est un mélange de miel, de maca (une racine à forte teneur en fer) et de ginseng (aussi une racine, louée pour son potentiel énergisant et aphrodisiaque). Dans ce cas, ces messieurs auront juste un effet placebo et un transit plus rapide dû à l'effet laxatif du miel. Mais certaines marques de ces sachets contiennent du tadalafil, l'ingrédient actif du Cialis ou du Viagra, des médicaments destinés à traiter les troubles de l'érection.

Les effets secondaires peuvent être dangereux, notamment des pics soudains de tension artérielle, des douleurs thoraciques, des changements de vision et même des crises cardiaques.

L'affaire est prise très au sérieux aux Etats-Unis. La Food and Drug Administration, l'organisme approuvant les nouveaux médicaments sur le marché, a publié un avertissement déclarant que plusieurs marques de Honey Packet cachaient des ingrédients médicamenteux. Elle déconseille fortement d'en acheter une en particulier: la X Rated Honey For Men, qui, d'après leurs analyses, contient effectivement du tadalafil. La FDA n'a pas donné son feu vert pour les Honey Packets, parce qu'ils sont considérés comme des compléments alimentaires.

En d'autres termes, n'importe qui peut acheter autant de Honey Packet qu'il le souhaite. Un non-sens pour Jesse Mills, professeur de clinique et directeur de la Men's Clinic à l'UCLA:

«Vous pouvez aller dans n'importe quel magasin d'alcool ou pompe à essence et acheter un Honey Packet et vous n'avez aucune idée de ce qu'il contient» Dr Jesse Mills pour USA Today

L'ironie de cette histoire, c'est que ces mêmes jeunes n'ont pas le droit d'acheter ne serait-ce qu'une bière dans ces magasins.

Sur TikTok, les vidéos se multiplient. Un internaute se demande: «Est-ce que je suis trop vieux? C'est quoi ce truc?» Quand d'autres, plus jeunes, miment les soi-disant effets aphrodisiaques de la substance.

