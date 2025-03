Votre sperme en dit long sur votre espérance de vie

Les scientifiques danois veulent désormais étudier quelles maladies sont particulièrement fréquentes chez les hommes dont le sperme est de mauvaise qualité. Ces connaissances pourraient aider à identifier de façon précoce les risques pour leur santé, et à développer des mesures de prévention adaptées à chaque individu.

Des facteurs génétiques, un système immunitaire affaibli ou un stress oxydatif sont également évoqués comme causes possibles de ces résultats. Le stress oxydatif se produit lorsque les radicaux libres sont présents en trop grande quantité dans l'organisme. Ces molécules instables peuvent endommager les cellules et accélérer le processus de vieillissement.

Quand et comment dire à un enfant qu'il est né d'un don de sperme

Les causes de ce lien ne sont pas encore tout à fait claires. Une explication possible pourrait être que déjà pendant la grossesse, des influences environnementales agiraient aussi bien la santé générale d'un garçon que sur le développement de ses spermatozoïdes.

Encore des causes génétiques

La corrélation entre sperme et santé demeurait égale, même lorsque d'autres facteurs, comme le tabagisme, l'alimentation ou l'exercice physique, étaient pris en compte.

«Plus la qualité du sperme est bonne, plus la vie est longue»

Les hommes dont la qualité du sperme était la plus élevée ont ainsi vécu en moyenne 80,3 ans, tandis que ceux dont le liquide séminal était moins bon n'ont vécu que 77,6 ans en moyenne. Selon les scientifiques, on peut résumer:

«Les hommes qui produisaient plus de 120 millions de spermatozoïdes flottants par éjaculation vivaient deux à trois ans de plus que ceux qui en produisaient moins de cinq millions.»

Les résultats de cette étude à long terme ont été impressionnants. Un lien clair a été établi entre la qualité du sperme et l'espérance de vie des sujets. Les auteurs de l'étude expliquent:

Le sperme d'un homme pourrait en dire long sur sa santé, et même sur son espérance de vie selon une récente étude danoise. Pour arriver à une telle conclusion, l'équipe de Lærke Priskorn de l'hôpital universitaire de Copenhague a analysé des échantillons de près de 80 000 hommes qui ont fait tester la qualité de leur éjaculat en laboratoire entre 1965 et 2015.

Plus de «Société»

Les plus lus

On en sait plus sur le mariage le plus zinzin de l'année

Deux ans après leurs fiançailles, le patron d'Amazon Jeff Bezos et sa promise, la journaliste et productrice Lauren Sanchez, devraient finalement se dire «oui» cet été. Voici ce que l'on sait sur ces épousailles qui s'annoncent, fortune de plus de 200 milliards de dollars oblige, affriolantes.

Oyé oyé, damoiseaux! Vous l'attendiez avec impatience, il semblerait qu'elle se profile: la «plus grande fête de célébrités de l'année», pour ne pas dire le «mariage du siècle», comme le décrit sobrement le magazine mondain Tatler (cela dit, chez eux, c'est le cas de chaque mariage): l'union de Jeff Bezos avec sa pilote d'hélicoptère, la sulfureuse et fabuleuse Lauren Sanchez.