«Il m'a mise dehors» Cette candidate de Love is Blind est brisée
Quelle déception pour ce dernier épisode épique de Love is Blind, diffusé sur Netflix ce dimanche 5 octobre. Pour l'ultime épisode de Pour le meilleur et à l'aveugle (la version française de la franchise), on s'attendait tout de même à ce que quelques duos sauvent leurs fesses des affres d'un mariage précipité.
Même si on ne vous révélera pas exactement quel couple a tenu ou non, on vous confie tout de même que plusieurs candidats ne garderont qu'un coeur brisé de cette aventure.
Surtout Julie, qui a littéralement jeté un cri du coeur sur le plateau, en expliquant comment sa relation avec le beau et sportif Charles avait tourné aigre. Une évolution complètement inattendue et désespérante pour la cheffe de projet de 34 ans, qui croyait dur comme fer à son idylle. La jeune femme a raconté la déchéance de cette love story née sous l'oeil de la caméra, étape par étape.
Une dégringolade rapide
Devant Teddy Riner et tous ses petits camarades de show, Julie explique s'être installée chez Charles, après le mariage. «Donc Madame qui va chez son mari. Il me donne les clés de chez lui, me fait de la place dans le placard. C'était temporaire, le temps qu'on se trouve un appartement tous les deux... Mais c'est pour ça que la suite est incohérente».
En effet, si les premiers jours se passent bien, Charles manifeste rapidement une nostalgie pour son ancienne liberté. Bientôt, le Parisien amateur de MMA fait comprendre à Julie qu'il préfère que chacun vive à nouveau de son côté. Elle explique, les larmes aux yeux et la voix remplie de colère:
Sur le plateau, Charles, penaud, a également les yeux embués. La tension n'a fait que s'accroître, jusqu'à ce que Julie révèle de façon dramatique comment Charles a mis fin à leur mariage: via un simple SMS.
Dans les huit mois qu'aura duré leur séparation, Julie assure n'avoir reçu que deux SMS de la part de son ancien soupirant, dont celui qui actait la rupture. Une confession qui aura eu le don de faire réagir Teddy Riner lui-même.
La trentenaire a encore enfoncé le clou, en révélant que son désormais ex-mari lui a demandé de «prouver» sa «valeur» après le mariage. «Comme si notre mariage était un examen et non un engagement à honorer». Avant d'accuser Charles d'avoir écrit à une autre femme, quelques jours après leur séparation.
L'entrepreneur a donc passé un mauvais quart d'heure durant cet épisode final. Il a fini par expliquer les raisons derrière son comportement.
Le Parisien a également assuré ne pas avoir voulu blesser son ex-amoureuse, mais avoir voulu écouter ses propres sentiments. Bref, les violons ont été sortis, et l'on comprend rapidement que c'est game over pour nos chouchous Charles et Julie, dont le divorce a déjà été prononcé - au grand bonheur, certainement, de certaines candidates (on ne les nommera pas).
La Toile a évidemment réagi, tentant de consoler la pauvre éplorée.
Charles ???? Pourquoi 🥹? La pauvre Julie 😞 J’espère que c’était la première et dernière saison en France. C’est déprimant ce que ça renvoie comme message. Que les célibataires là prennent encore du temps pour travailler sur eux… #LoveIsBlindFrance pic.twitter.com/5Jvk3DCRWz— I_Kokko (@Maps__________) October 5, 2025
La façon dont Julie est toucher ? Elle me fait énormément de peine parce que je pense que c’était l’une des plus sincère, et c’était pour moi celle qui cherchait vraiment l’amour ! Le reste voulait juste des caméras ! #LoveIsBlindFrance— Mrs Turtle (@cyborgvyy) October 5, 2025
Pour savoir quel couple a tenu, rompu ou s'est reformé (eh oui, surpriiiise!), vous pouvez visionner le dernier épisode de Pour le meilleur et à l'aveugle, disponible depuis ce dimanche 5 octobre, sur Netflix.