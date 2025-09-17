Gallien a brisé une règle d'or.

Ce candidat de «Love is Blind» fait polémique

La version française de «Love is Blind» a débarqué voici peu sur Netflix. Un candidat a déjà réussi à se faire exclure, une mesure rarement prise dans l'émission.

Cela ne fait que depuis le 10 septembre que l'édition française de Love is Blind est diffusée, et déjà, les réseaux sociaux sont en ébullition.

Netflix a en effet fleuri avec des versions adaptées à différents pays de ce format de télé-réalité dating venu tout droit des Etats-Unis. On a droit à Love is Blind: Allemagne, Brésil, ou encore Love is Blind: Habibi. Pour la France, le format s'intitule Pour le meilleur et à l’aveugle (va savoir pourquoi), il est produit par ITV Studios France et est présenté par Teddy Riner et sa compagne Luthna Plocus.

Au programme, toujours le même concept: une trentaine de célibataires, hommes et femmes, se rencontrent à l'aveugle. Ils sont donc enfermés dans des capsules (des «pods», si vous voulez être trendy), et ne peuvent se découvrir qu'au son de leur voix. Pas de contact visuel, ni de selfies, ni de vidéo pour fausser la première impression: c'est à chacun de séduire l'autre avec sa personnalité, ou du moins avec sa tchatche. On voit donc les candidats se parler d'un pod à l'autre, et écrire comme de sages étudiants de petites notes dans un carnet: «aime les chiens», «ne veut pas d'enfants», «a beaucoup d'humour»; on ne peut qu'imaginer la profondeur de ces lignes.

Bref, une fois qu'un candidat a trouvé l'élu ou l'élue de son coeur, il va le ou la découvrir pour la première fois. Et en général, ce revealing ne déçoit pas; en découvrant enfin à quoi ressemble leur future moitié, on voit souvent des mines très déçues se dessiner sur les minois auparavant plein d'espoir.

Après, le jeu devient encore plus bizarre: les nouveaux amoureux testent la solidité de leur «couple» en lune de miel, puis en appartement, avant de se dire définitivement «oui» ou «non» devant un autel. Tout ça dans un laps tout de temps tout de même très réduit.

Niveau casting, la majorité des candidats ont des profils assez similaires; on y trouve comme par surprise en grande partie des entrepreneurs, des ostéopathes ou des project managers. La moyenne d'âge est d'environ 35 ans, période où on peut rationnellement s'imaginer se marier avec un total inconnu pour faire de l'audience (non?). En tout cas, dans ce Love is Blind francophone, il y a une punchline que les candidats semblent avoir déjà beaucoup trop employée:« je me suis beaucoup amusé dans ma jeunesse, et maintenant je cherche à me poser». Bref, il n'y a que de bonnes intentions dans ce show, gages d'une bonne édition.

Un candidat exclu

Si les quatre premiers épisodes de Pour le meilleur et à l’aveugle ont déjà séduit un large public, un incident a fait parler du format français à l'international, et pas sous une bonne lumière: un candidat n'a pas joué le jeu.

Il s'agit de Gallien, un entrepreneur événementiel de 37 ans, qui s'est fait exclure lors du tournage qui s'est déroulé en Suède, comme l'a expliqué la production de façon cryptique:

«Gallien ne fait plus partie de l’expérience. Dans ce parcours d’amour à l’aveugle, les célibataires s’engagent à ne pas interagir avec le monde extérieur. Gallien a enfreint cette règle»

Le candidat en question, c'est lui 👇

En effet, il semblerait que Gallien ait littéralement été voir ailleurs en plein pendant le tournage, un pied de nez aux règles de l'émission que la production n'a pas toléré.

Du côté du public, tout comme du côté des autres candidats, peu d'informations ont été délivrées par Netflix. On a plus ou moins pu rassembler les pièces du puzzle quand Thomas, architecte d’intérieur de 37 ans, a qualifié d’ «inacceptable» l’écart de conduite de Gallien:

«Il a vu une fille à l’hôtel, et pas qu’un peu» Thomas

Gallien s'est montré aussi penaud que laconique face caméra, lors d'une interview-confession diffusée juste avant sa sortie:

«J’ai enfreint une des règles de l’aventure, je ne peux en vouloir qu’à moi (...) Je suis arrivé ici avec le rêve que ça se termine de manière magique et je repars par la petite porte. C’est pathétique» Gallien

Cette exclusion aura en tout cas attristé Tatiana, entrepreneuse en cosmétique de 39 ans, et l'une des «stars» de cette saison, qui l'appréciait bien:

«Cela m’a fait de la peine parce que Gallien cochait énormément de cases et répondait à de nombreux besoins notamment la légèreté et l’écoute. Notre communication était fluide» Tatiana

Tatiana a également comparé les actions de Gallien à une «trahison» dans son confessionnal.

«J'ai un peu pris ça comme une trahison, et je me suis demandée: "Quand j'étais sincère, à quel jeu jouait-il"?(...) Ça commence à être beaucoup. Je me sens un peu seule» Tatiana

Sur TikTok, de nombreux internautes francophone et anglophones ont réagi à cette exclusion pour «infidélité», qui est une première dans l'histoire de la franchise Love is Blind.

«Genre Gallien, c'est quelqu'un qui voulait se marier??» vu sur tiktok

Le timing de diffusion des épisodes est relativement étiré. Les quatre premiers épisodes sont déjà disponibles, et trois autres seront dévoilés ce 17 septembre. On en découvrira encore deux supplémentaires le 24 septembre, tandis que l'ultime volet sera disponible le mercredi 1er octobre.

