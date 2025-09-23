Sarah, Charles et Julie ont des comptes à régler. Au menu: langues de vipère et manigances.

«Une vicieuse»: La Toile épingle cette candidate de Love is Blind

Sarah, Julie, Charles: voilà un triangle amoureux dans l'édition française de «Love is Blind» qui a fait réagir la Toile.

Tous ceux qui suivent l'édition française de Love is Blind, intitulée Pour le meilleur et à l'aveugle en conviennent: les interactions romantiques là-dedans font plutôt peur, mais c'est instructif. Un peu comme un miroir distordu, mais terriblement réaliste des réalités sentimentales de cette génération.

Le dernier épisode en date, sorti le 17 septembre, a notamment mis en lumière un comportement qui a choqué de nombreux internautes. Il s'agit de celui de Sarah, qui incarne une «mean girl» (fille méchante des cours d'école) qui ferait passer Regina George pour une bisounours au coeur tendre.

Sarah, pour vous la remettre, c'est une décoratrice d'intérieur de 33 ans qui avait jeté son dévolu sur Charles, un gars dans le digital âgé de 37 ans. Mais ce dernier, pris dans une sorte de triangle amoureux, a hésité entre elle et Julie, cheffe de projet événementiel de 34 ans. Julie a fini par l'emporter, et s'est fiancée avec le Dom Juan.

Voilà qui n'a pas plus à Sarah. Laquelle a expliqué à Charles qu'il ferait mieux de ne pas lui envoyer de messages remplis de regrets après l'expérience et subrepticement accusé sa rivale d'avoir parlé trop ouvertement de sexualité dans sa capsule, afin de séduire Charles.

Sarah et Julie se sont expliquées, mais ça a tourné au vinaigre.

A la soirée de retrouvailles, Sarah s'est expliquée avec Julie, mais ses mots suintaient l'amertume. Elle a notamment traité Julie de «tchoin», petit mot baroque et contemporain pour qualifier une femme d'«allumeuse». Voici cet échange sympathique, en substance et en punchlines:

Julie «Tu m'as fait passer pour une meuf légère»

Sarah «On en va pas se mentir, on a fait des raccourcis, moi je me suis dit que Charles avait pensé avec le bas»

Julie «Je n'aime pas qu'on me colle l'étiquette de la meuf charmeuse et allumeuse, alors que ça ne l'a pas été»

Sarah «Oui, mais c'est ce qu'on a tous pensé, on ne va pas se mentir. On a pensé que tu étais la "tchoin" du groupe, pour être crue. Pour être honnête, c'est en tout cas ce que j'ai pensé»

Cerise sur le camouflet, la candidate remontée a terminé la conversation en lançant, de façon plus ironique que sincère: «Plein de bonheur, c'est très bien qu'il t'ait choisi, vous allez très bien ensemble!» Evidemment, la Toile n'a pas du tout apprécié la tournure de la conversation, et a immédiatement cloué Sarah au pilori:

Les réponses à ce tweet sont tout aussi véhémentes.

«En plus elle dit "toutes" pour bien mettre tous le monde dans la sauce alors que c’est juste elle la grande vicieuse» vu sur x

«Elle était en train de scruter sa réaction en le lui disant, parce qu'elle voulait voir sa douleur! Vraiment la méchanceté» x

«J’ai tellement crié quand elle a dit ça. C’est si méchant» x

«Ça m’as tellement blessé, on dirait qu’elle m’a parlé à moi» x

«J’étais choqué aussi et puis son sourire mesquin, nannnn vraiment outrée» x

Des Tiktokeurs ont également réagi de façon outrée, notamment Charlotte, qui se demande à propos de Sarah: «Quel âge tu as, 33 ans? A 33 ans, tu "slut shame" (réd: stigmatisation d'une femme pour sa liberté sexuelle) encore des femmes, à ton grand âge?»

Mais il faut bien l'avouer, Sarah a de la concurrence en matière de «chipisme» (l'art d'être une chipie, dont il existe un master à la peste academy), en la personne de Kim. Celle-ci, qui agace copieusement les internautes parce que jugée trop snob, a tout de même lâché des remarques peu délicates en découvrant le physique de Charles. Notamment, le fait qu'il ressemble à un «petit lutin» (ce qui est encore poli, puisqu'on sentait que la juriste de 33 ans avait certainement d'autres termes sur le bout de la langue).

Bref, Love is Blind nous le prouve, la rivalité féminine fait le beurre de ce genre de show, qui table sur le fait que les femmes vont se battre pour obtenir la validation masculine, créant ainsi des tensions explosives qui viendront nourrir la panse affamée des audiences. Autre constat: les langues de vipère qui jonchaient nos collèges ne disparaissent pas en mûrissant. Elles évoluent et font de la télé-réalité.

«Ces quatre-là (Kim, Sara, Sabrina, Tatiana) sont le genre de pestes qui vous pourrissent la vie au lycée. Sauf que le problème, c'est qu'elles ont toutes plus de 30 ans, qu'elles se disent assez matures pour le mariage et qu'elles se comportent comme des gamines dans une téléréalité devant des millions de personnes.»

Pour tous ceux qui suivent le show comme si leur vie en dépendait, sachez que les épisodes 8 et 9 seront disponibles le 24 septembre 2025. Le dernier épisode (épisode 10) sortira le 1er octobre 2025.

