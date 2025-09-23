«Une vicieuse»: La Toile épingle cette candidate de Love is Blind
Tous ceux qui suivent l'édition française de Love is Blind, intitulée Pour le meilleur et à l'aveugle en conviennent: les interactions romantiques là-dedans font plutôt peur, mais c'est instructif. Un peu comme un miroir distordu, mais terriblement réaliste des réalités sentimentales de cette génération.
Le dernier épisode en date, sorti le 17 septembre, a notamment mis en lumière un comportement qui a choqué de nombreux internautes. Il s'agit de celui de Sarah, qui incarne une «mean girl» (fille méchante des cours d'école) qui ferait passer Regina George pour une bisounours au coeur tendre.
Sarah, pour vous la remettre, c'est une décoratrice d'intérieur de 33 ans qui avait jeté son dévolu sur Charles, un gars dans le digital âgé de 37 ans. Mais ce dernier, pris dans une sorte de triangle amoureux, a hésité entre elle et Julie, cheffe de projet événementiel de 34 ans. Julie a fini par l'emporter, et s'est fiancée avec le Dom Juan.
Voilà qui n'a pas plus à Sarah. Laquelle a expliqué à Charles qu'il ferait mieux de ne pas lui envoyer de messages remplis de regrets après l'expérience et subrepticement accusé sa rivale d'avoir parlé trop ouvertement de sexualité dans sa capsule, afin de séduire Charles.
A la soirée de retrouvailles, Sarah s'est expliquée avec Julie, mais ses mots suintaient l'amertume. Elle a notamment traité Julie de «tchoin», petit mot baroque et contemporain pour qualifier une femme d'«allumeuse». Voici cet échange sympathique, en substance et en punchlines:
Julie
Sarah
Julie
Sarah
Cerise sur le camouflet, la candidate remontée a terminé la conversation en lançant, de façon plus ironique que sincère: «Plein de bonheur, c'est très bien qu'il t'ait choisi, vous allez très bien ensemble!» Evidemment, la Toile n'a pas du tout apprécié la tournure de la conversation, et a immédiatement cloué Sarah au pilori:
sarah "on a toutes pensé que tu étais la tchoin du groupe" en face à face à julie??????????????? jsuis grave choquée j'ai pas les mots 💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀 la sarah elle est MAUVAISE #loveisblindfrance— Denistamine (@Denistamine) September 17, 2025
Les réponses à ce tweet sont tout aussi véhémentes.
Des Tiktokeurs ont également réagi de façon outrée, notamment Charlotte, qui se demande à propos de Sarah: «Quel âge tu as, 33 ans? A 33 ans, tu "slut shame" (réd: stigmatisation d'une femme pour sa liberté sexuelle) encore des femmes, à ton grand âge?»
@chaa_pr Je suis outrée par tant de méchanceté ouvertement #fyp #pourlemeilleuretalaveugle #loveisblind #netflix @NetflixFR ♬ son original - Charlotte
Mais il faut bien l'avouer, Sarah a de la concurrence en matière de «chipisme» (l'art d'être une chipie, dont il existe un master à la peste academy), en la personne de Kim. Celle-ci, qui agace copieusement les internautes parce que jugée trop snob, a tout de même lâché des remarques peu délicates en découvrant le physique de Charles. Notamment, le fait qu'il ressemble à un «petit lutin» (ce qui est encore poli, puisqu'on sentait que la juriste de 33 ans avait certainement d'autres termes sur le bout de la langue).
kim trop belle mais c’est tellement une peste ??? dsl mais traiter charles de petit lutin devant tlm c’est trop méchant— diya🇸🇳 (@Dieelya) September 18, 2025
Le fait que Kim insulte Charles de troll, c'est ton mec ou celui de Julie /Sarah (pick me que tu connais depuis 3 semaines) #LoveIsBlindFR pic.twitter.com/KDgOMOuasm— Little_Miss_got_a_job (@HeL_Lau_) September 11, 2025
Bref, Love is Blind nous le prouve, la rivalité féminine fait le beurre de ce genre de show, qui table sur le fait que les femmes vont se battre pour obtenir la validation masculine, créant ainsi des tensions explosives qui viendront nourrir la panse affamée des audiences. Autre constat: les langues de vipère qui jonchaient nos collèges ne disparaissent pas en mûrissant. Elles évoluent et font de la télé-réalité.
these 4 (kim, sara, sabrina, tatiana) are the common type of mean girls who make your life hell in high school, but the problem is that they are all over 30, claim to be mature enough for marriage and are being childish on a reality in front a million of people #LoveIsBlindFrance pic.twitter.com/veCJLdncNa— júlia ❤️🔥 The Life Of a Showgirl (3/10) (@its13mejulia) September 14, 2025
Pour tous ceux qui suivent le show comme si leur vie en dépendait, sachez que les épisodes 8 et 9 seront disponibles le 24 septembre 2025. Le dernier épisode (épisode 10) sortira le 1er octobre 2025.