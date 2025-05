Le 20h de France 2 va changer de visage

L'Italie s'attaque à «la plus puissante et la plus riche» mafia du pays

Depuis septembre, la durée du JT a été allongée à une heure, pour mieux «prendre le temps de l'information» et «attirer de nouveaux publics». Mais le 20h de TF1, présenté par Gilles Bouleau en semaine, continue de faire la course en tête.

En janvier dernier, interrogée sur Anne-Sophie Lapix et Laurent Delahousse, qui tient les rênes du 20h le week-end, Ernotte Cunci avait dit souhaiter «la plus grande stabilité à l'antenne».

Cette star du ski a un talent caché

La skieuse alpine Mikaela Shiffrin n'est pas qu'une athlète multi-récompensée. C'est aussi une musicienne, comme on a pu le voir dans la version américaine de The Voice.

Mikaela Shiffrin est une légende du ski. Avec 101 victoires en Coupe du monde, huit titres de championne du monde et deux victoires olympiques, elle est considérée comme la skieuse la plus titrée au monde. Le talent musical de Shiffrin est cependant moins connu. La jeune femme de 30 ans peut non seulement se déplacer sur les pistes à une vitesse fulgurante, mais sait également jouer de la guitare et chanter – et elle le fait étonnamment bien.