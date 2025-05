Laurent Ruquier. Image: www.imago-images.de

Laurent Ruquier est de retour sur une nouvelle chaîne TV

T18, lancée le 6 juin, promet culture, documentaires et débats, incarnée par Laurent Ruquier, pour une «télé qui s’amuse à réfléchir».

La chaîne T18, qui se lancera le 6 juin sur la TNT avec Laurent Ruquier, fera la part belle aux documentaires et à la culture, avec l'ambition d'être «la télé qui s'amuse à réfléchir», a indiqué mardi à l'AFP son président Christopher Baldelli.

L'ex-star de France 2 donnera le coup d'envoi de la nouvelle chaîne du canal 18 à 19h45, pour une présentation de son offre. Suivront le film «Yves Saint-Laurent» de Jalil Lespert avec Pierre Niney, puis l'émission de débats d'actualité «Pour tout dire», animée par Matthieu Croissandeau, venu de BFMTV.

Propriété du groupe CMI France du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, T18 s'affiche comme «la télé qui s'amuse à réfléchir» pour son arrivée sur la télévision numérique terrestre. «Nous voulons faire une télévision de qualité, faire réfléchir mais pas seulement», explique le président de la chaîne privée généraliste, Christopher Baldelli.

En rythme de croisière, Laurent Ruquier présentera à partir du 14 juin chaque samedi à 21h une émission culturelle hebdomadaire d'une heure, où il exposera ses découvertes et coups de cœur. Le rendez-vous a été baptisé Chez Ruquier.

L'émission de Matthieu Croissandeau sera, elle, diffusée du lundi au vendredi à 22H30. Le créneau a été choisi, car peu de «talks» y sont proposés, contrairement à la tranche embouteillée autour de 20 heures.

Une troisième émission maison sera proposée les lundis soirs, (En)quête de sens, avec un documentaire suivi d'échanges pilotés par Ava Djamshidi, rédactrice en chef du magazine Elle. Le premier numéro, le 9 juin, portera sur «la charge mentale».

Les autres soirées seront consacrées au cinéma, au spectacle vivant (25 représentations retransmises par an) et aux documentaires historiques. Le reste de la grille mêlera des documentaires sociétaux, sur le patrimoine ou encore la nature (3000 heures par an) ainsi que des magazines, notamment consacrés au «lifestyle» (modes de vie). D'autres nouveautés s'ajouteront à la rentrée de septembre.

T18 et une autre nouvelle chaîne que le groupe Ouest-France lancera en septembre, NOVO19, remplacent C8 et NRJ12. Ces deux dernières ont cessé d'émettre fin février, conséquence d'une décision inédite de l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel, qui n'a pas renouvelé leur fréquence. (jah/afp)